Одна из крупнейших в мире гидрогенерирующих компаний отдает на аутсорсинг свою «умную» систему учета электроэнергии

«РусГидро» потратит более 3 млрд руб. на обслуживание своей интеллектуальной системы учета электроэнергии внешнему подрядчику на пять лет.

Комплексный аутсорсинг

Как выяснил CNews, «РусГидро» и ее дочерние общества хотят передать на аутсорсинг практически всю технологическую и инфраструктурную часть своей интеллектуальной системы учета электроэнергии (ИСУ) внешнему подрядчику на пять лет.

«РусГидро» — российская энергетическая компания, одна из крупнейших в России генерирующих компаний по установленной мощности станций и третья в мире гидрогенерирующая компания.

Информацию об этом можно найти в опубликованном 21 октября 2025 г. на сайте госзакупок тендере. Заявки на участие в конкурсе принимаются до 6 ноября. Итоги подведут 12 декабря 2025 г. За оказание услуг по обслуживанию систем выбранный подрядчик получит 3,1 млрд руб.

rusgidro600.jpg
«РусГидро»
«РусГидро» отдаст на аутсорс свою систему учета электроэнергии (на фото: Саяно-Шушенская ГЭС; входит в «Русгидро»)

Целью оказываемой услуги является предоставление доступа к возможностям программно-аппаратного комплекса коммерческого учета электроэнергии, реализованного в виде цифровой облачной платформы энергоданных. Эта платформа должна обеспечить сбор данных с приборов учета и предоставление так называемого минимального набора функций интеллектуальных систем учета для потребителей и субъектов розничного и оптового рынка электроэнергии.

На момент начала оказания услуг в платформе уже планируется эксплуатация порядка 1,1 миллиона приборов учета и около 1 миллиона SIM-карт различных операторов связи, среди которых преобладают «МегаФон», «Билайн», «Ростелеком» и «МТС». Исполнителю, который будет выбран по результатам закупки, предстоит обеспечить полную миграцию существующей платформы на собственную вычислительную инфраструктуру, подготовленную в его центрах обработки данных.

Платформа должна быть рассчитана на одновременную работу большого числа пользователей: сотрудников группы «РусГидро», а также внешних пользователей — частных и корпоративных клиентов.

Требования к подрядчику

Ключевые технические требования к услуге включают предоставление самой платформы энергоданных, ресурсов ЦОД, организацию контура информационной безопасности, обеспечение связи между локальными сетями платформы и заказчика, общую техническую поддержку, организацию связи с приборами учета, функционал личных кабинетов пользователей и возможность информационного обмена с внешними системами.

В качестве специального программного обеспечения должна использоваться система «Пирамида 2.0» от разработчика ООО «АСТЭК». Исполнитель обязан обеспечить ее функционирование в соответствии с рекомендациями разработчика, включая поддержку многопоточности, возможность работы на виртуализированных серверах и обеспечение безопасного доступа для пользователей через протоколы SSL/TLS.

Как новая платформа помогла «Росгосстраху» улучшить качество данных для бизнес-процессов
Цифровизация

Инфраструктура исполнителя должна включать не менее трех территориально разнесенных ЦОД в разных регионах России, соответствующих уровню надежности Tier III. Особое внимание уделяется требованиям информационной безопасности, включая защиту в соответствии с Федеральными законами № 152-ФЗ и № 187-ФЗ, использование шифрования данных, ролевой модели доступа и передачу событий безопасности в корпоративный центр «РусГидро».

Техническая поддержка должна осуществляться в формате 24/7, с строгими требованиями к доступности системы. Суммарная продолжительность плановых работ не может превышать 96 часов в год, а их проведение запрещено в критические периоды расчетов с потребителями — с 20 по 5 число каждого месяца.

Организация связи с приборами учета предусматривает использование SIM-карт с определенными характеристиками, включая термостойкость, длительный срок службы и отключение платных услуг. Исполнитель обязан обеспечить передачу данных по различным технологиям связи, включая GSM, LTE и другие, а также диагностику каналов связи в случае проблем.

Для участия в закупке участники должны предоставить ряд документов, включая гарантийные письма от разработчика СПО, копии лицензий и справку о наличии собственной службы технической поддержки. Ценообразование на этапе закупки основывается на едином понижающем коэффициенте, а по результатам заключается договор с предельной ценой, равной начальной максимальной цене.

