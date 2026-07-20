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Кибербезопасность Криптошлюз TLS Ttransport layer security Криптографический протокол защиты транспортного уровня

Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня

TLS — Ttransport layer security  - базовая технология, обеспечивающая безопасный обмен данными пользователей при работе с веб-сайтами. TLS-сертификат служит инструментом определения подлинности веб-сайта, с которым соединяется браузер пользователя.

Добавление корневых сертификатов российских центров сертификации в списки доверенных в отечественных операционных системах важно для становления национальной экосистемы TLS в России, так как это позволит снизить зависимость от иностранных центров сертификации, выпускающих TLS-сертификаты, и нивелировать тем самым риски для владельцев и пользователей отечественных веб-ресурсов.

СОБЫТИЯ

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20.07.2026 У российской налоговой отобрали европейский сертификат безопасности. Суперполезный для россиян сервис не работает

нет налогоплательщика, расположенный по адресу elk.nalog.gov.ru. Причиной тому стал внезапный отзыв TLS-сертификата, выданный GlobalSign. GlobalSign – это удостоверяющий центр, один из крупнейш
26.06.2026 «Яндекс Браузер» для организаций теперь поддерживает ГОСТ TLS и работает с электронной цифровой подписью на Android

«Яндекс Браузер» для организаций теперь поддерживает российские алгоритмы шифрования (ГОСТ TLS) и электронную цифровую подпись (ЭЦП) в версии для Android. Благодаря этому сотрудники ко
05.11.2025 TLS-сертификаты центра сертификации ТЦИ получили доверие ОС «Аврора»

я мобильная платформа» (ГК «Ростелеком») включила в состав доверенной операционной системы «Аврора» TLS-сертификаты центра сертификации (ЦС) «Технического центра интернет» (ТЦИ). Необходимые ко
19.09.2025 QApp и «С-Терра» создали первый в России квантово-устойчивый TLS-шлюз

p и «С-Терра» завершили совместный проект по разработке первого отечественного квантово-устойчивого TLS-шлюза — решения, способного защитить сетевой трафик государства и бизнеса от атак с приме
11.09.2025 В зоне .ru число TLS‑сертификатов выросло почти на треть за год

В доменной зоне .ru продолжается уверенный рост числа действующих TLS‑сертификатов, свидетельствуют данные аналитического портала «Технического центра Интернет
04.08.2025 Русификация TLS-сертификатов обеспечит надежность российского сегмента интернета

Все отечественные операционные системы до конца 2025 г. начнут работать с российскими TLS-сертификатами с криптосистемой ECDSA, выпускаемыми Центром сертификации «Технического цен
07.04.2025 «Код Безопасности» запускает новую версию 2.7 «Континент TLS-сервер»

цию во ФСТЭК и ФСБ России: по профилю защиты межсетевых экранов типа «Г» четвертого класса защиты и четвертому уровню доверия – для функционала WAF, а также по требованиям к СКЗИ класса КС2/КС3 – для TLS-сервера.
05.03.2025 Совместное решение Positive Technologies и «АртЭКС» позволяет разбирать зашифрованный TLS-трафик

тЭКС» протестировали интеграцию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и ArtX TLSproxy — ПО, предназначенного для расшифровки любых протоколов поверх SSL/TLS. Совместное использование продуктов дает большую видимость сети и расширяет возможности анализа сетевого поведения. Кроме того, объединенное решение позволяет выявлять и отражать атаки злоу
30.07.2024 «Инферит» (ГК Softline) и ООО «ТЦИ» продвигают доверие к отечественному TLS

ных в дистрибутивах отечественной операционной системы «МСВСфера». Развитие национальной экосистемы TLS в России позволит снизить зависимость от иностранных центров сертификации и нивелировать

18.04.2024 «Солар» запустил сервис защищенного доступа к веб-ресурсам ГОСТ TLS

Группа компаний «Солар» объявила о запуске сервиса защищенного доступа к веб-ресурсам ГОСТ TLS, который обеспечивает безопасное соединение пользователя с сайтом за счет сертифицированн
13.02.2024 ViPNet TLS Gateway VA совместим с платформой виртуализации ROSA Virtualization

мпании РОСА и ИнфоТеКС провели тестирование и подтвердили корректную работу высокопроизводительного TLS-криптошлюза ViPNet TLS Gateway VA на платформе виртуализации ROSA Virtualization.

27.01.2023 TLS-сертификаты Минцифры интегрированы в российскую платформу Java Axiom JDK Pro

ava обновила линейку продуктов Axiom JDK. Январская версия включает готовые конфигурации российских TLS (SSL) сертификатов в дополнение к обновлениям безопасности и критическим патчам (CPU). Те
27.10.2022 Зачем нужны отечественные TLS-сертификаты и как их установить

Что такое TLS-сертификат TLS (Transport Layer Security – протокол защиты транспортного уровня) –
19.09.2022 TLS-сертификаты доступны для установки на смартфоны, компьютеры и планшеты

тификат Сертификаты доступны также юридическим лицам – владельцам сайтов. Использование российского TLS-сертификата обеспечивает доступность ресурса в «Яндекс.браузере» и браузере «Атом». Всего
24.08.2022 Ngenix реализовал поддержку SSL/TLS-сертификатов с российской криптосистемой ГОСТ 34.10

ений для защиты и ускорения веб-ресурсов, реализовал на своей облачной платформе нативную поддержку TLS-сертификатов с российской криптосистемой семейства ГОСТ 34.10 наряду с распространенными

17.08.2022 Microsoft «убивает» в своих браузерах протоколы безопасности с 20-летней историей

День «икс» назначен Корпорация Microsoft заявила о скором отключении протоколов безопасности TLS 1.0 и 1.1, пишет SoftPedia. Сделать это она хотела еще в 2020 г., но помешала пандемия ко
14.03.2022 TLS 1.3 в OpenSSL теперь поддерживает российские стандарты шифрования

Специалисты компаний «Криптонит» и «Криптоком» завершили разработку открытой реализации протокола TLS версии 1.3, обеспечивающего защиту данных с использованием российских криптографических алгоритмов. Она доступна как расширение для OpenSSL 1.1.1. Протокол TLS используется в браузер
23.07.2020 UserGate реализовал возможность расшифровывать TLS-трафик на уровне шлюза

UserGate первым из вендоров реализовал возможность расшифровывать TLS-трафик на уровне шлюза в случае использования алгоритмов, поддерживающих национальные стандарты ГОСТ. По последним данным более 90% соединений в Интернете осуществляются с применением клиен
01.04.2020 Microsoft передумала «убивать» небезопасные протоколы TLS. Apple от них радикально избавилась

Отсрочка для TLS Microsoft сообщила о переносе на вторую половину 2020 г. отключения протоколов шифрования
21.11.2019 Usergate представила UserGate 5.0.6.4031R с поддержкой TLS 1.3

Usergate объявила о существенном расширении возможностей продуктов по инспектированию сетевого трафика. Новый релиз поддерживает протокол безопасности транспортного уровня TLS 1.3. Версия программного обеспечения UserGate 5.0.6.4031R уже доступна всем клиентам компании с действующими лицензиями на обновление ПО. В корпоративных сетях важно решать такие задачи, ка
24.09.2018 R-Style Softlab интегрировала ДБО-систему для юридических лиц с криптоустройством VPN-Key-TLS

ачи данных, а также позволяет выполнять криптографические функции на аппаратном уровне внутри устройства, говорится в сообщении пресс-службы R-Style Softlab. Применение токена VPN-Key-TLS совместно с TLS-концентратором ФПСУ-TLS позволяет построить защищенный канал между клиентом и банком с использованием регламентированных ГОСТ 28147-89 алгоритмов шифрования. Токен аппаратно выполняет крипт
26.03.2018 Архитекторы интернета придумали, как сделать его быстрее и безопаснее

тное сообщество, в задачи которого входит развитие протоколов и архитектуры всемирной Сети присвоил TLS 1.3 (Протокол защиты транспортного уровня) статус «предложенного стандарта». Это значит,

27.06.2017 Протестирована защита удаленного доступа к корпоративным веб-ресурсам для мобильных устройств с Sailfish Mobile OS RUS

«Инфотекс» и «Открытая Мобильная Платформа» объявили об успешном совместном тестировании TLS-криптошлюза ViPNet TLS Gateway.Sailfish OS – операционная система для мобильных ус
25.04.2016 Вышел технический релиз «Континент TLS VPN» 1.0.9 с порталом приложений

Компания «Код безопасности» объявила о выходе технического релиза новой версии продукта «Континент TLS VPN», предназначенного для обеспечения безопасного удаленного доступа к информационным си
28.11.2013 «Яндекс.Почта» включила шифрование писем в обе стороны

«Яндекс.Почта» включила SSL/TLS-шифрование сообщений в обе стороны. Это означает, что все сообщения, которые пользователи
02.10.2012 Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY

Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY, обеспечивающих защиту соединений и передаваемых данных в интернете. Очередную уязвимость протоколов SSL, TLS и SPDY продемонстрировали недавно исследователи Джулиано Риззо и

09.08.2007 SekChek представила TLS-шифрование для электронной почты

мпания SekChek Information Protection Services (IPS), специалист автоматического аудита компьютерных систем, представила для своих клиентов услугу шифрования почтового трафика на транспортном уровне (TLS). Помимо TLS, для передачи с клиентских систем данных, необходимых для аудита, компания использует стандартные методы шифрования и S/MIME – шифрование на базе инфраструктуры с открыт

Публикаций - 549, упоминаний - 714

Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:

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Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22555 42
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 42
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 41
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 40
Microsoft Windows 16882 94
Linux OS 11533 80
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5725 74
Google Android 15243 58
Apple iOS 8583 43
Apple macOS 2419 39
Mozilla Firefox - браузер 1951 32
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 381 32
Google Chrome - браузер 1701 30
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 28
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 26
Oracle Java - язык программирования 3469 25
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 513 19
КриптоПро CSP СКЗИ 255 18
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 18
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 18
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 17
Microsoft Outlook 1506 17
Opera Browser - Браузер 1050 16
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 1210 15
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 15
Apple Safari - браузер 896 14
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 14
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 1011 14
JavaScript - JS - язык программирования 1425 13
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 13
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 13
Python - высокоуровневый язык программирования 1286 12
Microsoft Windows 10 1938 12
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 12
Актив - Рутокен ЭЦП PKI 207 11
Oracle Java Development Kit - JDK 207 11
Docker - Платформа распределённых приложений 543 11
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 11
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 11
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 30 11
FreePik 1841 11
Microsoft Azure 1526 11
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 10
Рогдев Алексей 19 7
Луцик Павел 13 7
Смирнов Николай 39 7
Кулин Филипп 53 6
Путин Владимир 3454 6
Рустамов Рустам 548 6
Гусев Дмитрий 92 5
Чапчаев Андрей 56 5
Зонов Александр 55 5
Дуров Павел 329 4
Зайцев Михаил 345 4
Дягилев Василий 84 4
Лямин Александр 75 4
Анфимов Павел 59 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 4
Карпов Роман 80 4
Шадаев Максут 1210 3
Эйгес Павел 108 3
Белокрылов Александр 27 3
Старовойтов Дмитрий 47 3
Кузнецов Александр 162 3
Акиндинов Дмитрий 12 3
Смышляев Станислав 20 3
Хомутов Дмитрий 62 3
Щеглов Петр 85 3
Чижиков Михаил 21 3
Новиков Иван 10 3
Лебедев Дмитрий 29 3
Мухин Денис 58 3
Чернов Иван 40 3
Шабалин Юрий 30 3
Шибанов Илья 18 3
Геллерман Михаил 77 3
Хлебунов Михаил 48 3
Чернышенко Дмитрий 580 2
Мылицын Роман 111 2
Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 2
Krebs Brian - Кребс Брайан 60 2
Халин Дмитрий 56 2
Панченко Иван 197 2
Россия - РФ - Российская федерация 166164 298
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 26
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 23
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 16
Европа 24963 12
Германия - Федеративная Республика 13221 12
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 9
Беларусь - Белоруссия 6289 6
Казахстан - Республика 6047 5
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 5
Земля - планета Солнечной системы 10865 5
Франция - Французская Республика 8177 5
Украина 7928 4
Россия - СФО - Томская область - Томск 1055 4
Азия - Азиатский регион 5920 4
Норвегия - Королевство 1857 4
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 4
Израиль 2856 4
Бельгия - Королевство 1192 4
Ближний Восток 3154 4
Великобритания - Лондон 2432 4
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1775 3
Нидерланды 3745 3
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1303 3
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Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3659 3
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2606 3
Африка - Африканский регион 3640 3
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Индонезия - Республика 1058 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния 4829 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 2
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Neowin 217 2
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Bloomberg 1627 1
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 1
РИА Новости 1033 1
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 1
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MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 1
Black Hat - Конференция 120 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Microsoft Build - конференция 39 1
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БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 1
Photokina 60 1
ITG Group - INPAS Event 3 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
CyberCrimeCon 7 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463181, в очереди разбора - 724405.
Создано именных указателей - 199201.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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