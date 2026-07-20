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Кибербезопасность Криптошлюз TLS Ttransport layer security Криптографический протокол защиты транспортного уровня
TLS — Ttransport layer security - базовая технология, обеспечивающая безопасный обмен данными пользователей при работе с веб-сайтами. TLS-сертификат служит инструментом определения подлинности веб-сайта, с которым соединяется браузер пользователя.
Добавление корневых сертификатов российских центров сертификации в списки доверенных в отечественных операционных системах важно для становления национальной экосистемы TLS в России, так как это позволит снизить зависимость от иностранных центров сертификации, выпускающих TLS-сертификаты, и нивелировать тем самым риски для владельцев и пользователей отечественных веб-ресурсов.
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru
|20.07.2026
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У российской налоговой отобрали европейский сертификат безопасности. Суперполезный для россиян сервис не работает
нет налогоплательщика, расположенный по адресу elk.nalog.gov.ru. Причиной тому стал внезапный отзыв TLS-сертификата, выданный GlobalSign. GlobalSign – это удостоверяющий центр, один из крупнейш
|26.06.2026
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«Яндекс Браузер» для организаций теперь поддерживает ГОСТ TLS и работает с электронной цифровой подписью на Android
«Яндекс Браузер» для организаций теперь поддерживает российские алгоритмы шифрования (ГОСТ TLS) и электронную цифровую подпись (ЭЦП) в версии для Android. Благодаря этому сотрудники ко
|05.11.2025
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TLS-сертификаты центра сертификации ТЦИ получили доверие ОС «Аврора»
я мобильная платформа» (ГК «Ростелеком») включила в состав доверенной операционной системы «Аврора» TLS-сертификаты центра сертификации (ЦС) «Технического центра интернет» (ТЦИ). Необходимые ко
|19.09.2025
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QApp и «С-Терра» создали первый в России квантово-устойчивый TLS-шлюз
p и «С-Терра» завершили совместный проект по разработке первого отечественного квантово-устойчивого TLS-шлюза — решения, способного защитить сетевой трафик государства и бизнеса от атак с приме
|11.09.2025
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В зоне .ru число TLS‑сертификатов выросло почти на треть за год
В доменной зоне .ru продолжается уверенный рост числа действующих TLS‑сертификатов, свидетельствуют данные аналитического портала «Технического центра Интернет
|04.08.2025
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Русификация TLS-сертификатов обеспечит надежность российского сегмента интернета
Все отечественные операционные системы до конца 2025 г. начнут работать с российскими TLS-сертификатами с криптосистемой ECDSA, выпускаемыми Центром сертификации «Технического цен
|07.04.2025
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«Код Безопасности» запускает новую версию 2.7 «Континент TLS-сервер»
цию во ФСТЭК и ФСБ России: по профилю защиты межсетевых экранов типа «Г» четвертого класса защиты и четвертому уровню доверия – для функционала WAF, а также по требованиям к СКЗИ класса КС2/КС3 – для TLS-сервера.
|05.03.2025
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Совместное решение Positive Technologies и «АртЭКС» позволяет разбирать зашифрованный TLS-трафик
тЭКС» протестировали интеграцию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и ArtX TLSproxy — ПО, предназначенного для расшифровки любых протоколов поверх SSL/TLS. Совместное использование продуктов дает большую видимость сети и расширяет возможности анализа сетевого поведения. Кроме того, объединенное решение позволяет выявлять и отражать атаки злоу
|30.07.2024
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«Инферит» (ГК Softline) и ООО «ТЦИ» продвигают доверие к отечественному TLS
ных в дистрибутивах отечественной операционной системы «МСВСфера». Развитие национальной экосистемы TLS в России позволит снизить зависимость от иностранных центров сертификации и нивелировать
|18.04.2024
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«Солар» запустил сервис защищенного доступа к веб-ресурсам ГОСТ TLS
Группа компаний «Солар» объявила о запуске сервиса защищенного доступа к веб-ресурсам ГОСТ TLS, который обеспечивает безопасное соединение пользователя с сайтом за счет сертифицированн
|13.02.2024
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ViPNet TLS Gateway VA совместим с платформой виртуализации ROSA Virtualization
мпании РОСА и ИнфоТеКС провели тестирование и подтвердили корректную работу высокопроизводительного TLS-криптошлюза ViPNet TLS Gateway VA на платформе виртуализации ROSA Virtualization.
|27.01.2023
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TLS-сертификаты Минцифры интегрированы в российскую платформу Java Axiom JDK Pro
ava обновила линейку продуктов Axiom JDK. Январская версия включает готовые конфигурации российских TLS (SSL) сертификатов в дополнение к обновлениям безопасности и критическим патчам (CPU). Те
|27.10.2022
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Зачем нужны отечественные TLS-сертификаты и как их установить
Что такое TLS-сертификат TLS (Transport Layer Security – протокол защиты транспортного уровня) –
|19.09.2022
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TLS-сертификаты доступны для установки на смартфоны, компьютеры и планшеты
тификат Сертификаты доступны также юридическим лицам – владельцам сайтов. Использование российского TLS-сертификата обеспечивает доступность ресурса в «Яндекс.браузере» и браузере «Атом». Всего
|24.08.2022
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Ngenix реализовал поддержку SSL/TLS-сертификатов с российской криптосистемой ГОСТ 34.10
ений для защиты и ускорения веб-ресурсов, реализовал на своей облачной платформе нативную поддержку TLS-сертификатов с российской криптосистемой семейства ГОСТ 34.10 наряду с распространенными
|17.08.2022
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Microsoft «убивает» в своих браузерах протоколы безопасности с 20-летней историей
День «икс» назначен Корпорация Microsoft заявила о скором отключении протоколов безопасности TLS 1.0 и 1.1, пишет SoftPedia. Сделать это она хотела еще в 2020 г., но помешала пандемия ко
|14.03.2022
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TLS 1.3 в OpenSSL теперь поддерживает российские стандарты шифрования
Специалисты компаний «Криптонит» и «Криптоком» завершили разработку открытой реализации протокола TLS версии 1.3, обеспечивающего защиту данных с использованием российских криптографических алгоритмов. Она доступна как расширение для OpenSSL 1.1.1. Протокол TLS используется в браузер
|23.07.2020
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UserGate реализовал возможность расшифровывать TLS-трафик на уровне шлюза
UserGate первым из вендоров реализовал возможность расшифровывать TLS-трафик на уровне шлюза в случае использования алгоритмов, поддерживающих национальные стандарты ГОСТ. По последним данным более 90% соединений в Интернете осуществляются с применением клиен
|01.04.2020
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Microsoft передумала «убивать» небезопасные протоколы TLS. Apple от них радикально избавилась
Отсрочка для TLS Microsoft сообщила о переносе на вторую половину 2020 г. отключения протоколов шифрования
|21.11.2019
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Usergate представила UserGate 5.0.6.4031R с поддержкой TLS 1.3
Usergate объявила о существенном расширении возможностей продуктов по инспектированию сетевого трафика. Новый релиз поддерживает протокол безопасности транспортного уровня TLS 1.3. Версия программного обеспечения UserGate 5.0.6.4031R уже доступна всем клиентам компании с действующими лицензиями на обновление ПО. В корпоративных сетях важно решать такие задачи, ка
|24.09.2018
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R-Style Softlab интегрировала ДБО-систему для юридических лиц с криптоустройством VPN-Key-TLS
ачи данных, а также позволяет выполнять криптографические функции на аппаратном уровне внутри устройства, говорится в сообщении пресс-службы R-Style Softlab. Применение токена VPN-Key-TLS совместно с TLS-концентратором ФПСУ-TLS позволяет построить защищенный канал между клиентом и банком с использованием регламентированных ГОСТ 28147-89 алгоритмов шифрования. Токен аппаратно выполняет крипт
|26.03.2018
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Архитекторы интернета придумали, как сделать его быстрее и безопаснее
тное сообщество, в задачи которого входит развитие протоколов и архитектуры всемирной Сети присвоил TLS 1.3 (Протокол защиты транспортного уровня) статус «предложенного стандарта». Это значит,
|27.06.2017
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Протестирована защита удаленного доступа к корпоративным веб-ресурсам для мобильных устройств с Sailfish Mobile OS RUS
«Инфотекс» и «Открытая Мобильная Платформа» объявили об успешном совместном тестировании TLS-криптошлюза ViPNet TLS Gateway.Sailfish OS – операционная система для мобильных ус
|25.04.2016
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Вышел технический релиз «Континент TLS VPN» 1.0.9 с порталом приложений
Компания «Код безопасности» объявила о выходе технического релиза новой версии продукта «Континент TLS VPN», предназначенного для обеспечения безопасного удаленного доступа к информационным си
|28.11.2013
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«Яндекс.Почта» включила шифрование писем в обе стороны
«Яндекс.Почта» включила SSL/TLS-шифрование сообщений в обе стороны. Это означает, что все сообщения, которые пользователи
|02.10.2012
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Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY
Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY, обеспечивающих защиту соединений и передаваемых данных в интернете. Очередную уязвимость протоколов SSL, TLS и SPDY продемонстрировали недавно исследователи Джулиано Риззо и
|09.08.2007
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SekChek представила TLS-шифрование для электронной почты
мпания SekChek Information Protection Services (IPS), специалист автоматического аудита компьютерных систем, представила для своих клиентов услугу шифрования почтового трафика на транспортном уровне (TLS). Помимо TLS, для передачи с клиентских систем данных, необходимых для аудита, компания использует стандартные методы шифрования и S/MIME – шифрование на базе инфраструктуры с открыт
Кибербезопасность и организации, системы, технологии, персоны:
|Рогдев Алексей 19 7
|Луцик Павел 13 7
|Смирнов Николай 39 7
|Кулин Филипп 53 6
|Путин Владимир 3454 6
|Рустамов Рустам 548 6
|Гусев Дмитрий 92 5
|Чапчаев Андрей 56 5
|Зонов Александр 55 5
|Дуров Павел 329 4
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|Дягилев Василий 84 4
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|Эйгес Павел 108 3
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|Старовойтов Дмитрий 47 3
|Кузнецов Александр 162 3
|Акиндинов Дмитрий 12 3
|Смышляев Станислав 20 3
|Хомутов Дмитрий 62 3
|Щеглов Петр 85 3
|Чижиков Михаил 21 3
|Новиков Иван 10 3
|Лебедев Дмитрий 29 3
|Мухин Денис 58 3
|Чернов Иван 40 3
|Шабалин Юрий 30 3
|Шибанов Илья 18 3
|Геллерман Михаил 77 3
|Хлебунов Михаил 48 3
|Чернышенко Дмитрий 580 2
|Мылицын Роман 111 2
|Assange Julian - Ассанж Джулиан 26 2
|Krebs Brian - Кребс Брайан 60 2
|Халин Дмитрий 56 2
|Панченко Иван 197 2
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