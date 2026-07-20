Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня

У российской налоговой отобрали европейский сертификат безопасности. Суперполезный для россиян сервис не работает нет налогоплательщика, расположенный по адресу elk.nalog.gov.ru. Причиной тому стал внезапный отзыв TLS-сертификата, выданный GlobalSign. GlobalSign – это удостоверяющий центр, один из крупнейш

«Яндекс Браузер» для организаций теперь поддерживает ГОСТ TLS и работает с электронной цифровой подписью на Android «Яндекс Браузер» для организаций теперь поддерживает российские алгоритмы шифрования (ГОСТ TLS) и электронную цифровую подпись (ЭЦП) в версии для Android. Благодаря этому сотрудники ко

TLS-сертификаты центра сертификации ТЦИ получили доверие ОС «Аврора» я мобильная платформа» (ГК «Ростелеком») включила в состав доверенной операционной системы «Аврора» TLS-сертификаты центра сертификации (ЦС) «Технического центра интернет» (ТЦИ). Необходимые ко

QApp и «С-Терра» создали первый в России квантово-устойчивый TLS-шлюз p и «С-Терра» завершили совместный проект по разработке первого отечественного квантово-устойчивого TLS-шлюза — решения, способного защитить сетевой трафик государства и бизнеса от атак с приме

В зоне .ru число TLS‑сертификатов выросло почти на треть за год В доменной зоне .ru продолжается уверенный рост числа действующих TLS‑сертификатов, свидетельствуют данные аналитического портала «Технического центра Интернет

Русификация TLS-сертификатов обеспечит надежность российского сегмента интернета Все отечественные операционные системы до конца 2025 г. начнут работать с российскими TLS-сертификатами с криптосистемой ECDSA, выпускаемыми Центром сертификации «Технического цен

«Код Безопасности» запускает новую версию 2.7 «Континент TLS-сервер» цию во ФСТЭК и ФСБ России: по профилю защиты межсетевых экранов типа «Г» четвертого класса защиты и четвертому уровню доверия – для функционала WAF, а также по требованиям к СКЗИ класса КС2/КС3 – для TLS-сервера.

Совместное решение Positive Technologies и «АртЭКС» позволяет разбирать зашифрованный TLS-трафик тЭКС» протестировали интеграцию системы поведенческого анализа сетевого трафика PT Network Attack Discovery (PT NAD) и ArtX TLSproxy — ПО, предназначенного для расшифровки любых протоколов поверх SSL/TLS. Совместное использование продуктов дает большую видимость сети и расширяет возможности анализа сетевого поведения. Кроме того, объединенное решение позволяет выявлять и отражать атаки злоу

«Инферит» (ГК Softline) и ООО «ТЦИ» продвигают доверие к отечественному TLS ных в дистрибутивах отечественной операционной системы «МСВСфера». Развитие национальной экосистемы TLS в России позволит снизить зависимость от иностранных центров сертификации и нивелировать

«Солар» запустил сервис защищенного доступа к веб-ресурсам ГОСТ TLS Группа компаний «Солар» объявила о запуске сервиса защищенного доступа к веб-ресурсам ГОСТ TLS, который обеспечивает безопасное соединение пользователя с сайтом за счет сертифицированн

ViPNet TLS Gateway VA совместим с платформой виртуализации ROSA Virtualization мпании РОСА и ИнфоТеКС провели тестирование и подтвердили корректную работу высокопроизводительного TLS-криптошлюза ViPNet TLS Gateway VA на платформе виртуализации ROSA Virtualization.

TLS-сертификаты Минцифры интегрированы в российскую платформу Java Axiom JDK Pro ava обновила линейку продуктов Axiom JDK. Январская версия включает готовые конфигурации российских TLS (SSL) сертификатов в дополнение к обновлениям безопасности и критическим патчам (CPU). Те

Зачем нужны отечественные TLS-сертификаты и как их установить Что такое TLS-сертификат TLS (Transport Layer Security – протокол защиты транспортного уровня) –

TLS-сертификаты доступны для установки на смартфоны, компьютеры и планшеты тификат Сертификаты доступны также юридическим лицам – владельцам сайтов. Использование российского TLS-сертификата обеспечивает доступность ресурса в «Яндекс.браузере» и браузере «Атом». Всего

Ngenix реализовал поддержку SSL/TLS-сертификатов с российской криптосистемой ГОСТ 34.10 ений для защиты и ускорения веб-ресурсов, реализовал на своей облачной платформе нативную поддержку TLS-сертификатов с российской криптосистемой семейства ГОСТ 34.10 наряду с распространенными

Microsoft «убивает» в своих браузерах протоколы безопасности с 20-летней историей День «икс» назначен Корпорация Microsoft заявила о скором отключении протоколов безопасности TLS 1.0 и 1.1, пишет SoftPedia. Сделать это она хотела еще в 2020 г., но помешала пандемия ко

TLS 1.3 в OpenSSL теперь поддерживает российские стандарты шифрования Специалисты компаний «Криптонит» и «Криптоком» завершили разработку открытой реализации протокола TLS версии 1.3, обеспечивающего защиту данных с использованием российских криптографических алгоритмов. Она доступна как расширение для OpenSSL 1.1.1. Протокол TLS используется в браузер

UserGate реализовал возможность расшифровывать TLS-трафик на уровне шлюза UserGate первым из вендоров реализовал возможность расшифровывать TLS-трафик на уровне шлюза в случае использования алгоритмов, поддерживающих национальные стандарты ГОСТ. По последним данным более 90% соединений в Интернете осуществляются с применением клиен

Microsoft передумала «убивать» небезопасные протоколы TLS. Apple от них радикально избавилась Отсрочка для TLS Microsoft сообщила о переносе на вторую половину 2020 г. отключения протоколов шифрования

Usergate представила UserGate 5.0.6.4031R с поддержкой TLS 1.3 Usergate объявила о существенном расширении возможностей продуктов по инспектированию сетевого трафика. Новый релиз поддерживает протокол безопасности транспортного уровня TLS 1.3. Версия программного обеспечения UserGate 5.0.6.4031R уже доступна всем клиентам компании с действующими лицензиями на обновление ПО. В корпоративных сетях важно решать такие задачи, ка

R-Style Softlab интегрировала ДБО-систему для юридических лиц с криптоустройством VPN-Key-TLS ачи данных, а также позволяет выполнять криптографические функции на аппаратном уровне внутри устройства, говорится в сообщении пресс-службы R-Style Softlab. Применение токена VPN-Key-TLS совместно с TLS-концентратором ФПСУ-TLS позволяет построить защищенный канал между клиентом и банком с использованием регламентированных ГОСТ 28147-89 алгоритмов шифрования. Токен аппаратно выполняет крипт

Архитекторы интернета придумали, как сделать его быстрее и безопаснее тное сообщество, в задачи которого входит развитие протоколов и архитектуры всемирной Сети присвоил TLS 1.3 (Протокол защиты транспортного уровня) статус «предложенного стандарта». Это значит,

Протестирована защита удаленного доступа к корпоративным веб-ресурсам для мобильных устройств с Sailfish Mobile OS RUS «Инфотекс» и «Открытая Мобильная Платформа» объявили об успешном совместном тестировании TLS-криптошлюза ViPNet TLS Gateway.Sailfish OS – операционная система для мобильных ус

Вышел технический релиз «Континент TLS VPN» 1.0.9 с порталом приложений Компания «Код безопасности» объявила о выходе технического релиза новой версии продукта «Континент TLS VPN», предназначенного для обеспечения безопасного удаленного доступа к информационным си

«Яндекс.Почта» включила шифрование писем в обе стороны «Яндекс.Почта» включила SSL/TLS-шифрование сообщений в обе стороны. Это означает, что все сообщения, которые пользователи

Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY, обеспечивающих защиту соединений и передаваемых данных в интернете. Очередную уязвимость протоколов SSL, TLS и SPDY продемонстрировали недавно исследователи Джулиано Риззо и