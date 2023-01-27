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Кибербезопасность Криптошлюз TLS Ttransport layer security Криптографический протокол защиты транспортного уровня

Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня


27.01.2023 TLS-сертификаты Минцифры интегрированы в российскую платформу Java Axiom JDK Pro

ava обновила линейку продуктов Axiom JDK. Январская версия включает готовые конфигурации российских TLS (SSL) сертификатов в дополнение к обновлениям безопасности и критическим патчам (CPU). Те
27.10.2022 Зачем нужны отечественные TLS-сертификаты и как их установить

Что такое TLS-сертификат TLS (Transport Layer Security – протокол защиты транспортного уровня) –
19.09.2022 TLS-сертификаты доступны для установки на смартфоны, компьютеры и планшеты

всех операционных систем. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Кто еще может получить сертификат Сертификаты доступны также юридическим лицам – владельцам сайтов. Использование российского TLS-сертификата обеспечивает доступность ресурса в «Яндекс.браузере» и браузере «Атом». Всего сертификаты выданы на 7000 доменных имен. На прошлой неделе о переводе всех своих сайтов на российс
24.08.2022 Ngenix реализовал поддержку SSL/TLS-сертификатов с российской криптосистемой ГОСТ 34.10

Ngenix, провайдер облачных решений для защиты и ускорения веб-ресурсов, реализовал на своей облачной платформе нативную поддержку TLS-сертификатов с российской криптосистемой семейства ГОСТ 34.10 наряду с распространенными системами шифрования RSA/ECDSA. Владельцы российских веб-ресурсов часто сталкиваются с проблемами пр
17.08.2022 Microsoft «убивает» в своих браузерах протоколы безопасности с 20-летней историей

День «икс» назначен Корпорация Microsoft заявила о скором отключении протоколов безопасности TLS 1.0 и 1.1, пишет SoftPedia. Сделать это она хотела еще в 2020 г., но помешала пандемия ко
14.03.2022 TLS 1.3 в OpenSSL теперь поддерживает российские стандарты шифрования

Специалисты компаний «Криптонит» и «Криптоком» завершили разработку открытой реализации протокола TLS версии 1.3, обеспечивающего защиту данных с использованием российских криптографических алгоритмов. Она доступна как расширение для OpenSSL 1.1.1. Протокол TLS используется в браузер
23.07.2020 UserGate реализовал возможность расшифровывать TLS-трафик на уровне шлюза

UserGate первым из вендоров реализовал возможность расшифровывать TLS-трафик на уровне шлюза в случае использования алгоритмов, поддерживающих национальные стандарты ГОСТ. По последним данным более 90% соединений в Интернете осуществляются с применением клиен
01.04.2020 Microsoft передумала «убивать» небезопасные протоколы TLS. Apple от них радикально избавилась

Отсрочка для TLS Microsoft сообщила о переносе на вторую половину 2020 г. отключения протоколов шифрования
21.11.2019 Usergate представила UserGate 5.0.6.4031R с поддержкой TLS 1.3

Usergate объявила о существенном расширении возможностей продуктов по инспектированию сетевого трафика. Новый релиз поддерживает протокол безопасности транспортного уровня TLS 1.3. Версия программного обеспечения UserGate 5.0.6.4031R уже доступна всем клиентам компании с действующими лицензиями на обновление ПО. В корпоративных сетях важно решать такие задачи, ка
26.03.2018 Архитекторы интернета придумали, как сделать его быстрее и безопаснее

тное сообщество, в задачи которого входит развитие протоколов и архитектуры всемирной Сети присвоил TLS 1.3 (Протокол защиты транспортного уровня) статус «предложенного стандарта». Это значит,

27.06.2017 Протестирована защита удаленного доступа к корпоративным веб-ресурсам для мобильных устройств с Sailfish Mobile OS RUS

«Инфотекс» и «Открытая Мобильная Платформа» объявили об успешном совместном тестировании TLS-криптошлюза ViPNet TLS Gateway.Sailfish OS – операционная система для мобильных ус
25.04.2016 Вышел технический релиз «Континент TLS VPN» 1.0.9 с порталом приложений

Компания «Код безопасности» объявила о выходе технического релиза новой версии продукта «Континент TLS VPN», предназначенного для обеспечения безопасного удаленного доступа к информационным системам, осуществляющим обработку персональных данных (ИСПДн) и государственным информационным систем
28.11.2013 «Яндекс.Почта» включила шифрование писем в обе стороны

«Яндекс.Почта» включила SSL/TLS-шифрование сообщений в обе стороны. Это означает, что все сообщения, которые пользователи отправляют друг другу внутри «Яндекс.Почты» и своим друзьям в Gmail теперь защищены от прочтения. S
02.10.2012 Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY

Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY, обеспечивающих защиту соединений и передаваемых данных в интернете. Очередную уязвимость протоколов SSL, TLS и SPDY продемонстрировали недавно исследователи Джулиано Риззо и

09.08.2007 SekChek представила TLS-шифрование для электронной почты

мпания SekChek Information Protection Services (IPS), специалист автоматического аудита компьютерных систем, представила для своих клиентов услугу шифрования почтового трафика на транспортном уровне (TLS). Помимо TLS, для передачи с клиентских систем данных, необходимых для аудита, компания использует стандартные методы шифрования и S/MIME – шифрование на базе инфраструктуры с открыт

Публикаций - 273, упоминаний - 307

Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23937 36
Google LLC 11252 26
Apple Inc 11514 20
КриптоПРО - Крипто-ПРО 360 20
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 400 18
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6525 15
Yandex - Яндекс 6200 14
Oracle Corporation 6446 12
Telegram Group 1314 12
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken 733 10
Cisco Systems 4966 10
Check Point Software Technologies 723 8
Код Безопасности 506 8
IBM - International Business Machines Corp 9291 7
Intel Corporation 11821 7
Broadcom - NortonLifeLock (Symantec) 1681 7
Nginx - Энджайникс 140 7
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1112 7
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10477 7
VK - Mail.ru Group 3268 7
Fortinet 355 7
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3078 7
CommuniGate Systems - СталкерСофт 144 6
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 746 6
Red Hat 1262 6
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5647 6
5nine Software 1881 5
X Corp - Twitter 2777 5
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 796 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 396 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10213 5
Восход ФГБУ НИИ 611 5
SAP SE 5034 5
Qrator Labs - Highload Lab 120 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4405 5
Samsung Electronics 9911 5
Ред Софт - Red Soft 487 5
TrueConf - ТруКонф 346 4
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 225 4
Aladdin R.D. - Аладдин Р.Д. 361 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6268 8
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6398 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2555 4
ВсеИнструменты.ру 243 4
Visa International 1899 4
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 3
ПСБ - Промсвязьбанк 765 3
Uber 317 3
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1798 3
Vimeo - Видеохостинг 67 2
Май - Майский чай - российская торговая компания 1074 2
Tesla Motors 359 2
Открытие ФК - Банк Открытие 520 2
Почта России ПАО 1963 2
Базэл - Базовый Элемент - Сибирский алюминий 96 1
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 68 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6772 1
Открытие ФК - Росгосстрах 313 1
Черкизово ГК - ЧМПЗ - Черкизовский мясоперерабатывающий завод 95 1
DST Global - Digital Sky Technologies 217 1
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2573 1
Ростех - Вертолеты России 161 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 398 1
Сбер - Сбербанк Цифровой корпоративный банк 69 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 42 1
Совкомбанк Совесть 271 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 242 1
Сбер - Сбербанк Уральский территориальный банк 27 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 114 1
Мария Ра - торговая сеть 21 1
Россети Ленэнерго 2424 1
MGM - Metro-Goldwyn-Mayer - Метро-Голдвин-Майер 69 1
Petrol 5 1
Сбер - Сбербанк Западно-Уральский банк 8 1
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 27 1
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 156 1
ВкусВилл - Избёнка 109 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 417 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1029 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 307 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2854 34
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9961 22
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3188 21
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4726 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4796 6
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 441 6
Президент Российской Федерации 3958 6
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2476 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4002 4
Федеральное казначейство России 1633 4
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1372 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2905 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 244 2
U.S. Department of Commerce NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 345 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2104 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2517 2
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 320 2
Главгосэкспертиза России ФАУ - Главное управление государственной экспертизы 72 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 724 2
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации 130 1
ACCC - Australian Competition & Consumer Commission - Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей 18 1
Верховный суд РФ - Судебный департамент 211 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3402 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 221 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 46 1
Правительство Республики Саха (Якутия) - органы государственной власти 43 1
Верховный суд Российской Федерации 794 1
Правительство Москвы 2140 1
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 235 1
Мосгортранс ГУП 100 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 203 1
Правительство ЯНАО - Ямало-Ненецкого автономного округа 41 1
Китай - Государственный совет КНР - Государственная канцелярия интернет-информации - Cyberspace Administration of China - Государственное информационное бюро Интернета - State Internet Information Office - Центральная комиссия по делам киберпространства 62 1
Правительство Аргентины - органы государственной власти 8 1
EC3 - European Cybercrime Centre - Европейский центр по борьбе с киберпреступностью 15 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 134 1
РГАНТД - Российский государственный архив научно-технической документации 3 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3133 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 222 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 559 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6166 8
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1392 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 991 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 497 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 273 1
OSI - Open Source Initiative 68 1
GSMA All IP Interconnect Russia 5 1
OpenJDK Community 7 1
JCI - Joint Commission International - Международная Молодёжная Палата 1 1
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 66 1
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 111 1
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 37 1
АБИСС - Ассоциация пользователей стандартов по информационной безопасности 12 1
TCG - Trusted Computing Group 31 1
Коммунизм - Коммунистические партии 75 1
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Google Android 13134 36
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Apple iOS 7171 32
Apple macOS 1829 25
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Google Chrome - браузер 1456 23
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 265 20
Oracle Java - язык программирования 2838 15
Microsoft Edge - браузер 1960 13
КриптоПро CSP СКЗИ 180 13
Opera Browser - Браузер 994 12
Apple Safari - браузер 814 11
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4428 11
Microsoft Outlook 1323 11
Apple Mac - Apple Macintosh 2909 11
Yandex.Browser - Яндекс.Браузер 332 11
Apple iPhone - серия смартфонов 6797 10
JavaScript - JS - язык программирования 1069 10
Ред ОС 563 10
Ростелеком ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 638 9
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1141 9
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 979 8
Microsoft Skype 2005 8
WhatsApp Messenger 956 8
Microsoft Windows 10 1594 8
Microsoft Office 365 889 7
Microsoft Office 3561 7
InfoTeCS - ViPNet PKI Service 17 7
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 1839 7
Microsoft Windows 7 1915 7
Apple macOS X - Rhapsody 1509 7
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 537 7
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 756 7
InfoTeCS - ViPNet CSP СКЗИ - ViPNet CryptoService - ViPNet JCrypto - ViPNet Crypto Gosmart 45 7
Google Chromium Authors - Chromium - браузер 219 6
CommuniGate Systems - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 194 6
Microsoft Azure 1351 6
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 857 6
Луцик Павел 11 7
Лямин Александр 74 4
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 167 4
Кулин Филипп 45 4
Смирнов Николай 20 4
Рустамов Рустам 302 3
Чапчаев Андрей 50 3
Белокрылов Александр 27 3
Новиков Иван 8 3
Путин Владимир 2865 3
Дуров Павел 263 3
Гусев Дмитрий 63 3
Дягилев Василий 84 3
Анфимов Павел 39 3
Эйгес Павел 80 2
Климарев Михаил 48 2
Савлюк Вячеслав 7 2
Артимович Дмитрий 36 2
Журихин Павел 16 2
Халин Дмитрий 55 2
Горелов Дмитрий 57 2
Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 2
Свириденко Андрей 96 2
Yen Nathan - Йен Натан 6 2
Бургов Владимир 16 2
Борисов Илья 27 2
Маслов Юрий 10 2
Рымар Максим 50 2
Мылицын Роман 103 2
Тляпова Наталья 3 2
Maddison John - Мэддисон Джон 24 2
Тен Антон 26 2
Акиндинов Дмитрий 7 2
Шибанов Илья 12 2
Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 2
Белоусов Сергей 236 1
Галушкин Олег 178 1
Мельникова Анастасия 284 1
Оболтин Константин 3 1
Плешков Алексей 63 1
Россия - РФ - Российская федерация 129388 133
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50980 28
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13540 15
Германия - Федеративная Республика 12328 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 40498 9
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15717 8
Европа 21598 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15862 5
Украина 7424 4
Франция - Французская Республика 7653 4
Нидерланды 3365 3
Ближний Восток 2793 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3493 3
Земля - планета Солнечной системы 10050 3
Казахстан - Республика 5169 3
Норвегия - Королевство 1778 3
Великобритания - Лондон 2389 3
Африка - Африканский регион 3347 3
Израиль 2654 3
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3461 3
Азия - Азиатский регион 5232 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13907 3
Иран - Исламская Республика Иран 1025 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2717 2
Франция - Иль-де-Франс - Париж 1000 2
Австрия - Австрийская Республика 1285 2
Катар 153 2
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1670 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2417 2
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 1185 2
ОАЭ - Объединённые Арабские Эмираты 853 2
Сингапур - Республика 1804 2
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1455 2
Южная Корея - Республика 6396 2
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