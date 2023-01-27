Кибербезопасность - Криптошлюз - TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня

TLS-сертификаты Минцифры интегрированы в российскую платформу Java Axiom JDK Pro ava обновила линейку продуктов Axiom JDK. Январская версия включает готовые конфигурации российских TLS (SSL) сертификатов в дополнение к обновлениям безопасности и критическим патчам (CPU). Те

Зачем нужны отечественные TLS-сертификаты и как их установить Что такое TLS-сертификат TLS (Transport Layer Security – протокол защиты транспортного уровня) –

TLS-сертификаты доступны для установки на смартфоны, компьютеры и планшеты всех операционных систем. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Кто еще может получить сертификат Сертификаты доступны также юридическим лицам – владельцам сайтов. Использование российского TLS-сертификата обеспечивает доступность ресурса в «Яндекс.браузере» и браузере «Атом». Всего сертификаты выданы на 7000 доменных имен. На прошлой неделе о переводе всех своих сайтов на российс

Ngenix реализовал поддержку SSL/TLS-сертификатов с российской криптосистемой ГОСТ 34.10 Ngenix, провайдер облачных решений для защиты и ускорения веб-ресурсов, реализовал на своей облачной платформе нативную поддержку TLS-сертификатов с российской криптосистемой семейства ГОСТ 34.10 наряду с распространенными системами шифрования RSA/ECDSA. Владельцы российских веб-ресурсов часто сталкиваются с проблемами пр

Microsoft «убивает» в своих браузерах протоколы безопасности с 20-летней историей День «икс» назначен Корпорация Microsoft заявила о скором отключении протоколов безопасности TLS 1.0 и 1.1, пишет SoftPedia. Сделать это она хотела еще в 2020 г., но помешала пандемия ко

TLS 1.3 в OpenSSL теперь поддерживает российские стандарты шифрования Специалисты компаний «Криптонит» и «Криптоком» завершили разработку открытой реализации протокола TLS версии 1.3, обеспечивающего защиту данных с использованием российских криптографических алгоритмов. Она доступна как расширение для OpenSSL 1.1.1. Протокол TLS используется в браузер

UserGate реализовал возможность расшифровывать TLS-трафик на уровне шлюза UserGate первым из вендоров реализовал возможность расшифровывать TLS-трафик на уровне шлюза в случае использования алгоритмов, поддерживающих национальные стандарты ГОСТ. По последним данным более 90% соединений в Интернете осуществляются с применением клиен

Microsoft передумала «убивать» небезопасные протоколы TLS. Apple от них радикально избавилась Отсрочка для TLS Microsoft сообщила о переносе на вторую половину 2020 г. отключения протоколов шифрования

Usergate представила UserGate 5.0.6.4031R с поддержкой TLS 1.3 Usergate объявила о существенном расширении возможностей продуктов по инспектированию сетевого трафика. Новый релиз поддерживает протокол безопасности транспортного уровня TLS 1.3. Версия программного обеспечения UserGate 5.0.6.4031R уже доступна всем клиентам компании с действующими лицензиями на обновление ПО. В корпоративных сетях важно решать такие задачи, ка

Архитекторы интернета придумали, как сделать его быстрее и безопаснее тное сообщество, в задачи которого входит развитие протоколов и архитектуры всемирной Сети присвоил TLS 1.3 (Протокол защиты транспортного уровня) статус «предложенного стандарта». Это значит,

Протестирована защита удаленного доступа к корпоративным веб-ресурсам для мобильных устройств с Sailfish Mobile OS RUS «Инфотекс» и «Открытая Мобильная Платформа» объявили об успешном совместном тестировании TLS-криптошлюза ViPNet TLS Gateway.Sailfish OS – операционная система для мобильных ус

Вышел технический релиз «Континент TLS VPN» 1.0.9 с порталом приложений Компания «Код безопасности» объявила о выходе технического релиза новой версии продукта «Континент TLS VPN», предназначенного для обеспечения безопасного удаленного доступа к информационным системам, осуществляющим обработку персональных данных (ИСПДн) и государственным информационным систем

«Яндекс.Почта» включила шифрование писем в обе стороны «Яндекс.Почта» включила SSL/TLS-шифрование сообщений в обе стороны. Это означает, что все сообщения, которые пользователи отправляют друг другу внутри «Яндекс.Почты» и своим друзьям в Gmail теперь защищены от прочтения. S

Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY, обеспечивающих защиту соединений и передаваемых данных в интернете. Очередную уязвимость протоколов SSL, TLS и SPDY продемонстрировали недавно исследователи Джулиано Риззо и