Кибербезопасность Криптошлюз TLS Ttransport layer security Криптографический протокол защиты транспортного уровня
|27.01.2023
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TLS-сертификаты Минцифры интегрированы в российскую платформу Java Axiom JDK Pro
ava обновила линейку продуктов Axiom JDK. Январская версия включает готовые конфигурации российских TLS (SSL) сертификатов в дополнение к обновлениям безопасности и критическим патчам (CPU). Те
|27.10.2022
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Зачем нужны отечественные TLS-сертификаты и как их установить
Что такое TLS-сертификат TLS (Transport Layer Security – протокол защиты транспортного уровня) –
|19.09.2022
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TLS-сертификаты доступны для установки на смартфоны, компьютеры и планшеты
всех операционных систем. Об этом CNews сообщили представители Минцифры. Кто еще может получить сертификат Сертификаты доступны также юридическим лицам – владельцам сайтов. Использование российского TLS-сертификата обеспечивает доступность ресурса в «Яндекс.браузере» и браузере «Атом». Всего сертификаты выданы на 7000 доменных имен. На прошлой неделе о переводе всех своих сайтов на российс
|24.08.2022
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Ngenix реализовал поддержку SSL/TLS-сертификатов с российской криптосистемой ГОСТ 34.10
Ngenix, провайдер облачных решений для защиты и ускорения веб-ресурсов, реализовал на своей облачной платформе нативную поддержку TLS-сертификатов с российской криптосистемой семейства ГОСТ 34.10 наряду с распространенными системами шифрования RSA/ECDSA. Владельцы российских веб-ресурсов часто сталкиваются с проблемами пр
|17.08.2022
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Microsoft «убивает» в своих браузерах протоколы безопасности с 20-летней историей
День «икс» назначен Корпорация Microsoft заявила о скором отключении протоколов безопасности TLS 1.0 и 1.1, пишет SoftPedia. Сделать это она хотела еще в 2020 г., но помешала пандемия ко
|14.03.2022
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TLS 1.3 в OpenSSL теперь поддерживает российские стандарты шифрования
Специалисты компаний «Криптонит» и «Криптоком» завершили разработку открытой реализации протокола TLS версии 1.3, обеспечивающего защиту данных с использованием российских криптографических алгоритмов. Она доступна как расширение для OpenSSL 1.1.1. Протокол TLS используется в браузер
|23.07.2020
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UserGate реализовал возможность расшифровывать TLS-трафик на уровне шлюза
UserGate первым из вендоров реализовал возможность расшифровывать TLS-трафик на уровне шлюза в случае использования алгоритмов, поддерживающих национальные стандарты ГОСТ. По последним данным более 90% соединений в Интернете осуществляются с применением клиен
|01.04.2020
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Microsoft передумала «убивать» небезопасные протоколы TLS. Apple от них радикально избавилась
Отсрочка для TLS Microsoft сообщила о переносе на вторую половину 2020 г. отключения протоколов шифрования
|21.11.2019
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Usergate представила UserGate 5.0.6.4031R с поддержкой TLS 1.3
Usergate объявила о существенном расширении возможностей продуктов по инспектированию сетевого трафика. Новый релиз поддерживает протокол безопасности транспортного уровня TLS 1.3. Версия программного обеспечения UserGate 5.0.6.4031R уже доступна всем клиентам компании с действующими лицензиями на обновление ПО. В корпоративных сетях важно решать такие задачи, ка
|26.03.2018
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Архитекторы интернета придумали, как сделать его быстрее и безопаснее
тное сообщество, в задачи которого входит развитие протоколов и архитектуры всемирной Сети присвоил TLS 1.3 (Протокол защиты транспортного уровня) статус «предложенного стандарта». Это значит,
|27.06.2017
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Протестирована защита удаленного доступа к корпоративным веб-ресурсам для мобильных устройств с Sailfish Mobile OS RUS
«Инфотекс» и «Открытая Мобильная Платформа» объявили об успешном совместном тестировании TLS-криптошлюза ViPNet TLS Gateway.Sailfish OS – операционная система для мобильных ус
|25.04.2016
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Вышел технический релиз «Континент TLS VPN» 1.0.9 с порталом приложений
Компания «Код безопасности» объявила о выходе технического релиза новой версии продукта «Континент TLS VPN», предназначенного для обеспечения безопасного удаленного доступа к информационным системам, осуществляющим обработку персональных данных (ИСПДн) и государственным информационным систем
|28.11.2013
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«Яндекс.Почта» включила шифрование писем в обе стороны
«Яндекс.Почта» включила SSL/TLS-шифрование сообщений в обе стороны. Это означает, что все сообщения, которые пользователи отправляют друг другу внутри «Яндекс.Почты» и своим друзьям в Gmail теперь защищены от прочтения. S
|02.10.2012
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Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY
Эксперты eScan рассказали, как защитить свой компьютер от новой уязвимости протоколов SSL, TLS и SPDY, обеспечивающих защиту соединений и передаваемых данных в интернете. Очередную уязвимость протоколов SSL, TLS и SPDY продемонстрировали недавно исследователи Джулиано Риззо и
|09.08.2007
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SekChek представила TLS-шифрование для электронной почты
мпания SekChek Information Protection Services (IPS), специалист автоматического аудита компьютерных систем, представила для своих клиентов услугу шифрования почтового трафика на транспортном уровне (TLS). Помимо TLS, для передачи с клиентских систем данных, необходимых для аудита, компания использует стандартные методы шифрования и S/MIME – шифрование на базе инфраструктуры с открыт
Кибербезопасность упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Луцик Павел 11 7
|Лямин Александр 74 4
|Snowden Edward - Сноуден Эдвард 167 4
|Кулин Филипп 45 4
|Смирнов Николай 20 4
|Рустамов Рустам 302 3
|Чапчаев Андрей 50 3
|Белокрылов Александр 27 3
|Новиков Иван 8 3
|Путин Владимир 2865 3
|Дуров Павел 263 3
|Гусев Дмитрий 63 3
|Дягилев Василий 84 3
|Анфимов Павел 39 3
|Эйгес Павел 80 2
|Климарев Михаил 48 2
|Савлюк Вячеслав 7 2
|Артимович Дмитрий 36 2
|Журихин Павел 16 2
|Халин Дмитрий 55 2
|Горелов Дмитрий 57 2
|Horowitz Maya - Хоровитц Майя 9 2
|Свириденко Андрей 96 2
|Yen Nathan - Йен Натан 6 2
|Бургов Владимир 16 2
|Борисов Илья 27 2
|Маслов Юрий 10 2
|Рымар Максим 50 2
|Мылицын Роман 103 2
|Тляпова Наталья 3 2
|Maddison John - Мэддисон Джон 24 2
|Тен Антон 26 2
|Акиндинов Дмитрий 7 2
|Шибанов Илья 12 2
|Assange Julian - Ассанж Джулиан 25 2
|Белоусов Сергей 236 1
|Галушкин Олег 178 1
|Мельникова Анастасия 284 1
|Оболтин Константин 3 1
|Плешков Алексей 63 1
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