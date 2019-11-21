Usergate представила UserGate 5.0.6.4031R с поддержкой TLS 1.3

Usergate объявила о существенном расширении возможностей продуктов по инспектированию сетевого трафика. Новый релиз поддерживает протокол безопасности транспортного уровня TLS 1.3. Версия программного обеспечения UserGate 5.0.6.4031R уже доступна всем клиентам компании с действующими лицензиями на обновление ПО.

В корпоративных сетях важно решать такие задачи, как предотвращение утечек информации, фильтрация нежелательного контента, обнаружение и нейтрализация атак. Решение этих задач осложняется увеличением зашифрованного трафика в корпоративном сетевом окружении. Внедрение поддержки TLS 1.3 на различных сайтах вносит дополнительные требования к возможности дешифрования защищенного трафика.

Новый релиз UserGate 5.x.x позволяет инспектировать соединение с использованием протокола TLS 1.3 от устройства до веб-сайта, на который поступает запрос пользователя. После получения данных от вебсайта информация передается запросившему её пользователю, на его клиентское устройство. Пользователь также получает данные по защищенному протоколу, с сертификатом, выданным шлюзом безопасности. Благодаря этому возможно инспектировать трафик, передаваемый в защищенный сегмент сети извне, и из внутренней сети на внешние ресурсы. К трафику могут быть применены различные методы анализа, в том числе сигнатурный анализ, проверка на наличие вирусов или признаков атак на элементы инфраструктуры. Все подозрительные активности записываются в журнал.

Фильтрация и протоколирование трафика осуществляется в реальном времени, без видимых задержек для пользователей сети или лиц, осуществляющих атаку.

На данный момент возможности по инспекции HTTPS трафика с протоколом TLS 1.3 только начинают появляться в продуктах, предлагаемых на рынке. Компания UserGate стала одной из первых, кто предложил такие возможности в своих продуктах.

Поддержка инспектирования протокола TLS 1.3 в новой версии UserGate позволит администраторам и специалистам по информационной безопасности повысить уровень контроля и защищенности корпоративных информационных систем.