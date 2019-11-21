Безопасность
Кибербезопасность считают стратегическим вопросом лишь в каждой пятой компании мира
Мобильность
Как уязвимости в Android поставили под удар российский бизнес
ИТ-бизнес
Офисная печать: когда скупой платит дважды или обратная сторона экономии

Спецпроекты

Usergate представила UserGate 5.0.6.4031R с поддержкой TLS 1.3

Интеграция Бизнес-приложения
, Текст: Владимир Бахур

Usergate объявила о существенном расширении возможностей продуктов по инспектированию сетевого трафика. Новый релиз поддерживает протокол безопасности транспортного уровня TLS 1.3. Версия программного обеспечения UserGate 5.0.6.4031R уже доступна всем клиентам компании с действующими лицензиями на обновление ПО.

В корпоративных сетях важно решать такие задачи, как предотвращение утечек информации, фильтрация нежелательного контента, обнаружение и нейтрализация атак. Решение этих задач осложняется увеличением зашифрованного трафика в корпоративном сетевом окружении. Внедрение поддержки TLS 1.3 на различных сайтах вносит дополнительные требования к возможности дешифрования защищенного трафика.

Новый релиз UserGate 5.x.x позволяет инспектировать соединение с использованием протокола TLS 1.3 от устройства до веб-сайта, на который поступает запрос пользователя. После получения данных от вебсайта информация передается запросившему её пользователю, на его клиентское устройство. Пользователь также получает данные по защищенному протоколу, с сертификатом, выданным шлюзом безопасности. Благодаря этому возможно инспектировать трафик, передаваемый в защищенный сегмент сети извне, и из внутренней сети на внешние ресурсы. К трафику могут быть применены различные методы анализа, в том числе сигнатурный анализ, проверка на наличие вирусов или признаков атак на элементы инфраструктуры. Все подозрительные активности записываются в журнал.

Фильтрация и протоколирование трафика осуществляется в реальном времени, без видимых задержек для пользователей сети или лиц, осуществляющих атаку.

На данный момент возможности по инспекции HTTPS трафика с протоколом TLS 1.3 только начинают появляться в продуктах, предлагаемых на рынке. Компания UserGate стала одной из первых, кто предложил такие возможности в своих продуктах.

Поддержка инспектирования протокола TLS 1.3 в новой версии UserGate позволит администраторам и специалистам по информационной безопасности повысить уровень контроля и защищенности корпоративных информационных систем.

Другие материалы рубрики

Из Реестра российского ПО изгнали офисный пакет с «нечестным» кодом

Разработчики «Моего офиса» зачистили интернет от записей о задержках зарплат

ТУРБО выпустил бизнес-ПО для «поколения Z»

Стартовала колоссальная закупка отечественного ПО для госорганов

В России впервые внедрен робот, который подбирает персонал по местоположению

Российские разработчики военных вертолетов меняют САПР одной страны НАТО на ПО другой страны НАТО

Техника

Обзор столов с регулировкой высоты Levado: решение для работы сидя и стоя

Лучшие IPS телевизоры с диагональю 55 дюймов: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с поддержкой Wi-Fi 6: выбор ZOOM

Телевизор как предмет интерьера: самые интересные модели дизайнерских ТВ
Показать еще
Взгляд месяца

Идея внутренней разработки себя не оправдала

Наталия Оржевская

директор центра управления командами, «Диасофт»

Профиль месяца

Искусственный интеллект стал полумифическим понятием

Сергей Поляков

ИТ-директор Альфа-Банка

Почему снижается доступность данных в СХД? Что мешает массовому запуску 5G Как вендор может помочь заказчикам организовать собственное производство IT-решений