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IETF Internet Engineering Task Force Инженерный совет Интернета
СОБЫТИЯ
|13.01.2022
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RFC на протокол «ИнфоТеКС» IPlir размещен на IETF
Проект RFC на протокол безопасности сетевого уровня IPlir, разработанный компанией «ИнфоТеКС», размещен на сайте IETF. В настоящий момент проект находится в стадии обсуждения и утверждения профессиональным сообществом. Авторами RFC выступила группа экспертов «ИнфоТеКС». Протокол безопасности сетевого уров
|06.07.2020
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Россиянин стал соавтором стандарта будущей войны с «квантовыми хакерами»
ам с использованием квантовых компьютеров. Инженерный совет (англ. Internet Engineering Task Force, IETF) представляет собой одну из множества общественных организаций, в той или иной мере спос
|31.05.2006
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IETF утвердил новые стандарты российской криптографии
Комитет IETF (Internet Engineering Task Force) утвердил и опубликовал новые стандарты RFC 4490, «Usin
|29.06.2005
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Microsoft навяжет Сети патентованный стандарт?
вариант от Yahoo с использованием криптографии и публичных ключей — DomainKeys и т.д. Комитет IETF (Internet Engineering Task Force) создал рабочую группу для разработки единого стандарта
|27.09.2004
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IETF распустил группу разработчиков единого стандарта борьбы со спамом
Комитет IETF (Internet Engineering Task Force) раcпустил рабочую группу по борьбе со спамом MARID (MT
|10.08.2000
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ITU и IETF достигли соглашения о стандарте на шлюзы Megaco/H.248
и развитию интернета International Telecommunication Union (ITU) и Internet Engineering Task Force (IETF) пришли к соглашению в вопросе о стандарте для шлюза для соединения коммутируемых и IP-с
|10.08.2000
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IETF рассмотрит технические предложения по стандартизации системы обмена мгновенными сообщениями
Международная организация по стандартизации в интернете IETF (Internet Engineering Task Force) сделала еще один шаг на пути создания стандарта обмена
|10.08.2000
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IETF рассмотрит технические предложения по стандартизации системы обмена мгновенными сообщениями
Международная организация по стандартизации в интернете IETF (Internet Engineering Task Force) сделала еще один шаг на пути создания стандарта обмена
|02.08.1999
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Прикладная система компании Lucent Technologies одобрена Проблемной группой проектирования Интернет IETF
данных, была одобрена Проблемной группой проектирования Интернет (Internet Engineering Task Force - IETF) в качестве проекта стандарта. Речь идет о технологии Switch MONitoring (SMONT), предост
|10.12.1998
|Internet Engineering Task Force предлагает новый Web стандарт
IETF и организации, системы, технологии, персоны:
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