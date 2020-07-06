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IETF
Internet Engineering Task Force
Инженерный совет Интернета



06.07.2020 Россиянин стал соавтором стандарта будущей войны с «квантовыми хакерами» 1
19.11.2019 Написан план перехода 5G на российскую криптографию с отечественными «железом» и алгоритмами 1
15.11.2019 Какое оборудование разработают в России для 5G, интернета вещей, RFID и Wi-Fi 1
04.04.2019 Власти создают в России суверенный интернет вещей 1
26.03.2018 Архитекторы интернета придумали, как сделать его быстрее и безопаснее 2
11.04.2017 Qrator Labs запустил сайт инициатив по улучшению функционирования интернета 1
15.02.2017 Qrator Labs и Wallarm о представили отчет о состоянии сетевой безопасности в 2016 году 1
07.12.2016 В зоне .РУС заработала кириллическая электронная почта 1
22.03.2016 Google и Microsoft создают электронную почту, которую нельзя прослушать 2
01.02.2016 USB-токены «Рутокен» с неизвлекаемыми ключами электронной подписи повышают защищенность «КриптоПро CSP» 1
22.12.2015 В протоколе HTTP появилась «ошибка 451» - страница заблокирована властями 1
07.10.2014 Ericsson выпустил мобильный бразузер, поддерживающий WebRTC 1
16.07.2014 Ericsson: Операторы не хотят ждать запуска новых услуг годами 2
25.12.2012 Spirit: мировой рынок VVoIP достиг $65 млрд. благодаря LTE-видеософтфонам и веб-видеоконференциям 1
20.12.2012 YouMagic интегрирован в ОС Rosa Desktop.Fresh 2012 1
14.12.2012 Spirit получила патент на свой масштабируемый речевой HD кодек для IP-сетей 1
16.10.2012 Spirit выпустил VideoMost Space 2.0 1
04.10.2012 VoIP-продуктами SPIRIT пользуются более миллиарда человек 1
28.09.2012 VoIP-продуктами Spirit пользуются более миллиарда человек 1
18.06.2012 «Облачная» ВКС «Ростелекома»: подробности от Spirit 1
07.06.2012 Spirit выпускает «ВидеоМост» 2.0 1
23.04.2012 Microsoft открыла дочернюю Open Source-компанию 1
28.02.2012 «Казахтелеком» развернул ВКС-сервис «ВидеоМост» для своих корпоративных и государственных клиентов 1
22.02.2012 Эксперты: ITSM снимет проблемы в отношениях бизнеса и ИТ 1
02.11.2010 Windows 7 получила сертификат IPv6 Ready 1
18.05.2010 NAT: строим сети нового поколения 1
24.03.2010 Разработан открытый инструмент перехода на IPv6 1
22.12.2009 «Лаборатория Касперского» запустила программу для НИИ и образовательных учреждений 1
27.05.2008 Cisco готовит открытый сетевой протокол 1
15.04.2008 Новая волна СХД: основные затраты впереди 1
24.03.2008 К российским речевым технологиям получат доступ иностранцы 1
18.07.2007 Российский рынок ИБ жаждет внимания государства 1
24.05.2007 Безопасная почта: DKIM разоблачит «липового» отправителя 1
26.03.2007 Куда пойти специалисту по ИБ? 1
16.02.2007 IPv4 просуществует еще не меньше 5 лет 1
12.08.2005 Google открыла RSS-ленту новостей 1
29.06.2005 Microsoft навяжет Сети патентованный стандарт? 3
07.12.2004 В ЮАР спорили о русских доменах 2
27.09.2004 IETF распустил группу разработчиков единого стандарта борьбы со спамом 1
02.07.2004 Apple выпустил Rendezvous под Windows 1

Публикаций - 42, упоминаний - 48

IETF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 16091 10
VideoMost - ВидеоМост 192 8
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 7362 5
Apple Inc - Эппл Рус 8968 4
Google LLC 8850 3
Oracle Corporation 4534 3
Samsung Electronics 7679 3
VK - Mail.ru Group 2732 2
iriver 133 2
BT Group - British Telecommunications 210 2
Актив - Актив-софт - Рутокен - Rutoken 145 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7013 1
Элвис-Плюс 85 1
Cisco Systems 2948 1
Cloudflare 50 1
Стриж Телематика - Современные Радио Технологии - СРТ - Современные радиотехнологии 35 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 385 1
Meta - Facebook 3966 1
4628 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 307 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 600 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 7877 1
Nokia Alcatel-Lucent Enterprise 546 1
LMF 3 1
Sigfox 6 1
Ростех - Ростехнологии 2245 1
UDR Inc 6 2
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 826 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 6597 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2190 3
NSSF - National Social Security Fund 3 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 344 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 826 1
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 140 1
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 1045 1
Пентагон - Министерство обороны США 603 1
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1901 1
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 189 3
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 217 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 278 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 4024 4
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 8831 4
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 575 4
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1149 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1508 3
LPWAN - NB-Fi - Открытый протокол беспроводной передачи данных малого объёма на больших расстояниях при низких затратах энергии 18 2
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - Телевидение высокой чёткости 1436 2
AMF - Autonomous Management Framework - Модуль управления доступом и мобильностью 19 2
LoRaWAN - LoRa - Long Range Wide Area Networks - Технология модуляции в беспроводных сетях LPWAN и открытый протокол LoRaWAN 44 2
AUSF - Authentication Server Function - Серверы аутентификации 3 2
SMF - Session Management Function - Управление сессией 13 2
UDM - Unified Data Management - Унифицированные базы данных 8 2
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 2
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 11 2
USIM-карта - Universal Subscriber Identity Module - расширенный стандарт SIM-карты 45 2
gNB-CU - центральный модуль базовой станции 3 2
eSIM - Embedded SIM - Виртуальная SIM-карта - eUICC - Embedded Universal Integrated Circuit Card 88 2
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2739 2
Flash Video - FLV - формат файлов, медиаконтейнер 638 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 6095 2
NFV MANO - NFV Management & Orchestration - MANO - Management and Orchestration for Network Operation 11 2
MAC-адрес - Media Access Control - Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 129 2
SIDF - Sender ID Framework 2 2
LPWAN - Low-power Wide Area Networks - Энергоэффективная сеть дальнего радиуса действия 96 2
СОРМ - Система технических средств для обеспечения функций оперативно-разыскных мероприятий 103 2
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 155 2
SDN - Software Defined Networking - Программно-определяемая сеть - SD-LAN - Software-defined local area network 226 2
ЭКБ - Электронная компонентная база 60 2
5G - Пятое поколение мобильной связи 1387 2
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 205 2
Стриж - LPWAN XNB - Энергоэффективный протокол дальнего радиуса действия 26 2
CLI - Command Line Interface - Внутренний инструмент для шаблонизации площадок (интерфейса командной строки) 56 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 77 1
MSISDN - Mobile Subscriber Integrated Services Digital Number - Номер мобильного абонента цифровой сети с интеграцией служб для связи 12 1
NG-RAN - NG Radio Access Network 2 1
gNB-DU - распределённый модуль базовой станции 2 1
XML - Extensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 775 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 190 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 1223 1
Microsoft Windows 10 8718 6
Linux OS 5780 6
Cisco Webex 119 6
Apple iOS 5765 5
Google Android 10786 5
Apple macOS 1050 3
Apple iPhone - серия смартфонов 5363 2
Java - Язык программирования 1761 2
Роскосмос Марафон-IoT - Спутниковая система 2 1
Google Chrome - браузер 1122 1
Реестр российского интернета вещей 1 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 55 1
Microsoft Windows 1148 1
Microsoft Windows 7 1666 1
Microsoft Windows Phone OS 1472 1
WhatsApp Messenger 657 1
AWS - Amazon Web Services 577 1
Microsoft Azure 1173 1
Космическая связь - Экспресс-РВ - Система спутников на высокоэллиптических орбитах 20 1
Mozilla Corporation - Firefox - Браузер 1599 1
Гонец - Российская многофункциональная система персональной спутниковой связи - МСПСС 24 1
Apple Mac 1783 1
ФСБ РФ ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 96 1
Лямин Александр 59 1
Валяева Елизавета 72 1
Россия - Российская федерация - РФ 71595 16
Европа 5372 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 21268 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 8290 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 10392 3
Казахстан - Республика 3460 2
Великобритания - Лондон 1304 1
Беларусь - Минск 425 1
США - Калифорния - Кремниевая долина 489 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи 1040 1
Австралия - Австралийский Союз 1610 1
Азия - Азиатский регион 2244 1
Южная Корея - Республика 2294 1
Европа Западная 988 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 10070 1
Индия - Республика 3001 1
Япония 4909 1
Арктика 167 1
Земля - планета Солнечной системы 2146 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1381 2
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
ОКР - Опытно-конструкторские работы 77 1
Федеральный бюджет Российской Федерации 134 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2516 1
FT - Financial Times 327 1
СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 298 1
DarkReading.com 86 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 3
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 741 1
comScore 289 1
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 187 1
НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 153 1
МГТУ им. Н. Э. Баумана - Московский государственный технический университет 226 1
PU - Purdue University - Университет Пердью 23 1
NSF - National Science Foundation - Национальный научный фонд США 18 1
Tohoku University - Университет Тохоку 8 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1176 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 977518, в очереди разбора - 880243.
Создано именных указателей - 47286.
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