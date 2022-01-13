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IETF Internet Engineering Task Force Инженерный совет Интернета

IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета

СОБЫТИЯ


13.01.2022 RFC на протокол «ИнфоТеКС» IPlir размещен на IETF

Проект RFC на протокол безопасности сетевого уровня IPlir, разработанный компанией «ИнфоТеКС», размещен на сайте IETF. В настоящий момент проект находится в стадии обсуждения и утверждения профессиональным сообществом. Авторами RFC выступила группа экспертов «ИнфоТеКС». Протокол безопасности сетевого уров
06.07.2020 Россиянин стал соавтором стандарта будущей войны с «квантовыми хакерами»

ам с использованием квантовых компьютеров. Инженерный совет (англ. Internet Engineering Task Force, IETF) представляет собой одну из множества общественных организаций, в той или иной мере спос
31.05.2006 IETF утвердил новые стандарты российской криптографии

Комитет IETF (Internet Engineering Task Force) утвердил и опубликовал новые стандарты RFC 4490, «Usin
29.06.2005 Microsoft навяжет Сети патентованный стандарт?

вариант от Yahoo с использованием криптографии и публичных ключей — DomainKeys и т.д. Комитет IETF (Internet Engineering Task Force) создал рабочую группу для разработки единого стандарта
27.09.2004 IETF распустил группу разработчиков единого стандарта борьбы со спамом

Комитет IETF (Internet Engineering Task Force) раcпустил рабочую группу по борьбе со спамом MARID (MT
10.08.2000 ITU и IETF достигли соглашения о стандарте на шлюзы Megaco/H.248

и развитию интернета International Telecommunication Union (ITU) и Internet Engineering Task Force (IETF) пришли к соглашению в вопросе о стандарте для шлюза для соединения коммутируемых и IP-с
10.08.2000 IETF рассмотрит технические предложения по стандартизации системы обмена мгновенными сообщениями

Международная организация по стандартизации в интернете IETF (Internet Engineering Task Force) сделала еще один шаг на пути создания стандарта обмена
10.08.2000 IETF рассмотрит технические предложения по стандартизации системы обмена мгновенными сообщениями

Международная организация по стандартизации в интернете IETF (Internet Engineering Task Force) сделала еще один шаг на пути создания стандарта обмена
02.08.1999 Прикладная система компании Lucent Technologies одобрена Проблемной группой проектирования Интернет IETF

данных, была одобрена Проблемной группой проектирования Интернет (Internet Engineering Task Force - IETF) в качестве проекта стандарта. Речь идет о технологии Switch MONitoring (SMONT), предост
10.12.1998 Internet Engineering Task Force предлагает новый Web стандарт

Публикаций - 120, упоминаний - 160

IETF и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 30
Google LLC 12690 18
Cisco Systems 5372 17
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 14
AOL Inc - America Online 1883 11
Spirit DSP - Спирит Корп 482 10
Yahoo! 3726 9
Siemens AG - Siemens Group 2673 8
Huawei 4677 8
VideoMost - ВидеоМост 285 8
Ростелеком 10948 7
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Verisign 362 7
Samsung Electronics 11065 6
Apple Inc 13156 5
AT&T Inc 1726 5
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 5
Lenovo Motorola 3566 5
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 5
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 5
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 4
LG Uplus - LG U+ 33 4
LG Electronics 3735 4
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 4
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 4
Казахтелеком 348 4
China Mobile 436 4
KT Corporation - Korea Telecom - Telecoms Korea - KTF - KT Freetel - Korea Telecom Freetel - KTFT - KTF Technologies - KT ICOM 267 4
Dialogic Corp 93 3
Cable & Wireless - C&W - Digital Island - Sandpiper Networks 257 3
Proxim - Proxim Corporation - Proxim Technologies 55 3
Ntrepid - Anonymizer 7 3
NetApp - Network Appliance 667 3
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 3
Oracle Corporation 7074 3
Toshiba Corporation 2980 3
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 3
UDR Inc 10 2
ВТБ - Открытие ФК - Петрокоммерц - Авиатекбанк АКБ 57 1
СладКо - Славянка ГК - Кондитерское объединение - Конфи - Волжанка - Заря 57 1
Merrill Lynch 454 1
Газпром трансгаз 157 1
ЦФТ - Платежный Центр РНКО - Платежный Центр Расчетная небанковская кредитная организация 56 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 1
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 1
ОГК-2 - ОГК-6 - Красноярская ГРЭС-2 - Вторая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Рязанская, Псковская, Новомичуринская, Новочеркасская, Сургутская, Череповецкая, Ставропольская, Киришская, Серовская ГРЭС, ГРЭС-24 57 1
Резонанс НПП 407 1
Prudential Financial 52 1
РДВ-медиа-групп 5 1
Менатеп - Menatep 39 1
МДМ Банк - УРСА Банк - Сибакадембанк - Уралвнешторгбанк 34 1
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 1
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 1
Microsoft - LinkedIn 699 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 1
Евросеть 1421 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
ПИК ГК - Российская девелоперская и строительная компания - ПИК-Комфорт УК - ПИК Инвестпроект - ПИК Проект 77 1
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 1
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 1
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 1
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 1
Рольф ГК - Рольф Холдинг - Рольф тех - Рольф Retail - Рольф Иншуренс - Рольф-Сити - Rolf SCS 104 1
EPIC Telecom Invest 212 1
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 1
British Airways - British Midland International 127 1
Верный - торговая сеть 326 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
РосНИИРОС - Российский научно-исследовательский институт развития общественных сетей - RIPN - Russian Institute for Public Networks 155 3
Росстандарт - РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 58 3
Координационный центр национального домена сети Интернет - Координационный центр доменов .RU/.РФ 279 3
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 410 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
U.S. Department of Homeland Security - DHS - Министерство внутренней безопасности США - Министерство национальной безопасности (МНБ) 306 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 2
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 2
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 2
NSSF - National Social Security Fund 4 2
ФСБ РФ - УФСБ - Управления Федеральной службы безопасности Российской Федерации 157 1
U.S. POTUS - Office of Management and Budget (OMB) - Административно-бюджетное управление Белого дома 39 1
Госдума РФ - Комитет Госдумы по безопасности и противодействию коррупции 91 1
Минцифры РФ - Росинформтехнологии - Федеральное агентство по информационным технологиям - ФАИТ 335 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity - Европейское агентство по сетевой и информационной безопасности 20 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 1
МВД РФ - БСТМ - Бюро специальных технических мероприятий - Бюро спецтехнических мероприятий - МВД РФ Управление К - Управление информационного и оперативно-технического обеспечения - УСТМ 292 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 12
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 12
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 7
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 6
Apache Software Foundation - ASF 231 3
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 3
ISC - Internet Systems Consortium 4 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
MEF Forum - Metro Ethernet Forum 23 1
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 1
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 1
GSA - Global mobile Suppliers Association - Международная ассоциация поставщиков мобильных решений 20 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 1
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 1
OWASP - Open Web Application Security Project 146 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 30
Стандартизация - Standardization 2339 27
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4556 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 21
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 20
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 20
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 20
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 18
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 18
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 18
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 16
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 16
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 13
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 12
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5194 12
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 12
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 11
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 10
Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 10
IPv6 - Internet Protocol version 6 - IPng - IP next generation 417 10
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9303 10
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 9
IPv4 - Internet Protocol version 4 275 9
IP-сеть - TCP - Transmission Control Protocol - Протокол управления передачей - TCP/IP - Сетевая модель передачи данных, представленных в цифровом виде 1010 9
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 9
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 9
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 8
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 8
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 4183 8
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 8
Сетевое оборудование - Gateway - Интернет-шлюз - Сетевой шлюз - Аппаратный маршрутизатор 2974 8
VoLTE - Voice over LTE - Voice over Long Term Evolution - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 1751 8
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 8
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 7
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 733 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 7
SIP - Session Initiation Protocol - Session Initiated Protocol - Протокол установления сеанса 1083 7
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 6
Linux OS 11533 10
Microsoft Windows 16882 10
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 8
Apple iPad 4012 6
Apple iOS 8583 6
Cisco Webex - Cisco Webex Meetings - Cisco WebEx Events - Cisco CMS - Cisco Meeting Server - Cisco CMM - Cisco Meeting Manager - Cisco MeetingPlace - Cisco Webex Room - WebEx Communications - Intranets.com 256 6
Spirit TeamSpirit Voice & Video Engine - Spirit TeamSpirit Conferencing - Spirit TeamSpirit Transcoding Server 14 5
Microsoft Sender ID 12 5
Google Android 15244 5
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 5
Microsoft Windows 2000 8678 4
Microsoft Skype - Microsoft Windows Live Messenger - MSN Messenger 322 4
Google Chrome - браузер 1701 4
Oracle Java - язык программирования 3469 4
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 4
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 891 4
Google - Gmail 1021 4
Mozilla Firefox - браузер 1951 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
Apple macOS 2419 3
Opera Browser - Браузер 1050 3
Google WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 186 3
Adobe Flash - Adobe Macromedia Flash - Adobe Flash Player - Adobe Flash Builder - Adobe Flash Catalyst 557 3
Spirit TeamSpirit IM - мессенджер 36 3
Google Talk - Google Chat 163 2
Microsoft Forefront - Microsoft Forefront TMG (Threat Management Gateway) - Microsoft Forefront UAG (Unified Access Gateway) - Microsoft ISA Server (Internet Security and Acceleration Server) - Microsoft Proxy Server - Sybari Software 167 2
Microsoft Outlook.com - Microsoft Outlook Web App - Microsoft Outlook Web Access - Microsoft Windows Live Hotmail - MSN Hotmail 425 2
QIP - Мессенджер 122 2
Nokia Alcatel-Lucent SMDSe - Secure Mobile Data Solutions for Enterprises 4 2
AOL AIM - AOL Instant Messenger - AOL Communicator - AIM Enterprise Gateway 133 2
Adobe Connect 25 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
JavaScript - JS - язык программирования 1425 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 2
FreeBSD UNIX - свободная операционная система 315 2
Kaspersky Secure Connection - Kaspersky Secure Remote Workspace, KSRW - Kaspersky Secure Mail Gateway, KSMG - Kaspersky Security Mail Gateway - Kaspersky SMTP-Gateway - Kaspersky Linux Mail Server 75 2
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 2
Google Voice VoIP-телефония - Google GrandCentral 68 2
Кибербезопасность - PGP - Pretty Good Privacy - Прикладная криптосистема - PGP-шифрование 105 2
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 2
Свириденко Андрей 99 8
Anderson Ross - Андерсон Росс 9 3
Bellovin Steve - Билловин Стив 6 3
Bradner Scott - Брэднер Скотт 3 3
Nottingham Mark - Ноттингем Марк 4 2
Vixie Paul - Викси Пол 3 2
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 2
Скачков Юрий 52 1
Заржецкий Александр 37 1
Berners-Lee Timothy (Tim) - Бернерс-Ли Тимоти (Тим) 68 1
Корсак Александр 9 1
Кузьмин Алексей 38 1
Селин Владимир 14 1
Матюхин Владимир 61 1
Бакшинский Олег 15 1
Потапов Сергей 30 1
Карпов Сергей 55 1
Курепкин Игорь 16 1
Меликджанян Артем 9 1
Готальский Михаил 95 1
Тупицын Александр 9 1
Макаров Станислав 118 1
Валяева Елизавета 72 1
Кремер Аркадий 15 1
Mockapetris Paul - Мокапетрис Пол 6 1
Трифаленков Илья 17 1
Ференец Вадим 29 1
Борушевский Денис 37 1
Бугаенко Валерий 32 1
Макаренков Сергей 4 1
Володин Андрей 22 1
Журавлев Роман 22 1
Хитров Михаил 26 1
Демурджян Юлий 5 1
Степаненко Андрей 29 1
Потоцкий Михаил 15 1
Саввин Антон 18 1
Разумов Илья 13 1
Волчанинов Леонид 11 1
Баринов Игорь 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 36
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 24
Европа 24964 14
Япония 13807 10
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 9
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 7
Южная Корея - Республика 7052 6
Азия - Азиатский регион 5920 5
Германия - Федеративная Республика 13221 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 4
Земля - планета Солнечной системы 10865 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Индия - Bharat 5870 4
США - Калифорния 4829 4
Казахстан - Республика 6048 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 3
Швеция - Королевство 3782 3
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 3
Ближний Восток 3154 3
Франция - Французская Республика 8177 3
Китай - Тайвань 4245 3
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 1137 3
Сингапур - Республика 1953 2
Азия - Азиатско-Тихоокеанский регион - APAC - Asia-Pacific 1833 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 2
Канада 5082 2
Великобритания - Лондон 2432 2
Европа Западная 1496 2
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