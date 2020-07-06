Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
на платформе интеллектуальной обработки текстов *
IETF
Internet Engineering Task Force
Инженерный совет Интернета
Публикаций - 42, упоминаний - 48
IETF упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Лямин Александр 59 1
|Валяева Елизавета 72 1
|FT - Financial Times 327 1
|СТС Медиа - Телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 298 1
|DarkReading.com 86 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 2498 3
|J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 741 1
|comScore 289 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2003 до 11.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 977518, в очереди разбора - 880243.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 977518, в очереди разбора - 880243.
Создано именных указателей - 47286.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru