Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
ISC Internet Systems Consortium
СОБЫТИЯ
|24.03.2010
|Разработан открытый инструмент перехода на IPv6 1
|11.05.2007
|«Безопасный» IPv6: «легкий» DOS 1
|21.04.2004
|Старые недостатки TCP могут парализовать интернет 1
Публикаций - 4, упоминаний - 4
ISC и организации, системы, технологии, персоны:
|IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 3
|OSI - Open Source Initiative 80 1
|Vixie Paul - Викси Пол 3 2
|Yoran Amit - Йоран Амит 11 1
|Ebalard Arnaud - Эбалард Арнауд 1 1
|Biondi Philippe - Бионди Филиппе 1 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 3
|Канада - Британская Колумбия - Ванкувер 143 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.