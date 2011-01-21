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OSI Open Source Initiative

OSI - Open Source Initiative

СОБЫТИЯ


21.01.2011 FSF и OSI просят Министерство юстиции США расследовать продажу патентов Novell

ree Software Foundation, FSF) и Инициатива в поддержку ПО с открытым кодом (Open Source Initiative, OSI) направили совместное письмо в Министерство юстиции США с просьбой расследовать продажу п
23.08.2006 OSI пытается упорядочить лицензии на открытый код

Комитет по развитию при Инициативе открытого кода (OSI Proliferation Committee) опубликовал первый рабочий вариант доклада о необходимости предотвратить путаницу в лицензировании. Предлагается разделить все лицензии на три категории. В первую к
12.04.2005 Конфликтов с Open Source больше не будет

Руководство компании OSI (Open Source Initiative) приняло новый свод правил по лицензированию программных продукто
11.06.2003 Открытый код собираются закрыть

подробный анализ этих утверждений приведен в документе, излагающем позицию Open Source Initiative (OSI) — некоммерческой организации, активно продвигающей идею ПО с открытыми исходными те
22.01.2003 Система NauSite сертифицирована ассоциацией Open Source Initiative

Система NauSite была признана организацией Open Source Initiative системой, выполняющей все юридические положения, обязательные для ПО с открытым кодом, и получила сертификацию - OSI Certified. Получение лицензии компанией подтверждает

19.03.1999 Unisys и OSI подписали реселлерское соглашение

Компании Unisys и Objective Systems Integrators (OSI) подписали глобальное соглашение о реселлерском сотрудничестве. По условиям соглашения Unisys становится интегратором и Value Added Reseller (VAR) продуктов и приложений серии NetExpert от


Публикаций - 80, упоминаний - 98

OSI и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 26
Oracle Corporation 7074 13
IBM - International Business Machines Corp 9699 11
Red Hat 1378 11
OpenText - Micro Focus - Novell 880 10
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Intel Corporation 12811 7
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Canonical 221 3
Adobe Systems 1597 3
Alfresco Software 156 2
Unisys - Unify Square 118 2
OpenText - Micro Focus - Attachmate 28 2
SmarTone 20 2
Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 599 2
Wix.com 15 2
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 2
SAP SE 5601 2
Cisco Systems 5372 2
X Corp - Twitter 2938 2
Yandex - Яндекс 9216 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
Accenture plc 719 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 2
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1225 2
HP Inc. 5883 2
Новые облачные технологии (НОТ) 485 2
Broadcom Inc - Avago Technologies 605 2
Fujitsu 2105 2
OTF - Open Technology Fund - Фонд открытых технологий 9 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 2
RPI - Rothschild Patent Imaging 35 2
BV Capital - Eventure Capitale 10 1
Благосостояние НПФ 52 1
Shearman & Sterling 13 1
ФГК - Федеральная грузовая компания - Вторая грузовая компания 22 1
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 1
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 92 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
SANS Institute - Escal Institute of Advanced Technologies - SANS Technology Institute - SANS Software Security Institute - SANS Internet Storm Center 122 1
EY - Эрнст энд Янг 81 1
Бизнес кар СП 20 1
Garnett & Helfrich Capital 1 1
HRW - Human Rights Watch 6 1
Natives in Tech 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 1
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 1
NanduQ - Qiwi 1013 1
GFG - Lamoda - Купишуз 219 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 371 1
ЦППК - МЦД - Московские центральные диаметры 161 1
Runa Capital 158 1
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 1
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 342 1
Lynwood Investments 9 1
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 1
Верный - торговая сеть 326 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 1
UniCredit - ЮниКредит Банк - Международный Московский Банк 254 1
Computer History Museum - Калифорнийскому музей компьютерной истории 5 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 84 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Парламент Италии - Parlamento Italiano 4 1
U.S. Department of Justice - United States Attorney, Federal prosecutor - Прокуратура США - Федеральный прокурор США - NAAG - National Association of Attorneys General - НААГ - Национальная ассоциация генеральных прокуроров 70 1
Федеральный совет Швейцарии - Органы государственной власти Швейцарская Конфедерация 25 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
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Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 721 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 1
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 358 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 342 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 631 1
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Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 158 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 11
Linux Foundation - Free Standards Group 206 6
Apache Software Foundation - ASF 231 5
OIN - Open Invention Network 24 3
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 2
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
PCI SSC - Payment Card Industry Security Standards Council - Совет по стандартам безопасности индустрии платежных карт 83 1
РАСПО - Российская ассоциация свободного программного обеспечения 44 1
4CIO 20 1
Eclipse Foundation 26 1
OSA - Open Source for America 5 1
Russian Open Source Foundation 8 1
RISC-V International - RISC-V Foundation - Ассоциация независимых разработчиков программного обеспечения и вычислительной техники на основе микроархитектуры 51 1
ISC - Internet Systems Consortium 4 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
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