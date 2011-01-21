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OSI Open Source Initiative
СОБЫТИЯ
|21.01.2011
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FSF и OSI просят Министерство юстиции США расследовать продажу патентов Novell
ree Software Foundation, FSF) и Инициатива в поддержку ПО с открытым кодом (Open Source Initiative, OSI) направили совместное письмо в Министерство юстиции США с просьбой расследовать продажу п
|23.08.2006
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OSI пытается упорядочить лицензии на открытый код
Комитет по развитию при Инициативе открытого кода (OSI Proliferation Committee) опубликовал первый рабочий вариант доклада о необходимости предотвратить путаницу в лицензировании. Предлагается разделить все лицензии на три категории. В первую к
|12.04.2005
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Конфликтов с Open Source больше не будет
Руководство компании OSI (Open Source Initiative) приняло новый свод правил по лицензированию программных продукто
|11.06.2003
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Открытый код собираются закрыть
подробный анализ этих утверждений приведен в документе, излагающем позицию Open Source Initiative (OSI) — некоммерческой организации, активно продвигающей идею ПО с открытыми исходными те
|22.01.2003
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Система NauSite сертифицирована ассоциацией Open Source Initiative
Система NauSite была признана организацией Open Source Initiative системой, выполняющей все юридические положения, обязательные для ПО с открытым кодом, и получила сертификацию - OSI Certified. Получение лицензии компанией подтверждает
|19.03.1999
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Unisys и OSI подписали реселлерское соглашение
Компании Unisys и Objective Systems Integrators (OSI) подписали глобальное соглашение о реселлерском сотрудничестве. По условиям соглашения Unisys становится интегратором и Value Added Reseller (VAR) продуктов и приложений серии NetExpert от
OSI и организации, системы, технологии, персоны:
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|The Register - The Register Hardware 1784 1
|Bloomberg 1627 1
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 1
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|AP - Associated Press 2007 1
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