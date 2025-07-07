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Славин Борис
УПОМИНАНИЯ
Славин Борис и организации, системы, технологии, персоны:
|Белоусов Максим 108 5
|Коротков Андрей 85 5
|Иншаков Дмитрий 50 4
|Старовойтов Константин 9 4
|Журавлев Илья 4 4
|Осипов Фаддей 21 4
|Комиссаров Дмитрий 231 3
|Казак Максим 162 3
|Демин Владимир 25 3
|Алтухов Дмитрий 46 3
|Дмитриев Сергей 33 3
|Ковалев Игорь 31 3
|Телятников Алексей 21 3
|Пестряков Павел 7 3
|Леин Леонид 6 3
|Белец Сергей 5 3
|Пронькин Андрей 3 3
|Семенчук Андрей 3 3
|Ивлев Евгений 3 3
|Гриханов Евгений 4 3
|Куприянов Александр 6 3
|Чадин Сергей 4 3
|Трутнев Дмитрий 3 3
|Басырова Диляра 4 3
|Гриднева Ирина 3 3
|Кива Владимир 4 3
|Тенцер Анатолий 4 3
|Кирюшин Сергей 89 3
|Путин Владимир 3259 2
|Иванников Виктор 23 2
|Касперский Евгений 326 2
|Новодворский Алексей 109 2
|Семенов Александр 163 2
|Бартунов Олег 48 2
|Оганесян Артак 31 2
|Бобровников Борис 104 2
|Шершульский Владислав 22 2
|Архангельский Александр 7 2
|Фомичев Андрей 71 2
|Козлов Михаил 175 2
|Intelligent Enterprise 27 3
|Металлоснабжение и сбыт 18 2
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1370146, в очереди разбора - 748503.
Создано именных указателей - 178277.
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