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Индексная книга (каталог) CNews*
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Славин Борис


УПОМИНАНИЯ


07.07.2025 «СКБ Контур» заявил о запуске собственного университета ​ 1
20.10.2023 Для полноценного разделения труда в ИТ нужна реглобализация 1
29.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
15.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
01.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
16.03.2023 Выбрать подходящее решение в реестре отечественного ПО оказалось непросто 1
03.12.2014 В Тюмени состоялся Международный CIO конгресс: итоги 1
23.05.2014 Open Source в будущем станет стандартом всех программных разработок 1
23.05.2014 Новые драйверы российского ИТ-рынка имеют политические мотивы 1
31.03.2014 В Тюмени пройдет форум «Бизнес и управление ИТ» 1
13.10.2013 Госинформатизация: время ускорения 1
02.10.2013 Госсектор: куда уходят растущие ИКТ-бюджеты 1
13.08.2013 «АйТи» вступила в Торгово-промышленную палату РФ 1
06.09.2012 Представитель ИТ-отрасли может войти в состав Общественного совета при президенте по развитию гражданского общества 1
27.08.2012 28 сентября в Тюмени стартует «Международная олимпиада ИТ-решений» 1
12.07.2011 В «АйТи» назначен директор по исследованиям и инновациям 1
08.07.2011 Свободное ПО в России: эксперты оценивают практические шаги 1
29.06.2011 Борис Славин покидает пост председателя правления СоДИТ 1
21.06.2011 Конференция CNews: «Свободное ПО: переход к реальным действиям» 1
09.12.2010 Российские ИТ-директора выступают за централизацию ответственности в области информатизации государства 1
23.11.2010 ИТ-компании обвинили чиновников в коррупции, но сами были раскритикованы за откаты 1
14.07.2010 Кризис сыграл на руку open-source 1
11.06.2010 Russian Open Source Forum 2010 пройдет в июне 1
29.04.2010 ИТ в финансовом секторе: к чему привела "перезагрузка" 1
06.04.2010 Круглый стол «ИКТ в финансовом секторе: пути оптимизации инфраструктур» 1
27.02.2009 Российские CIO - правительству: ИТ - основа новой экономики 1
19.12.2008 Выход из кризиса: тотальная ИТ-система? 1
07.06.2008 CIO Congress «Белые ночи IT»: итоги 1
19.05.2008 Станем ли мы "информационным обществом"? 1
11.09.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
04.09.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
27.08.2007 21 сентября откроется CIO&CFO Congress «Подмосковные вечера» 1
18.01.2007 На ЧТПЗ создают единую ИТ-среду 1
13.11.2006 16 ноября пройдёт конференция "ИТ для предприятий металлургии" 1
31.10.2006 16 ноября пройдёт конференция "ИТ для предприятий металлургии" 1

Публикаций - 35, упоминаний - 35

Славин Борис и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 24922 7
8550 7
АйТи 1391 7
Oracle Corporation 6767 6
SAP SE 5349 4
IBM - International Business Machines Corp 9483 4
HP Inc. 5722 4
Крок - Croc 1787 4
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 682 4
Русагро Тех - Русагро Технологии 56 4
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 96 4
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5073 3
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1660 3
Citrix Systems 824 3
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1022 3
Digital Design - Диджитал Дизайн 546 3
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 895 2
Pingwin Software - Пингвин софтвер 70 2
Ростелеком 10014 2
Intel Corporation 12348 2
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1181 2
Check Point Software Technologies 773 2
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2194 2
Корус Консалтинг ГК 1268 2
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 2
Red Hat 1326 2
KPMG 260 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 416 2
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 514 2
Salesforce - Informatica 127 2
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 166 2
Google LLC 12006 2
Software AG & IDS Scheer 199 2
HP Inc. - HP Inc. Russia - ЭйчПи Инк - Хьюлетт Паккард Россия 144 2
VDEL 40 2
Softline - НЦПР - Бюро Соломатина - Бюро исследований мировой практики по открытым информационным технологиям имени В.В. Соломатина 3 2
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 2
Ростех - Сириус НПП концерн 30 2
Mandriva - Mandrake - Mandrakesoft 187 2
Flant - Флант 124 2
Благосостояние НПФ 51 6
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах 377 4
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2903 4
АЛИДИ - ALIDI 21 4
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 191 4
Аконит НПО 15 4
Связной ГК 1375 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 421 3
X5 Group - Перекрёсток 584 3
Русагро Группа Компаний 302 3
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 489 3
ТМК - ЧТПЗ Группа - Челябинский трубопрокатный завод 51 3
Еврохим МХК - EuroChem Group AG - международная химическая компания - минерально-химическая компания 145 3
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 3
Knauf - Кнауф - Knaufinsulation - Кнауф Инсулейшн - Knauf Ceiling Solutions 26 3
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 257 3
МКБ - Московский кредитный банк 584 3
Автодом - АвтоСпецЦентр ГК 19 3
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 204 3
Катрен НПК 19 3
Бизнес кар СП 20 3
Юнипро ПАО - Э.ОН Россия - ОГК-4 - Четвертая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии - Э.ОН Инжиниринг 69 3
IQ PM - IQ Property Management 5 3
Relogix - Омнилоджикс 6 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7749 2
Альфа-Банк 1804 2
ОМК - Объединенная металлургическая компания 209 2
Visa International 1956 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1890 2
Югория - страховая компания 42 2
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 674 2
Малахит 21 2
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 111 2
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах Банк - РГС Банк - Русь-Банк - Русский межрегиональный банк развития 104 2
Абсолют Банк 236 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
X5 Group - Копейка ТД - сеть магазинов 34 2
ГПБ - Газпромбанк 1114 1
НСПК - Национальная система платежных карт 863 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 940 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12190 8
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6116 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4499 3
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5088 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4657 3
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1671 3
МИД РФ - Министерство иностранных дел 431 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2998 2
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2763 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1170 2
Федеральное казначейство России 1825 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3156 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3377 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5020 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1409 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2041 1
Росархив - Федеральное архивное агентство 136 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 429 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 292 1
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 299 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 119 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 78 1
Совет при президенте Российской Федерации 199 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2606 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5615 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 73 1
Минэкономразвития РФ - Департамент государственного регулирования в экономике - Департамент регулирования государственных закупок - Департамент бюджетного планирования и государственных программ - Департамент оценки регулирующего воздействия 28 1
Роскачество - Российская система качества 40 1
Росгеология - объединение государственных геологоразведочных предприятий РФ 35 1
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 254 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 178 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 18
SPb CIO Club - Санкт-Петербургский клуб ИТ-директоров 12 4
Клуб ИТ-директоров Алтая 4 3
Российский клуб финансовых директоров 28 3
Клуб профессионалов АСУ Урала 7 3
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 2
iТюмень - Клуб ИТ-директоров Тюменского региона 3 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 461 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 327 1
Linux Foundation 188 1
OIN - Open Invention Network 22 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
OSI - Open Source Initiative 73 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 110 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 69 1
Eclipse Foundation 25 1
ASF - Apache Software Foundation 212 1
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 227 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 363 1
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 1
ISACA - Information Systems Audit and Control Association 26 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69119 22
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7807 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21206 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22064 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12942 8
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29523 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10817 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26221 7
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53814 7
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11847 6
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ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6959 5
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3369 5
Free software - Software libre - СПО - Свободное программное обеспечение 395 5
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PDM - Product Data Management - Управления данными об изделии - СУИД - система управления инженерными данными 200 4
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13013 3
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4543 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4960 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30821 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12456 3
Аудиокнига - Audiobook 222 3
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 350 3
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СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9747 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8185 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14156 2
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 286 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7177 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5515 4
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1028 3
Linux OS 10331 3
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 498 3
ЭОС СМР - сервер мобильных решений 35 3
АйТи - Аплана - Логика Бизнеса - Логика СЭД - ECM-Платформа - ранее БОСС Референт СЭД 258 3
Microsoft Windows 15997 3
Передовые технологии - RuDesktop 28 3
Google Android 14357 2
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 258 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4783 2
Mozilla Firefox - браузер 1901 2
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 187 2
Linux - Debian GNU 496 2
Минцифры РФ ТП НПП - Национальная программная платформа 66 2
Red Hat OpenShift 133 2
Intersoft Lab - Референт 156 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 121 2
РнД Софт - Агредатор 2 2
Nokia Symbian OS 1401 1
Intel x86 - архитектура процессора 1920 1
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 533 1
Red Hat WildFly - Red Hat JBoss AS - JBoss Application Server - JBoss EAP - JBoss Enterprise Application Platform 150 1
Oracle Java - язык программирования 3174 1
Linux - Debian GNU - Ubuntu - Kubuntu Focus 22 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 931 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1471 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 549 1
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 495 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1408 1
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 602 1
Apache OpenOffice 477 1
Галактика ERP - Галактика Enterprise Resource Planning 132 1
Microsoft Dynamics 1181 1
Samba 149 1
Intel Sandy Bridge 144 1
IBM Cognos BI - IBM Cognos Business Intelligence 301 1
Eclipse - среда разработки модульных кроссплатформенных приложений 215 1
Microsoft Windows 98 448 1
Минэкономразвития РФ - МКГУ ИАС - Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг - Ваш контроль 30 1
Белоусов Максим 108 5
Коротков Андрей 85 5
Иншаков Дмитрий 50 4
Старовойтов Константин 9 4
Журавлев Илья 4 4
Осипов Фаддей 21 4
Комиссаров Дмитрий 231 3
Казак Максим 162 3
Демин Владимир 25 3
Алтухов Дмитрий 46 3
Дмитриев Сергей 33 3
Ковалев Игорь 31 3
Телятников Алексей 21 3
Пестряков Павел 7 3
Леин Леонид 6 3
Белец Сергей 5 3
Пронькин Андрей 3 3
Семенчук Андрей 3 3
Ивлев Евгений 3 3
Гриханов Евгений 4 3
Куприянов Александр 6 3
Чадин Сергей 4 3
Трутнев Дмитрий 3 3
Басырова Диляра 4 3
Гриднева Ирина 3 3
Кива Владимир 4 3
Тенцер Анатолий 4 3
Кирюшин Сергей 89 3
Путин Владимир 3259 2
Иванников Виктор 23 2
Касперский Евгений 326 2
Новодворский Алексей 109 2
Семенов Александр 163 2
Бартунов Олег 48 2
Оганесян Артак 31 2
Бобровников Борис 104 2
Шершульский Владислав 22 2
Архангельский Александр 7 2
Фомичев Андрей 71 2
Козлов Михаил 175 2
Россия - РФ - Российская федерация 150548 28
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44484 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17994 7
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14287 6
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52722 5
Европа 24437 4
Россия - СФО - Новосибирск 4475 4
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 906 4
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2337 3
Россия - УФО - Екатеринбург 4121 3
Украина 7689 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3246 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4023 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3052 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7807 2
Нидерланды 3568 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1265 2
Россия - СЗФО - Псковская область 654 2
Казахстан - Республика 5681 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13429 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2928 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Европа Восточная 3110 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3126 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3079 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 954 1
Германия - Федеративная Республика 12811 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2840 1
Бразилия - Федеративная Республика 2405 1
Австрия - Вена 257 1
Германия - Бавария - Мюнхен 471 1
Россия - УФО - Тюменская область 1212 1
ЮАР - Южно-Африканская Республика 576 1
Россия - ЦФО - Московская область - Дубна 423 1
Австрия - Австрийская Республика 1317 1
Россия - УФО - ЯНАО - Ямало-Ненецкий автономный округ 898 1
США - Колумбия - Вашингтон 1413 1
Беларусь - Минск 655 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3163 1
Россия - ПФО - Кировская область - Киров 476 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5992 18
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53091 17
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49635 11
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5078 9
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30550 9
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5628 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14320 6
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3260 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6065 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3110 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16841 5
НПФ - Негосударственный пенсионный фонд 476 5
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8031 5
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9319 5
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1655 5
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 3037 4
Глобализация - процесс всемирной экономической, политической, культурной и религиозной интеграции и унификации 391 4
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4556 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5217 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3437 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2216 3
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2415 3
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1319 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2221 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25012 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2838 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8289 3
Философия - Philosophy 465 3
Кредитование - Сrediting - Заём 6902 3
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 953 3
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1678 3
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2837 2
Экономический эффект 1127 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10263 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5297 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3025 2
Аудит - аудиторский услуги 2855 2
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2520 2
Математика - Mathematics - Математическое моделирование - Mathematical modeling 957 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2005 2
Intelligent Enterprise 27 3
Металлоснабжение и сбыт 18 2
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11326 1
Gartner - Гартнер 3577 6
IDC - International Data Corporation 4922 4
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8239 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3338 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 343 1
Gartner Magic Quadrant Application Servers 1 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 248 8
РАН - Российская академия наук 1943 4
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 188 3
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1579 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 246 2
МГУ ГАИШ - Государственный астрономический институт имени П.К. Штернберга 29 2
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 202 1
МГСУ НИУ - МИСИМГСУ - Московский государственный строительный университет 44 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1174 1
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 147 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 277 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 479 1
Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 55 1
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 35 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2073 4
Подмосковные Вечера 7 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1237 2
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2505 2
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 720 1
CeBIT 612 1
День молодёжи - 27 июня 950 1
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 118 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7647 1
ITU - World Information Society Day - Всемирный день электросвязи и информационного общества - 17 мая 9 1
CIO Congress - Уральские самоцветы 8 1
Black Hat - Конференция 116 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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