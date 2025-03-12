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СДИ Софт SDI Soft Системы Документирования Инфраструктуры Софт

СДИ Софт - SDI Soft - Системы Документирования Инфраструктуры Софт

 

 

 


12.03.2025 Подтверждена совместимость «СДИ Базис» и российской ОС «Альт» 1
02.12.2024 Подтверждена совместимость «СДИ Базис» и российской СУБД Postgres Pro 1
04.10.2023 Какого эффекта можно добиться путем оптимизации ИТ-инфраструктуры 1
29.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
19.09.2023 Конференция CNews «Оптимизация ИТ-инфраструктуры 2023» состоится 21 сентября 1
15.09.2023 Конференция CNews «Импортозамещение ИТ 2023» состоится 5 октября 1
29.05.2020 Александр Гольцов, АМТ-ГРУП -

Кризис ускорит внедрение информационных систем национального масштаба

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Публикаций - 7, упоминаний - 7

СДИ Софт и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12234 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 62 2
Вычислительная техника - Консорциум - АНО ВТ - АНО Развития радиоэлектронной отрасли 48 2
X5 Group - X5 Tech - X5 Технологии - X5 Digital - ИКС 5 Технологии 76 2
МКМ - Москабельмет ГК - Завод Москабель - МосИТЛаб 36 2
Русагро Тех - Русагро Технологии 50 2
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Amazon Inc - Amazon.com 3023 1
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AMT Group - АМТ-Груп 355 1
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Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 399 1
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 199 2
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 2
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 460 2
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 331 2
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 190 2
Группа Самолет 79 2
Агропромкомплектация ГК - АПК-Центр 71 2
Росатом - Атомэнергомаш - ОКБМ имени И.И. Африкантова - Опытное конструкторское бюро машиностроения 60 2
Абсолют Банк 234 1
Фармимэкс АО - Фармацевтический импорт, экспорт 34 1
ВТБ Корпоративный акселератор 26 1
МКБ - Московский кредитный банк 562 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
Русагро Группа Компаний 280 1
Венчурная студия 6 1
Marillion - Мариллион аудит - Mazars - Мазар Аудит 6 1
Латео 2 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел 428 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11790 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3070 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4205 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67165 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19820 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11161 5
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21395 4
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28044 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12673 2
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6171 2
CAPP - Computer-Aided Process Planning - Планирование производственных технологических процессов 21 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9478 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3331 2
CAE - Computer-Aided Engineering - Компьютерная инженерия - ПО для инженерных задач: расчётов, анализа и симуляции физических процессов - Software Engineering - Программная инженерия - инженерный анализ 408 2
CAM - Computer Aided Manufacturing - АСТПП - Автоматизированая система технологической подготовки производства (станков с ЧПУ) 339 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10200 2
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 204 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11498 2
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SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1911 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6056 1
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IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2800 1
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Кибербезопасность - EDR - End-point Detection and Response - Интегрированное решение обеспечения безопасности конечных точек (компьютерных аппаратных устройств) 401 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1559 1
Омниканальность - Omni channel - омниканальные коммуникации - многоканальная коммуникации - мультиканальность 1067 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5463 1
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Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2393 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4051 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5129 1
АСДУ - Автоматизированная система диспетчерского управления - АСДУЭ - Автоматизированная система диспетчерского управления электроснабжением - ДИСК - Диспетчерская Интегрированная Система Контроля и управления сетевым электроснабжением 115 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12854 1
Передовые технологии - RuDesktop 27 4
СДИ Базис DCIM 6 2
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Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 715 2
AMT Group - InfoDiode АПК - InfoDiode Relay - InfoRelay 63 1
AMT IP Forum 14 1
Broadcom - VMware NSX - VMware Network Security Virtualization 148 1
Cisco ACI - Cisco Application Centric Infrastructure 53 1
МКМ - Москабельмет ГК - APS Infimum 6 1
Google Android 14104 1
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1352 1
Apple macOS 2080 1
РнД Софт - Агредатор 2 1
1С:MES - Кабельный завод 3 1
ВТБ - VTB.Cloud 9 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2293 1
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Тузиков Иван 6 3
Комиссаров Кирилл 8 2
Кирюшин Сергей 83 2
Семенов Алексей 82 2
Леонов Алексей 79 2
Легостаева Светлана 89 2
Тарасов Сергей 40 2
Славин Борис 34 2
Макевнин Борис 44 2
Григоренко Вадим 40 2
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Осипов Фаддей 7 2
Ивлев Валерий 3 2
Прескур Вадим 5 2
Журавлев Илья 4 2
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Заренин Андрей 47 1
Мураховский Эдуард 38 1
Ложкин Руслан 34 1
Юрьев Константин 2 1
Толстых Антон 3 1
Трошкин Семён 2 1
Фурсов Петр 6 1
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Городничий Дмитрий 3 1
Русин Максим 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 146063 7
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17198 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14589 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8656 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48481 2
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5814 2
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Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18786 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29459 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3984 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5486 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51621 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3580 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7023 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1385 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11044 1
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2274 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2398 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4705 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8116 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 723 1
Импортозамещение - параллельный импорт 495 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24341 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13736 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5013 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7899 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2213 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5137 1
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1665 1
Финансовый университет при Правительстве РФ - Академия бюджета и казначейства Министерства финансов Российской Федерации 239 2
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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