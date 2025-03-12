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СДИ Софт SDI Soft Системы Документирования Инфраструктуры Софт
СДИ Софт и организации, системы, технологии, персоны:
|Кривоносов Евгений 14 6
|Тузиков Иван 6 3
|Комиссаров Кирилл 8 2
|Кирюшин Сергей 83 2
|Семенов Алексей 82 2
|Леонов Алексей 79 2
|Легостаева Светлана 89 2
|Тарасов Сергей 40 2
|Славин Борис 34 2
|Макевнин Борис 44 2
|Григоренко Вадим 40 2
|Анисов Ян 20 2
|Осипов Фаддей 7 2
|Ивлев Валерий 3 2
|Прескур Вадим 5 2
|Журавлев Илья 4 2
|Гольцов Александр 78 1
|Козлов Иван 23 1
|Заренин Андрей 47 1
|Мураховский Эдуард 38 1
|Ложкин Руслан 34 1
|Юрьев Константин 2 1
|Толстых Антон 3 1
|Трошкин Семён 2 1
|Фурсов Петр 6 1
|Моисеенко Никита 1 1
|Городничий Дмитрий 3 1
|Русин Максим 5 1
|Россия - РФ - Российская федерация 146063 7
|Германия - Федеративная Республика 12721 1
|Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17198 1
|США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52303 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 03.2025 годы.
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