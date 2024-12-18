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Унтила Дмитрий



18.12.2024 «Лаборатория Числитель» и Axel Pro объявили о стратегической коллаборации для улучшения мониторинга и анализа логов 1
10.10.2024 В реестр российского ПО включен ПАК мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе системы «Пульт» 1
08.07.2024 Эксперты системы мониторинга «Пульт» подтвердили ее совместимость со средой виртуализации zVirt 1
07.05.2024 Российские решения для мониторинга «Пульт» и Monq подтвердили технологическую совместимость 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Унтила Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 4
Zabbix SIA - Заббикс 89 3
Orion soft - Орион софт - 104 2
MONQ Digital Lab - Монк Диджитал Лаб 14 1
ICL ГК 381 1
Газинформсервис - ГИС 272 1
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 26 1
Axel Pro - Аксель Про 4 1
Ред Софт - Red Soft 701 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 1
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
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LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1015 1
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 635 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 1
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VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1429 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 3839 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5778 1
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6041 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 1
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 1
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 1
CSV - Comma-separated values - Текстовый формат представления табличных данных 239 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24117 1
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1158 1
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 2
MONQ AIOps-платформа 14 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 1
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 917 1
Газинформсервис - Jatoba СУБД 61 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 1
Акопян Алексей 10 1
Каменев Алексей 4 1
Гавриленко Александр 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 144215 4
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8371 3
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8649 2
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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