В реестр российского ПО включен ПАК мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе системы «Пульт»

Российские производители серверного оборудования и разработчики ПО представили программно-аппаратный комплекс (ПАК) мониторинга ИТ-инфраструктуры TR/ST. Все компоненты прошли проверку Минцифры, а сам ПАК был зарегистрирован в реестре российского ПО (реестровая запись №24032 от 06.09.2024). Система мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт», разработанная компанией «Лаборатория Числитель», является ключевым его элементом. Об этом CNews сообщили представители компании «Лаборатория Числитель».

Представленный ПАК работает «из коробки», что существенно ускоряет время развертывания и упрощает начало работы с комплексом. Это решение подходит для организаций любого размера, а особенно для компаний, которым необходимо использовать импортозамещенные продукты.

В состав ПАК вошли: высокопроизводительные серверы ICL teamRAY 2122-2U-M, спроектированные с учетом последних требований к обработке данных и обеспечению безопасности; система управления средой виртуализации zVirt от компании Orion soft; операционная система «Ред ОС» от компании «Ред Софт»; система мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт» от компании «Лаборатория Числитель»; система централизованного логирования «ИндексЛог»; СУБД Jatoba.

«Современная ИТ-инфраструктура состоит из множества аппаратных и программных компонентов, которые должны работать как единое целое. Поэтому рынок нуждается в комплексных решениях по мониторингу, чтобы отслеживать состояние всех ИТ-систем в режиме реального времени и быстро устранять возможные неполадки. Включение отечественной системы “Пульт” в состав ПАК еще раз подтверждает, что разрабатываемый нами продукт полностью отвечает требованиям enterprise-компаний в части мониторинга», — отметил Дмитрий Унтила, руководитель направления «Пульт» «Лаборатории Числитель».

«Пульт» — это отечественная система мониторинга ИТ-инфраструктуры, основанная на популярной открытой программной платформе Zabbix и дополненная новым функционалом. Решение имеет расширенные интеграции, набор шаблонов мониторинга, выделенный модуль отчетности, работающий независимо от реализованного в Zabbix функционала, а также улучшенную производительность специально для инсталляций уровня enterprise.

Внедрение системы «Пульт» позволяет организовать комплексный контроль за работой ИТ-инфраструктуры и бесшовно перейти с ранее используемых систем на российское решение с расширенной технической поддержкой.