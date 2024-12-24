Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 166143
ИКТ 12983
Организации 10186
Ведомства 1441
Ассоциации 966
Технологии 3378
Системы 24911
Персоны 70352
География 2711
Статьи 1506
Пресса 1175
ИАА 682
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2547
Мероприятия 843

Инфосистемы Джет Лаборатория Числитель

Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель


24.12.2024 Рост выручки на 70%, 13 новых вендоров и DRP-сервис: ГК «Кросс технолоджис» подвела итоги года 1
23.12.2024 «Лаборатория Числитель» и Selectel будут вместе развивать гибридные облачные среды 2
18.12.2024 «Лаборатория Числитель» и Axel Pro объявили о стратегической коллаборации для улучшения мониторинга и анализа логов 1
17.12.2024 Когда заказчику действительно нужен Kubernetes 1
03.12.2024 «Кросс технолоджис» и «Лаборатория Числитель» заключили соглашение о сотрудничестве 2
28.11.2024 Бесплатная и полнофункциональная версия «Штурвал Community Edition» теперь доступна всем желающим 2
26.11.2024 «СберТех» и «Лаборатория Числитель» подтвердили совместимость решений для управления контейнерной средой 2
08.11.2024 «Лаборатория Числитель» и Yandex Cloud будут вместе развивать программные решения для крупного бизнеса 2
30.10.2024 Чем DevOps-конвейеры отличаются друг от друга? Обзор основных функций 1
28.10.2024 «Лаборатория Числитель» и Axoft заключили партнерское соглашение 2
23.10.2024 «Нота» и «Лаборатория Числитель» обеспечат безопасное управление контейнерными средами 2
14.10.2024 Подтверждена совместимость Low-code платформы ELMA365 и платформы управления контейнерами «Штурвал» 2
10.10.2024 В реестр российского ПО включен ПАК мониторинга ИТ-инфраструктуры на базе системы «Пульт» 2
03.10.2024 «Лаборатория Числитель» запустила курс по работе с платформой управления контейнерами «Штурвал» 2
, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов 1
13.09.2024 «Нимбиус 2.1 Alto». Расширение сервисов «из коробки»: кластерный PostgreSQL, управляемый Kubernetes, Nginx и другие 2
28.08.2024 Версия «Штурвал 2.7» упростит управление большой контейнерной инфраструктурой 2
16.07.2024 «Штурвал 2.6» позволяет создавать кластеры Kubernetes и динамически управлять ими в любой ИТ-инфраструктуре 2
08.07.2024 Эксперты системы мониторинга «Пульт» подтвердили ее совместимость со средой виртуализации zVirt 2
26.06.2024 Подтверждена совместимость платформы управления контейнерами «Штурвал» с ПО Luntry 2
Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024 1
13.05.2024 Александр Краснов, «Лаборатория Числитель»: «Штурвал» автоматизировал практически все, что инженеры и разработчики настраивали вручную 2
07.05.2024 Российские решения для мониторинга «Пульт» и Monq подтвердили технологическую совместимость 2
25.04.2024 «Штурвал» вошел в ТОП-3 российских платформ Kubernetes 2
17.04.2024 Продукты «Лаборатории Числитель» вошли в «Атлас импортозамещения» от CNews Analytics 2
10.04.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских платформ Kubernetes 2024 1
21.02.2024 Платформа «Штурвал» получила обновление до версии 2.5 2
26.12.2023 Платформа «Штурвал» в топ-3 рейтинга CNews Kubernetes 2023 1
19.12.2023 Платформа «Штурвал» обновлена до версии 2.4 1
12.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров Kubernetes 2023 1
28.11.2023 Платформа «Штурвал» прошла сертификацию CNCF по Kubernetes 2
21.08.2023 Платформа управления кластерами Kubernetes «Штурвал» совместима с программными продуктами «Ред софт» 2
17.08.2023 Mont предложит российскому бизнесу отечественную платформу управления кластерами Kubernetes «Штурвал» 1
13.07.2023 Платформа управления контейнерами «Штурвал» совместима с ОС Astra Linux 2
06.07.2023 Российская платформа управления контейнерами на базе Kubernetes «Штурвал» получила обновление 2
13.06.2023 «Лаборатория числитель» представила отечественную систему мониторинга ИТ-инфраструктуры «Пульт» 2
08.06.2023 «Лаборатория числитель» представила платформу управления облачной ИТ-инфраструктурой «Нимбиус» 2
12.05.2023 Военно-страховая компания переходит на российскую платформу управления кластерами Kubernetes 2
10.05.2023 Страховой дом ВСК завершил пилот по миграции на отечественную платформу «Штурвал» для управления контейнерами Kubernetes 2
06.03.2023 «Цифра» развернула ZIIoT на российском ИТ-решении управления контейнерами «Штурвал» 1

Публикаций - 43, упоминаний - 74

Инфосистемы Джет и организации, системы, технологии, персоны:

Zabbix SIA - Заббикс 89 8
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 5
Broadcom - VMware 2359 3
Цифра ГК 2426 2
Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech 8 2
Ред Софт - Red Soft 700 2
Ланит - Онланта - Onlanta 108 2
Flant - Флант 95 2
Orion soft - Орион софт - 104 2
Nginx - Энджайникс 164 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 503 2
Crosstech - Cross Technologies - Кросс Технолоджис 45 2
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Diasoft - Диасофт 870 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 411 1
Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1012 1
Softline - Bell Integrator - Бэлл Интегратор 127 1
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 390 1
Техно-Диасофт 6 1
Айтеко ИЦ - Айтеко Инновационный центр 17 1
GeekSource - Гиксорс - Анкор Финтек - Ancor FinTech 6 1
iFellow - АйФэлл 42 1
Smart IT - Смарт АйТи 1 1
INNO Consulting - ИННО Консалтинг 2 1
Цифровые Привычки 24 1
Premium IT solution - Премиум ИТ солюшен 2 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 154 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 219 1
Naumen - Наумен 625 1
RooX Solutons - Рукс Солюшенс 41 1
Globus IT - Глобус-ИТ - Мобильные бизнес-решения - e-Legion 43 1
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - Философия.ИТ 39 1
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
Рексофт - RNT Group - РНТ Груп - ЭПАМ Систэмз - ЭПАМ Решения 32 1
Сиблион - Siblion 1 1
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 2
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Газпром нефть 618 1
Газпромнефть Гео - ГПН Гео 3 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 437 1
РЖД - Российские железные дороги 1903 1
ВТБ - Почта Банк 466 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 926 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
Вкусно — и точка 20 1
Новотранс 7 1
BlaBlaCar - Сервис поиска попутчиков 37 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 2
Linux Foundation 185 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 32
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 31
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 24
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды 1527 24
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 23
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 21
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды 6084 16
DevOps - Development и Operations 865 16
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30689 14
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1890 12
On-premise - модель локального развёртывания программного обеспечения 721 11
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 10
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 8
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 8
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 8
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2141 8
TTM - T2M - Time-to-Market - time2market - Время от начала разработки идеи до выхода на рынок 392 7
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5342 7
EMS - Element Management System - Система управления и мониторинга ИТ-инфраструктуры, устройствами и конфигурациями -  ITOM - IT Operations Management - Процесс автоматизации управления ИТ-инфраструктурой 270 7
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 6
Microservice architecture - Микросервисная архитектура - вариант сервис-ориентированной архитектуры программного обеспечения 531 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 6
Standalone - Коробочное решение - Коробочный программный продукт - "из коробки" - готовое решение 4006 5
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 5
Repository - Репозиторий 853 5
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 5
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 5
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4992 4
Оркестратор - автоматическое размещение, координация и управление сложными компьютерными системами и службами 105 4
HTTPS - HyperText Transfer Protocol Secure - Расширение протокола HTTP для поддержки шифрования в целях повышения безопасности 1202 4
Widget - Виджет - небольшое вспомогательное приложение 1848 4
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 2648 4
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 3
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 256 3
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2470 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11124 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 3
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 43 33
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 916 8
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Нимбиус 8 8
Linux OS 9937 7
CNews - Market.CNews - ИТ-маркетплейс 495 6
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 4
Orion soft - Zvirt - система безопасного управления средой виртуализации 108 4
Red Hat OpenShift 132 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 857 3
Broadcom - VMware vSphere 554 3
Red Hat oVirt 41 3
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 466 3
СКБ Контур - Контур.Фокус 1048 2
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 38 2
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 139 2
Red Hat Ansible 103 2
Microsoft Hyper-V - Microsoft Windows Hypervisor Platform - Microsoft Viridian 620 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux SE - Astra Linux Special Edition 526 2
Basis - Базис.Dynamix Динамическая инфраструктура  и IaaC 56 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 90 2
Red Hat WildFly - Keycloak 30 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 484 2
Amazon OpenSearch 23 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Европротокол онлайн 17 2
Oracle Java - язык программирования 3075 1
JavaScript - JS - язык программирования 1187 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 11 1
Цифра ГК - ЦИП - Zyfra IIoT Platform - Zyfra Industrial IoT Platform - Zyfra Industrial Internet of Things Platform - ZIIoT 41 1
FreePik 980 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - RuPost - RuPost Desktop X - почтовый клиент 280 1
HashiCorp Terraform - Инфраструктура с открытым исходным кодом как программный инструмент кода 74 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Tantor Labs - Astra DB Tantor Platform - Астра база данных тантор платформа СУБД 262 1
Red Hat - CentOS Project Linux - Community ENTerprise Operating System 322 1
ФСТЭК РФ БДУ - Банк данных угроз Федеральной службы технико-экспортного контроля 33 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - РуПост - WorksPad - MobileSputnik 308 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem BILLmanager 242 1
РусБИТех - Увеон - Термидеск - Termidesk 299 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem DCImanager 247 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem VMmanager 262 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Astra Linux ALD Pro 343 1
Чистов Александр 15 13
Беляева Мария 10 10
Краснов Александр 74 6
Унтила Дмитрий 4 4
Самойлов Андрей 8 2
Семенюков Юрий 8 2
Реутов Сергей 4 2
Богачев Игорь 180 1
Молодцов Александр 19 1
Хачиян Александр 5 1
Молодых Владимир 28 1
Хадасков Денис 5 1
Тараканов Дмитрий 51 1
Будай Игорь 6 1
Рустамов Рустам 412 1
Акопян Алексей 10 1
Каменев Алексей 4 1
Трандин Сергей 91 1
Аксенов Константин 24 1
Ганюшкин Андрей 5 1
Гавриленко Александр 16 1
Руденко Георгий 4 1
Романов Роман 30 1
Андронов Сергей 27 1
Емельянов Никита 7 1
Морковчин Александр 5 1
Горохов Дмитрий 7 1
Шапиро Яков 13 1
Барыкин Дмитрий 2 1
Якимова Софья 3 1
Свиридов Евгений 3 1
Кухарских Александр 1 1
Захваткин Александр 5 1
Леженина Карина 2 1
Завирюха Дмитрий 12 1
Пузаков Евгений 1 1
Шконда Игорь 1 1
Асаев Роман 1 1
Машика Александр 5 1
Тятюшев Максим 97 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 38
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 2
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 1
Беларусь - Белоруссия 5664 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - СФО - Новосибирск 4291 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2448 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52102 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1563 1
Россия - ЦФО - Московская область - Реутов 81 1
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2414 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 21
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 14
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 8
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 6
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 695 3
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 134 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5412 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 2
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8648 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 2
Аренда 2416 2
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6049 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4360 1
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 2916 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3931 1
Металлы - Серебро - Silver 756 1
Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 570 1
Бухгалтерия - Консолидированная финансовая отчётность - Consolidated Financial Statements - Консолидированный доход - Consolidated Income - Сводная отчётность 264 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 680 1
FAQ - Frequently Asked Question - Часто задаваемые вопросы 193 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2388 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1072 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 96 1
Английский язык 6634 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6940 1
Аудит - аудиторский услуги 2660 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 237 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

Как изучать звездное небо при помощи смартфона: лучшие приложения

7 увлекательных бесплатных игр для iOS и Android, в которые можно играть без геймпада

Показать еще

Наука

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?

Самое холодное место во Вселенной раскрывает тайны антиматерии

В древнеегипетской кружке найдено 2000-летнее психоделическое зелье
Показать еще