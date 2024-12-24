Инфосистемы Джет Лаборатория Числитель
Инфосистемы Джет и организации, системы, технологии, персоны:
|Чистов Александр 15 13
|Беляева Мария 10 10
|Краснов Александр 74 6
|Унтила Дмитрий 4 4
|Самойлов Андрей 8 2
|Семенюков Юрий 8 2
|Реутов Сергей 4 2
|Богачев Игорь 180 1
|Молодцов Александр 19 1
|Хачиян Александр 5 1
|Молодых Владимир 28 1
|Хадасков Денис 5 1
|Тараканов Дмитрий 51 1
|Будай Игорь 6 1
|Рустамов Рустам 412 1
|Акопян Алексей 10 1
|Каменев Алексей 4 1
|Трандин Сергей 91 1
|Аксенов Константин 24 1
|Ганюшкин Андрей 5 1
|Гавриленко Александр 16 1
|Руденко Георгий 4 1
|Романов Роман 30 1
|Андронов Сергей 27 1
|Емельянов Никита 7 1
|Морковчин Александр 5 1
|Горохов Дмитрий 7 1
|Шапиро Яков 13 1
|Барыкин Дмитрий 2 1
|Якимова Софья 3 1
|Свиридов Евгений 3 1
|Кухарских Александр 1 1
|Захваткин Александр 5 1
|Леженина Карина 2 1
|Завирюха Дмитрий 12 1
|Пузаков Евгений 1 1
|Шконда Игорь 1 1
|Асаев Роман 1 1
|Машика Александр 5 1
|Тятюшев Максим 97 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 5
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3199 2
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Создано именных указателей - 166143.
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