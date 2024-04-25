«Штурвал» вошел в ТОП-3 российских платформ Kubernetes

Платформа «Штурвал», разработанная российским вендором программного обеспечения «Лаборатория Числитель», заняла третье место в рейтинге отечественных платформ Kubernetes 2024 по версии Market.CNews.

Темпы импортозамещения нарастают, и сегодня бизнес все чаще для работы с контейнерами и микросервисными приложениями использует отечественные платформы на базе Kubernetes. За последние два года российских решений в этом направлении стало гораздо больше — рынок вырос, функционал продуктов постоянно дорабатывается, а российские компании получили опыт их применения на практике. Аналитики Market.CNews провели сравнение представленных на рынке решений по количеству внедрений, техническим характеристикам, экспертизе вендора и другим параметрам. «Штурвал» от «Лаборатории Числитель» вошел в тройку лидеров.

«За последние несколько лет Kubernetes стал необходимым инструментом для развертывания, управления и масштабирования контейнерных приложений. С момента выпуска продукта на рынок мы реализовали множество пилотных проектов и кейсов продуктивного внедрения в разных отраслях экономики, включая банковский сектор, страхование, телеком и промышленность. По нашим наблюдениям, этот сегмент становится все более востребованным среди заказчиков», — сказал Сергей Реутов, коммерческий директор по продуктам «Лаборатории Числитель».

«Штурвал» — это on-premise платформа для управления контейнерами, позволяющая создавать кластеры Kubernetes и управлять ими, осуществлять их развертывание и управление конфигурациями. Внедрение платформы сокращает Time to Market за счет автоматизации процессов сборки и доставки разрабатываемого приложения в тестовые и продуктивные среды. Решение основано на базе Open Source компонент, функционал которых был значительно расширен и доработан разработчиками платформы «Штурвал» с учетом реальных потребностей российских заказчиков. К тому же «Штурвал» включен в реестр отечественного ПО, что является критичным фактором для многих компаний, которые должны выполнять требования регуляторов.

«Штурвал» соответствует всем основным требованиям крупных корпоративных заказчиков в части доступности, функциональности, информационной безопасности и отказоустойчивости. Платформа позволяет создавать кластеры в конфигурации высокой доступности — как на одной, так и на нескольких площадках, обеспечивая отсутствие единой точки отказа. Для обеспечения информационной безопасности в платформе предусмотрено автоматическое выявление уязвимостей путем анализа конфигурации кластеров Kubernetes, манифестов и образов контейнеров — всех уровней, характерных для сред контейнерной оркестрации. Немаловажно, что у российского продукта есть полноценная вендорская поддержка и дорожная карта развития — решение постоянно улучшается исходя из обратной связи пользователей.

«“Штурвал” совместим как с зарубежными, так и с отечественными платформами виртуализации. Главная наша цель — обеспечить максимальную интеграцию решения в импортозамещенные ИТ-ландшафты заказчиков. Сейчас мы тесно сотрудничаем с российскими разработчиками и объединяем нашу экспертизу, чтобы предлагать рынку продукт, соответствующий нынешним запросам заказчиков и учитывающий в новых релизах их будущие потребности», — сказал Сергей Реутов.

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«Лаборатория Числитель» — российский разработчик программного обеспечения. На рынке с 2019 г. Специализируется на создании собственных продуктов в области контейнерных платформ, DevOps, облачных решений и мониторинга. Продукты компании помогают крупному бизнесу создавать гибкую надежную инфраструктуру и быстрее выводить на рынок новые сервисы.

«Штурвал» — платформа управления контейнерами на базе Kubernetes, разработанная российской компанией «Лаборатория Числитель», с необходимыми и современными DevSecOps-инструментами. Входит в реестр отечественного ПО.