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Инфосистемы Джет Лаборатория Числитель Штурвал платформа управления контейнерами на базе Kubernetes

Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes

В функционал «Штурвала» входит создание и управление кластерами контейнерной оркестрации на базе Kubernetes, сетевыми доступами к прикладным сервисам и доступом к ресурсам кластера на основе ролевой модели. Также с помощью платформы можно осуществлять мониторинг состояния системных компонентов кластеров и прикладных сервисов, настраивать различные конфигурации с учетом требований ИБ.  Платформа управления средами контейнерной оркестрации «Штурвал» включена в Реестр Российского ПО. Запись в реестре №13933 от 1406.2022 произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14.06.2022 по протоколу заседания экспертного совета от 06.06.2022 №727пр.

 


17.12.2024 Когда заказчику действительно нужен Kubernetes 1
03.12.2024 «Кросс технолоджис» и «Лаборатория Числитель» заключили соглашение о сотрудничестве 1
28.11.2024 Бесплатная и полнофункциональная версия «Штурвал Community Edition» теперь доступна всем желающим 1
26.11.2024 «СберТех» и «Лаборатория Числитель» подтвердили совместимость решений для управления контейнерной средой 1
08.11.2024 «Лаборатория Числитель» и Yandex Cloud будут вместе развивать программные решения для крупного бизнеса 1
30.10.2024 Чем DevOps-конвейеры отличаются друг от друга? Обзор основных функций 1
28.10.2024 «Лаборатория Числитель» и Axoft заключили партнерское соглашение 1
23.10.2024 «Нота» и «Лаборатория Числитель» обеспечат безопасное управление контейнерными средами 1
14.10.2024 Подтверждена совместимость Low-code платформы ELMA365 и платформы управления контейнерами «Штурвал» 1
03.10.2024 «Лаборатория Числитель» запустила курс по работе с платформой управления контейнерами «Штурвал» 1
13.09.2024 «Нимбиус 2.1 Alto». Расширение сервисов «из коробки»: кластерный PostgreSQL, управляемый Kubernetes, Nginx и другие 1
09.09.2024 IT Elements 2024: о чем расскажут ИТ-компании и крупный бизнес на технологическом событии осени 1
28.08.2024 Версия «Штурвал 2.7» упростит управление большой контейнерной инфраструктурой 1
16.07.2024 «Штурвал 2.6» позволяет создавать кластеры Kubernetes и динамически управлять ими в любой ИТ-инфраструктуре 1
26.06.2024 Подтверждена совместимость платформы управления контейнерами «Штурвал» с ПО Luntry 1
Рейтинг российских платформ Kubernetes 2024 1
13.05.2024 Александр Краснов, «Лаборатория Числитель»: «Штурвал» автоматизировал практически все, что инженеры и разработчики настраивали вручную 2
25.04.2024 «Штурвал» вошел в ТОП-3 российских платформ Kubernetes 1
17.04.2024 Продукты «Лаборатории Числитель» вошли в «Атлас импортозамещения» от CNews Analytics 1
10.04.2024 Market.CNews опубликовал первый в России рейтинг российских платформ Kubernetes 2024 1
21.02.2024 Платформа «Штурвал» получила обновление до версии 2.5 1
26.12.2023 Платформа «Штурвал» в топ-3 рейтинга CNews Kubernetes 2023 1
19.12.2023 Платформа «Штурвал» обновлена до версии 2.4 1
12.12.2023 Факторы, которые определяют положение дел на рынке Kubernetes сегодня 1
12.12.2023 Market.CNews обновил рейтинг провайдеров Kubernetes 2023 1
28.11.2023 Платформа «Штурвал» прошла сертификацию CNCF по Kubernetes 1
21.08.2023 Платформа управления кластерами Kubernetes «Штурвал» совместима с программными продуктами «Ред софт» 1
17.08.2023 Mont предложит российскому бизнесу отечественную платформу управления кластерами Kubernetes «Штурвал» 1
13.07.2023 Платформа управления контейнерами «Штурвал» совместима с ОС Astra Linux 1
06.07.2023 Российская платформа управления контейнерами на базе Kubernetes «Штурвал» получила обновление 1
30.05.2023 Kubernetes и микросервисная архитектура: как лучше действовать заказчикам сегодня? Мнение 144 компаний, опрошенных CNews 1
12.05.2023 Военно-страховая компания переходит на российскую платформу управления кластерами Kubernetes 1
10.05.2023 Страховой дом ВСК завершил пилот по миграции на отечественную платформу «Штурвал» для управления контейнерами Kubernetes 1
22.03.2023 Власти собираются дать господдержку видеоиграм про БПЛА 1
06.03.2023 «Цифра» развернула ZIIoT на российском ИТ-решении управления контейнерами «Штурвал» 1
31.10.2022 «Инфосистемы джет» завершила первый пилотный проект с использованием отечественной платформы для управления контейнерами «Штурвал» 1
05.10.2022 На рынке появилась новая отечественная платформа управления контейнерами «Штурвал» 3
29.09.2022 «Инфосистемы джет» открывает для заказчиков лабораторию ИТ-инфраструктуры на российских решениях 1
27.04.2016 Замгубернатора Югры Алексей Забозлаев об информатизации округа в деталях 1
19.11.2012 Intel объявил об отставке президента Пола Отеллини 1

Публикаций - 43, упоминаний - 46

Инфосистемы Джет и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 43 33
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 1877 6
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 4
Flant - Флант 95 3
Microsoft Corporation 24625 3
Zabbix SIA - Заббикс 89 3
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - RuBackup - Рубэкап 308 2
Ред Софт - Red Soft 701 2
Хост ГК - HostVM 46 2
Страховой Дом ВСК - ВЦТ - Высокие цифровые Технологии - HD Tech 8 2
Logitech 421 2
Broadcom - VMware 2359 2
Ланит - Онланта - Onlanta 108 2
Thrustmaster 25 2
Nginx - Энджайникс 164 2
Basis - Tionix - Тионикс - 79 1
Норси-Транс - НТ 108 1
Промобит - Bitblaze - Promobit 78 1
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 847 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 1
Naumen - Наумен 626 1
Smart Technologies - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 156 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 592 1
Qtech - Кьютэк 170 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 486 1
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 186 1
Trinity - Тринити ГК - Тринити Солюшнс 110 1
TrueConf - ТруКонф 397 1
Merlion iRU - Деловой офис 301 1
Basis - РУСТЭК ЕСУ - Российская автоматизированная платформа виртуализации - Servionica Enterprise Platform, SEP - Rustack Cloud Platform 59 1
Tonk - Тонк ГК 49 1
RDW Computers - РДВ Компьютерс - RDW Technology - РДВ Технолоджи - Real Digital World - Реальный Цифровой Мир 79 1
СалютДевайсы - Элпитех 21 1
Цифра ГК 2426 1
Флай дрон - Fly Drone 15 1
Wargaming 151 1
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 10 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - ISPsystem - ИСПсистем - Энт Сервисез - Экзософт - Exosoft 245 1
РусБИТех - Увеон – облачные технологии - Uveon 238 1
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - Военно-страховая компания 197 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
Газпром нефть 618 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
Ингосстрах СПАО 421 1
Почта России ПАО 2112 1
ТПП РФ - муниципальные и региональные торгово-промышленные палаты 41 1
Porsche SE - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд 102 1
LEGO 244 1
Airbus Group - Airbus Industries 224 1
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 258 1
Технопарка высоких технологий Югры 2 1
Мир БРИКС - Центр компетенции и аккредитации 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 583 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1373 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 270 1
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 927 1
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 285 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 220 1
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 1
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 1
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 1
CNCF - Cloud Native Computing Foundation 41 3
Linux Foundation 185 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 888 32
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65966 27
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Финансовые показатели - Financial indicators 2471 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 1
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Спорт - Шахматы - Chess 242 1
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