Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes

В функционал «Штурвала» входит создание и управление кластерами контейнерной оркестрации на базе Kubernetes, сетевыми доступами к прикладным сервисам и доступом к ресурсам кластера на основе ролевой модели. Также с помощью платформы можно осуществлять мониторинг состояния системных компонентов кластеров и прикладных сервисов, настраивать различные конфигурации с учетом требований ИБ. Платформа управления средами контейнерной оркестрации «Штурвал» включена в Реестр Российского ПО. Запись в реестре №13933 от 1406.2022 произведена на основании поручения Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14.06.2022 по протоколу заседания экспертного совета от 06.06.2022 №727пр.