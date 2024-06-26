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Подтверждена совместимость платформы управления контейнерами «Штурвал» с ПО Luntry

Российский разработчик ПО «Лаборатория Числитель» и «КлаудРан», разработчик платформы для обеспечения безопасности контейнеров Luntry, провели тестирование совместимости своих решений. Теперь компаниям, которые выбирают платформу «Штурвал» от «Лаборатории Числитель», доступен повышенный уровень информационной безопасности внутри всех кластеров Kubernetes. Об этом CNews сообщили представители «КлаудРан».

Тренд импортозамещения подталкивает к тому, что все больше организаций для управления контейнерами выбирают отечественных оркестраторов.

«Штурвал» — это on-premise-платформа для управления кластерами Kubernetes. Решение позволяет автоматизировать рутинные операции и организовать безопасную среду для разработки новых сервисов и быстрого вывода продуктов на рынок.

Динамичность и скорость изменений инфраструктуры ведут к увеличению поверхности атаки и появлению уникальных моделей проникновения. Поэтому, помимо основных способов защиты, необходимо обеспечивать безопасность среды контейнерной оркестрации и прозрачность всех взаимодействий внутри кластеров K8s. Обеспечение повышенного уровня безопасности ложится на отдельный класс средств защиты — решений Security Observability. К ним относится и Luntry — российская платформа, обеспечивающая высокий уровень защищенности на протяжении всего жизненного цикла контейнерных приложений и средств оркестрации на базе Kubernetes.

«Лаборатория Числитель» провела тестирование совместимости платформы «Штурвал» и ПО Luntry. Итоги испытаний подтвердили, что продукты совместимы друг с другом, а их совместное использование сможет удовлетворить высокие требования к ИБ, предъявляемые в крупном бизнесе и государственных организациях.

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Цифровизация

«Со стороны наших заказчиков мы видим растущий спрос на использование как средств оркестрации, так и наложенных средств информационной безопасности, обеспечивающих защищенность кластеров Kubernetes и запущенных приложений. ПО Luntry позволяет защищать контейнерные приложения в динамично меняющихся средах. В ближайшее время наша платформа будет сертифицирована на совместимость с продуктами всех крупных игроков на этом рынке, чтобы предоставлять большому бизнесу максимально удобное и защищенное решение», — сказал Александр Чистов, директор по продуктам «Лаборатории Числитель».

«Главная сложность для обеспечения безопасности контейнеров — их динамичность и скорость изменений. При этом над такой инфраструктурой работает большое количество разных команд: разработчики, DevOps-инженеры, специалисты информационной безопасности и пр. Важно обеспечить безопасность на всех жизненных стадиях, наладить эффективное взаимодействие между командами за счет предоставления им единой картины и доступа к актуальной информации об их микросервисной инфраструктуре. За разработкой решения Luntry стоит желание помочь компаниям защитить контейнерные приложения на протяжении всего жизненного цикла», — сказал Андрей Ганюшкин, коммерческий директор Luntry.

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