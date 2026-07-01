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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Luntry Лантри КлаудРан

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Luntry - Лантри - КлаудРан

Luntry — комплексное решение для защиты контейнерных приложений и средств оркестрации на базе Kubernetes на всем протяжении жизненного цикла.

Для достижения высокого уровня безопасности в условиях agile-разработки необходимо быстро закрывать вопросы безопасности, не создавая препятствий для запуска приложений в продакшн. Для этого нужно выстраивать процесс таким образом, чтобы уже на этапе разработки обеспечить безопасность, наладить эффективное взаимодействие между командами безопасности, devops и разработчиками за счет предоставления им единой картины и доступа к актуальной информации об инфраструктуре. Продукт Luntry предоставляет защиту полного цикла, не влияет на инфраструктуру, прост в эксплуатации, может использоваться командами ИБ, DevOps и DevSecOps.

СОБЫТИЯ

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01.07.2026 «Солар» и ShiftLeft Security объявили об интеграции решений по безопасной разработке 1
19.05.2026 «Солар» и ИТ-холдинг «Т1» расширяют сотрудничество в сфере защиты данных, безопасной разработки и киберграмотности сотрудников 1
08.04.2026 «Солар» увеличил выручку на 15,3% до 25,6 млрд рублей по итогам 2025 года 1
26.02.2026 Контейнерная платформа MWS Cloud подтвердила совместимость с решением для безопасности Luntry 1
20.02.2026 Luntry и Orion soft объединили силы: подтверждена совместимость для защиты контейнеров и Kubernetes 1
16.12.2025 ГК «Солар» увеличила долю в разработчике средств безопасности контейнеров Kubernetes 6
19.11.2025 Александр Крылов -

Александр  Крылов, «Штурвал»: «Ванильный» Kubernetes больше не нужен

 1
17.11.2025 «Платформа Боцман» и Luntry подтвердили совместимость решений для защиты контейнерных сред 1
24.06.2025 Александр Титов -

Александр Титов, «Флант»: Мы серьезно опережаем многие отечественные решения по уровню зрелости

 1
09.06.2025 «Штурвал 2.10»: меньше требований к ресурсам, провайдер Yandex Cloud и мультитенантность 1
06.06.2025 Доля стартапов на российском рынке информбезопасности выросла в 1,5 раза за два года и достигла 22% 1
22.01.2025 «Солар» планирует развивать собственную SIEM платформу 1
23.12.2024 «Ростелеком» купил 100% легендарной российской ИБ-компании. Ее основатель покинул проект 1
23.12.2024 ГК «Солар» стала владельцем 100% системного ИБ‑интегратора «Элвис-Плюс» 1
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела 10% в разработчике защиты контейнеров Kubernetes 1
29.10.2024 ГК «Солар» приобрела долю разработчика средств безопасности контейнеров Kubernetes 1
10.10.2024 Luntry и Orion soft подтвердили совместимость продуктов для защиты и оркестрации контейнеризированных приложений 2
26.08.2024 Под ковровые санкции США попали создатели Linux «Альт», ИБ-«дочка» МТС и бывшая «дочка» Сбербанка 2
16.07.2024 Обновление Luntry для безопасной и непрерывной разработки контейнерных окружений 1
26.06.2024 Подтверждена совместимость платформы управления контейнерами «Штурвал» с ПО Luntry 2
10.04.2024 Константин Аксёнов: Deckhouse Kubernetes Platform — первый российский дистрибутив Kubernetes 1
09.01.2024 ГК Softline объявляет о включении решения для защиты контейнеров и Kubernetes Luntry от вендора «КлаудРан» в Softline Universe 3
14.11.2023 Selectel добавил возможность дополнительной защиты Managed Kubernetes с помощью решения Luntry 1
27.06.2023 Axoft усилил направление защиты контейнеров решением Luntry 2
10.05.2023 «БеКон» — первая конференция по безопасности контейнеров – пройдет в начале лета в Москве 2
18.11.2022 Kubernetes-платформа Deckhouse совместима с российским решением для безопасности контейнеров Luntry 3
17.05.2022 Innostage защитит контейнерную разработку с SIEM и SOC 1
08.12.2021 9 декабря состоится VK Kubernetes Conference 2
29.11.2021 VK проведет крупную конференцию по Kubernetes 1

Публикаций - 32, упоминаний - 47

Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 1317 10
Ростелеком - Сόлар ГК - Secure-T - Секьюр-ти 20 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Digital Security - Диджитал Секьюрити 189 7
Ростелеком - Сόлар ГК - Элвис-Плюс - Элвис+ 180 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ - Новые технологии безопасности 27 6
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Flant - Флант 197 5
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2976 4
Orion soft - Орион софт - 290 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Гефест Технолоджиз - heftech 6 3
Red Hat 1376 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4870 3
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 104 3
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 492 3
Слёрм 3 2
Ростелеком 10860 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5585 2
Softline - Софтлайн 3679 2
Oracle Corporation 7055 2
Элвис НПЦ - Электронные вычислительно-информационные системы 307 2
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 497 2
Selectel - Селектел 529 2
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 427 2
Trend Micro 648 2
Код Безопасности 790 2
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 773 2
Облакотека - Виртуальные инфраструктуры 83 2
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 2
Центр открытых разработок - OpenYard 91 1
К2Тех - K2Tech 336 1
Softline - Sl Soft - FabricaONE.AI - RoboVoice - Робовойс 108 1
Cloud Advisor - Клаудэдвайзор 8 1
Softline - Sl Soft - Сл Софт 341 1
Intheme Lab - Интем Лаб 3 1
Цифра ГК - ЦИП - Цифровая индустриальная платформа 11 1
GlowByte - Data Sapience - Дата Сапиенс 52 1
Netopia - Нетопия 21 1
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Радиолайн 3 1
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Норникель - Сфера 1 1
ITGF - Industrial Technologies Group France 1 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8744 1
Почта России ПАО 2339 1
Газпром ПАО 1483 1
ВТБ - Почта Банк 512 1
ГПБ - Газпромбанк 1260 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 610 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1496 1
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Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 529 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Роснефть НК - нефтяная компания 556 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 586 1
Газпром нефть 703 1
Ак Барс Банк 283 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1861 1
Транснефть 335 1
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 298 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 370 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 126 1
Фаберлик - Faberlic 115 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Будущее НПФ - Благосостояние ОПС - Уралсиб НПФ - Наше Будущее НПФ - Стальфонд НПФ 25 1
Гран АКЦ - аутсорсинговый контакт-центр 119 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - ОКБ имени Яковлева - Опытно-конструкторское бюро имени А. С. Яковлева 35 1
Резонанс НПП 405 1
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 719 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13640 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5563 3
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2308 2
ДОСААФ России - Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России - Общероссийская общественно-государственная организация - НИЛАКТ - Научно-исследовательская лаборатория аэрокосмической техники ДОСААФ 18 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3613 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3276 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3569 1
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Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1531 1
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Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 1317 1
Бухгалтерия - Cash Flow - Денежный поток - поток денег - поток платежей - кэш-фло, кэш 374 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6531 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6658 1
OIBDA - Operating Income Before Depreciation and Amortization - Операционный доход до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов 489 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8023 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1366 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1756 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3103 1
НКО - Некоммерческая организация 625 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4564 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5709 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21406 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27029 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9077 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6110 1
Киберучения 135 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3543 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15862 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 316 1
Единорог - unicorn - частная компания, стартап, оцениваемый в $1 млрд и выше 61 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2729 1
TAdviser - Центр выбора технологий 459 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 681 1
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 176 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3919 2
Gartner - Гартнер 3649 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 367 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1435 1
РАН - Российская академия наук 2100 1
Иннополис Университет - Институт искусственного интеллекта 55 1
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 1
РАН ИО - Институт океанологии имени П.П. Ширшова 21 1
CyberStage - Программа развития стартапов в сфере информационной безопасности и смежных направлениях 10 1
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 390 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1453851, в очереди разбора - 727792.
Создано именных указателей - 196935.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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