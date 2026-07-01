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Ростелеком Сόлар ГК Ростелеком-Солар Luntry Лантри КлаудРан
Luntry — комплексное решение для защиты контейнерных приложений и средств оркестрации на базе Kubernetes на всем протяжении жизненного цикла.
Для достижения высокого уровня безопасности в условиях agile-разработки необходимо быстро закрывать вопросы безопасности, не создавая препятствий для запуска приложений в продакшн. Для этого нужно выстраивать процесс таким образом, чтобы уже на этапе разработки обеспечить безопасность, наладить эффективное взаимодействие между командами безопасности, devops и разработчиками за счет предоставления им единой картины и доступа к актуальной информации об инфраструктуре. Продукт Luntry предоставляет защиту полного цикла, не влияет на инфраструктуру, прост в эксплуатации, может использоваться командами ИБ, DevOps и DevSecOps.
СОБЫТИЯ
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Ростелеком и организации, системы, технологии, персоны:
|Linux Foundation - CNCF - Cloud Native Computing Foundation 50 3
|АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 778 1
|Евдокимов Дмитрий 29 9
|Ганюшкин Андрей 7 7
|Хереш Игорь 27 6
|Ляпунов Игорь 132 2
|Аксенов Константин 54 2
|Селиванов Павел 5 2
|Ибраев Марсель 2 2
|Маркелов Александр 3 1
|Сорокин Игорь 29 1
|Черкашин Михаил 1 1
|Мерещенко Сергей 9 1
|Панченко Николай 1 1
|Канибор Сергей 1 1
|Миртов Алексей 2 1
|Мартыненко Валентин 11 1
|Чербов Глеб 2 1
|Саутин Василий 17 1
|Кожемякин Александр 1 1
|Гавриленко Александр 58 1
|Рассказов Владислав 4 1
|Спиридонов Виктор 1 1
|Мокин Антон 1 1
|Чаштушин Дмитрий 1 1
|Габитов Марат 1 1
|Климин Евгений 1 1
|Андреевский Денис 2 1
|Реутов Игорь 1 1
|Васин Виктор 1 1
|Иванков Юрий 1 1
|Орлова Дина 17 1
|Медковский Илья 1 1
|Kambo Taranjeet - Камбо Тананжит 1 1
|Худиева Екатерина 2 1
|Галицкий Александр 123 1
|Титов Борис 63 1
|Краснов Александр 90 1
|Игнатов Сергей 80 1
|Крылов Александр 13 1
|Титов Александр 51 1
|Сивак Николай 18 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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