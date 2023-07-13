Платформа управления контейнерами «Штурвал» совместима с ОС Astra Linux

Подтверждена совместимость ОС Astra Linux Special Edition 1.7 и платформы управления контейнерами «Штурвал» версии 2. Эксперты провели комплекс исследований и убедились, что программный стек работает корректно. Его применение позволяет не только автоматизировать управление кластерами Kubernetes, но и обеспечить высокий уровень информационной безопасности, необходимый крупным государственным и частным организациям. Об этом CNews сообщили представители ГК «Астра».

ГК «Астра» и российский разработчик ПО «Лаборатория числитель» завершили тестирование совместимости операционной системы Astra Linux Special Edition и отечественной платформы управления средами контейнерной оркестрации «Штурвал». Платформа «Штурвал» включена в реестр Минцифры, работает под российскими ОС, интегрируется с импортонезависимыми программными продуктами и отвечает потребностям Enterprise-компаний, использующих микросервисную архитектуру. Продукт автоматизирует управление кластерами Kubernetes, включая их развертывание и управление системными сервисами, узлами и конфигурациями. Его применение позволяет разработчикам быстро получать необходимые сервисы, а также повысить уровень отказоустойчивости и защищенности ИТ-систем. «Штурвал» учитывает высокие стандарты безопасности крупного бизнеса: архитектура решения создавалась исходя из требований безопасного развертывания, а для ИБ-специалистов имеются инструменты для анализа конфигураций, манифестов и образов контейнеров.

Работоспособность платформы «Штурвал» в среде защищенной ОС Astra Linux Special Edition официально подтверждена сертификатом № 10789/2023, выданным в рамках программы технологической кооперации ИТ-вендоров Ready for Astra.

«Сертификация ПО "Штурвал" означает, что теперь заказчикам доступен продукт, на 100% совместимый с защищенной ОС Astra Linux, способный работать в закрытом контуре. Это означает, что программный стек подходит для широкого спектра ИТ-инфраструктур, включая те, которые нуждаются в повышенном уровне защищенности. При этом оба продукта имеют вендорскую поддержку, что избавляет заказчиков от необходимости самостоятельного сопровождения решений», — сказал Дмитрий Тараканов, руководитель департамента развития технологического сотрудничества ГК «Астра».

«Тесное сотрудничество с российскими разработчиками ОС позволяет нам постоянно развивать наш продукт, предлагая заказчикам зрелое, готовое к эксплуатации решение. Для Enterprise-компаний важен высокий уровень информационной безопасности. Мы провели тестирование платформы "Штурвал" в закрытой программной среде. Таким образом, нашим заказчикам доступен надежный программный стек, который подходит для корпоративных ИТ-инфраструктур и бесперебойной работы с данными любой степени конфиденциальности», — отметила Мария Беляева, директор по развитию продуктов «Лаборатории числитель».

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ГК «Астра» объединяет ряд самостоятельных отечественных компаний-разработчиков ПО: Astra Linux, «Увеон — облачные технологии», «Рубэкап», «Рупост», «Тантор лабс» и ISPsystem. Программный стек вендора позволяет эффективно решать разнообразные бизнес-задачи и удовлетворить множество потребностей современных организаций. В портфель ГК «Астра» входят сертифицированная ОС Astra Linux, комплекс средств виртуализации «Брест», ПО для создания инфраструктур виртуальных рабочих мест Termidesk, средства резервного копирования RuBackup, решение для администрирования ИТ-инфраструктур ALD Pro, СУБД и платформы управления и мониторинга БД на базе PostgreSQL Tantor, мобильное рабочее место WorksPad, корпоративная почта RuPost, а также три платформы для управления физическими, виртуальными инфраструктурами и биллинга: DCImanager, VMmanager и BILLmanager. Все программные продукты ГК «Астра» включены в реестр Минцифры и используются в государственных и коммерческих организациях, госкорпорациях и концернах, на промышленных предприятиях и объектах КИИ.

«Лаборатория числитель» — российский разработчик программного обеспечения. На рынке с 2019 г. Специализируется на создании собственных продуктов в области контейнерных платформ, DevOps, облачных решений и мониторинга.