Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Семенюков Юрий
СОБЫТИЯ
Публикаций - 11, упоминаний - 11
Семенюков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:
|Андронов Сергей 32 4
|Шконда Игорь 4 3
|Руденко Георгий 7 2
|Горохов Дмитрий 11 2
|Самойлов Евгений 6 1
|Шаров Илья 8 1
|Козлов Роман 6 1
|Ярош Евгений 3 1
|Виноградова Леся 8 1
|Беляева Мария 10 1
|Пустоветов Игорь 14 1
|Фурцев Илья 3 1
|Маслиев Антон 2 1
|Мельситов Максим 11 1
|Трикоз Александр 4 1
|Третьяков Илья 4 1
|Желтухин Вадим 72 1
|Самсонов Игорь 5 1
|Старостин Георгий 27 1
|Якимова Софья 4 1
|Власюк Максим 22 1
|Свиридов Евгений 4 1
|Кухарских Александр 1 1
|Рыбалко Дмитрий 2 1
|Пузаков Евгений 2 1
|Асаев Роман 2 1
|Яковлев Денис 14 1
|Сагирова Алина 1 1
|Калашников Илья 1 1
|Юшкевич Юрий 1 1
|Цемарков Алексей 1 1
|Мусаев Аскар 1 1
|Утратенко Владимир 3 1
|Ташкеев Владимир 1 1
|Базарнов Александр 1 1
|Журавков Александр 1 1
|Линник Ольга 1 1
|Михайлик Павел 1 1
|Казарян Тигран 4 1
|Клепиков Алексей 121 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
|IT Elements 13 5
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.