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Индексная книга (каталог) CNews*
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Семенюков Юрий

СОБЫТИЯ


11.06.2026 Инфраструктура 2030: как перестать строить ИТ по лекалам прошлого 1
25.09.2025 CNews Analytics впервые опубликовал карты рынка ИТ-услуг и системной интеграции 1
25.09.2025 Через пару лет онлайн-заказы будут делать не реальные покупатели, а их ИИ-агенты: эксперты обсудили настоящее ИТ и поделились прогнозами 1
, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов 1
21.10.2024 «Инфосистемы Джет» и «Аэродиск» протестировали первый российский метрокластер на устойчивость к различным сценариям отказов 1
27.12.2023 От санкций выиграли вендоры и проиграли интеграторы 1
16.11.2023 В 2024 году доля отечественных ИТ-продуктов в сетевых проектах вырастет на 25–30%: тренды на рынке сетей и ИТ-инфраструктуры 1
16.11.2023 «Инфосистемы Джет» — о главных трендах в инфраструктуре и сетевых решениях 1
31.10.2022 «Инфосистемы джет» завершила первый пилотный проект с использованием отечественной платформы для управления контейнерами «Штурвал» 1
09.08.2022 «Инфосистемы джет» будет внедрять российскую платформу управления контейнерами Deckhouse 1
12.07.2022 «Инфосистемы джет» и производитель серверов Gagar>n объявили о стратегическом партнерстве 1

Публикаций - 11, упоминаний - 11

Семенюков Юрий и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1440 11
S8 Capital - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 1084 3
К2Тех - K2Tech 354 2
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 2
Eltex - Предприятие Элтекс 273 2
AMT Group - АМТ-Груп 365 2
РСХБ Интех - RSHB Intech 89 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 110 2
Gagar>N - Гагар.ИН 34 2
Nubes - Нубес 75 1
Газпром ЦПС 38 1
ЦБ РФ - НСИС - Национальная страховая информационная система 45 1
МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 286 1
Катунь Электроника 4 1
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит - Inferit 431 1
Broadcom - VMware 2610 1
Cisco Systems 5372 1
Yandex - Яндекс 9216 1
ИКС 538 1
Softline - Софтлайн 3743 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 1
9594 1
Check Point Software Technologies 829 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 1
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 204 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1778 1
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 1
Fortinet 452 1
Крок - Croc 1964 1
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 125 1
Merlion - Tegrus - Тегрус - Merlion Projects - Интегрус 128 1
Red Hat 1378 1
НКК - Национальная компьютерная корпорация - 339 1
Naumen - Наумен 752 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1100 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk - Аэродиск НИЦ - Научно-исследовательский центр 207 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 512 1
ВТБ - Почта Банк 514 2
Комос Групп 27 1
Газпромнефть Гео - ГПН Гео 3 1
Соломбалалес УК - СЦБК - Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат 10 1
Вкусно — и точка 36 1
Новотранс 8 1
РЖД - Российские железные дороги 2096 1
МКБ - Московский кредитный банк 657 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 1
Альфа-Банк 1979 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 1
АльфаСтрахование СГ 394 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 294 1
Совкомбанк ПАО 316 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 293 1
Илим ГК - Ilim Group - Илим Палп - Илим Тимбер Индастри - Илим Эксим - Илим Инновации - Котласский ЦБК - Котласский целлюлозно-бумажный комбинат - Братский целлюлозно-картонный комбинат, ЦКК 86 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 182 1
Верный - торговая сеть 326 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 64 1
Росатом АСЭ ИК - Атомстройэкспорт - Атомэнергопроект НИАЭП (Нижегородская инжиниринговая компания) - Инжиниринговый дивизион Госкорпорации Росатом - ИСК Росатомстрой - НИКИМТ-Атомстрой 211 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минюст РФ - ФСИН РФ - Федеральная служба исполнения наказаний 314 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 10
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
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MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 432 2
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 1020 2
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса - Пользовательский путь 6298 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1395 2
ЦОД - Резервный дата-центр 213 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2492 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4344 2
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 14 4
Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 2
Flant DKP - Flant Deckhouse Kubernetes Platform 213 2
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель - Штурвал - платформа управления контейнерами на базе Kubernetes 87 2
Datark - Datcheck 12 1
ХайперСофтЛаб - GMonit - Full Stack Observability платформа 22 1
S8 Capital - Aquarius - Aerodisk Engine AQ 27 1
Инфосистемы Джет - flxGATE - Флексигейт 5 1
Intel x86 - архитектура процессора 2151 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 747 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 61 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 1
Red Hat OpenShift 169 1
Atlassian - Jira Service Management - Система отслеживания ошибок 368 1
DevOps - GitOps - Git Repository - Git-репозитории - Распределённая система управления версиями 269 1
Ланит - Treolan Irbis 148 1
Acer Cloud Technology - Being Device Management (BDM) 18 1
РТИ Системы - Система-Саров ИТЦ Технопарк - Яхонт 17 1
Базальт СПО - BaseALT - ALT Linux Server - Альт Сервер 245 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 156 1
Cisco FlexVPN 2 1
Broadcom - VMware Tanzu Application Platform - VMware Tanzu Application Catalog 41 1
OpenAI GPT - Generative Pre-trained Transformer - Алго­рит­м обра­бот­ки есте­ствен­но­го язы­ка 208 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1768 1
Softline - Софтлайн Технологии - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa - Inferit Eclipse - Inferit Base - Inferit Silver - Inferit Line - Inferit Tower - Inferit Mini - Inferit TechBox - Inferit 240 1
Андронов Сергей 32 4
Шконда Игорь 4 3
Руденко Георгий 7 2
Горохов Дмитрий 11 2
Самойлов Евгений 6 1
Шаров Илья 8 1
Козлов Роман 6 1
Ярош Евгений 3 1
Виноградова Леся 8 1
Беляева Мария 10 1
Пустоветов Игорь 14 1
Фурцев Илья 3 1
Маслиев Антон 2 1
Мельситов Максим 11 1
Трикоз Александр 4 1
Третьяков Илья 4 1
Желтухин Вадим 72 1
Самсонов Игорь 5 1
Старостин Георгий 27 1
Якимова Софья 4 1
Власюк Максим 22 1
Свиридов Евгений 4 1
Кухарских Александр 1 1
Рыбалко Дмитрий 2 1
Пузаков Евгений 2 1
Асаев Роман 2 1
Яковлев Денис 14 1
Сагирова Алина 1 1
Калашников Илья 1 1
Юшкевич Юрий 1 1
Цемарков Алексей 1 1
Мусаев Аскар 1 1
Утратенко Владимир 3 1
Ташкеев Владимир 1 1
Базарнов Александр 1 1
Журавков Александр 1 1
Линник Ольга 1 1
Михайлик Павел 1 1
Казарян Тигран 4 1
Клепиков Алексей 121 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 11
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 1
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ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 4
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 2
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Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 2
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 2
Судебная власть - Арбитраж - Арбитражный суд 476 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 127 1
Инфляция 148 1
Физика - Гидравлика - насосы - компрессоры - демпферы - амортизаторы - гидравлические прессы, приводы 359 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1477 1
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Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 1
Compliance - Комплаенс - Соответствие внутренним или внешним требованиям (нормам) 464 1
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Whitebox 7 1
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Физика - Physics - область естествознания 2940 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 1
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 1
Энергетика - Energy - Energetically 5855 1
TAdviser - Центр выбора технологий 468 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 3
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 3
IT Elements 13 5
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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