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Пузаков Евгений



30.01.2025 «Инфосистемы Джет» представила результаты независимого тестирования NGFW 1
, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Пузаков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 45 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 49 1
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Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1132 1
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Новотранс 7 1
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Газпромнефть Гео - ГПН Гео 3 1
МКБ - Московский кредитный банк 558 1
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Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6976 1
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12545 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 565 1
Шапиро Яков 13 1
Горохов Дмитрий 7 1
Морковчин Александр 5 1
Емельянов Никита 7 1
Андронов Сергей 27 1
Асаев Роман 2 1
Шконда Игорь 1 1
Кухарских Александр 1 1
Руденко Георгий 4 1
Свиридов Евгений 4 1
Якимова Софья 3 1
Семенюков Юрий 8 1
Барыкин Дмитрий 2 1
Романов Роман 30 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144564 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5981 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13535 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3044 1
ОГРН - основной государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица - Федеральный закон 129-ФЗ - О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 135 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 96 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7850 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1075 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2394 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8431 1
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14362 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 695 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 697 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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