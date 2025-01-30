Пузаков Евгений
|30.01.2025
|«Инфосистемы Джет» представила результаты независимого тестирования NGFW 1
|, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов 1
Пузаков Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Шапиро Яков 13 1
|Горохов Дмитрий 7 1
|Морковчин Александр 5 1
|Емельянов Никита 7 1
|Андронов Сергей 27 1
|Асаев Роман 2 1
|Шконда Игорь 1 1
|Кухарских Александр 1 1
|Руденко Георгий 4 1
|Свиридов Евгений 4 1
|Якимова Софья 3 1
|Семенюков Юрий 8 1
|Барыкин Дмитрий 2 1
|Романов Роман 30 1
|Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17406 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43235 1
|Россия - РФ - Российская федерация 144564 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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