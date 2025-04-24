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Морковчин Александр



24.04.2025 Российский бизнес делает ставку на киберустойчивость — исследование «Инфосистемы Джет» 1
, KubeVirt и не только: какие тренды обсуждают тысячи ИТ-экспертов 1
27.09.2024 «Инфосистемы Джет» зафиксировала увеличение спроса на киберучения в 2024 году на четверть 1
26.04.2024 Сужение горизонта планирования и дефицит кадров: «Инфосистемы Джет» представила результаты опроса руководителей ИБ 1
29.06.2023 Эксперты компании «Инфосистемы джет» провели исследование о кибератаках через сторонние организации 1
30.06.2021 ANCOR вместе со специалистами «Инфосистемы джет» определила новый вектор развития ИБ 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Морковчин Александр и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1145 5
Анкор - Ancor - Кадровая компания 44 1
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 469 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4092 1
Check Point Software Technologies 768 1
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 518 1
Инфосистемы Джет - Лаборатория Числитель 53 1
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1265 1
Red Hat 1323 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 336 1
РСХБ Интех - RSHB Intech 54 1
Broadcom - VMware 2402 1
Агат РТ - Агат Российские Технологии - Агат-СофТ 47 1
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 522 1
Eltex - Предприятие Элтекс 160 1
Ideco - Айдеко 81 1
Сател 144 1
Газпромнефть Гео - ГПН Гео 3 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 446 1
Ростех - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
ВТБ - Почта Банк 470 1
РЖД - Российские железные дороги 1935 1
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 933 1
Вкусно — и точка 24 1
МКБ - Московский кредитный банк 569 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28625 6
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67332 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52201 3
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2067 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12790 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing 2014 2
EA - Enterprise Architecture - Enterprise Services - Бизнес-приложение - Business Application - Информационные бизнес-системы - Прикладное программное обеспечение для корпоративного сектора 1956 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20337 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30345 2
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 952 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16054 1
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3998 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7898 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5249 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5862 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Система исполнения цепочек 1134 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1302 1
Заказная разработка - Custom development - разработка индивидуальных ИТ-решений - заказные информационные программные системы 207 1
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 332 1
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6417 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13600 1
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2325 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5883 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10528 1
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 619 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11284 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 4495 1
USB-токен - аппаратный токен - USB-ключ - криптографический токен 928 1
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12926 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8270 1
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12939 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7347 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 1935 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1104 1
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 2588 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8251 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 6258 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 1515 1
MetroCluster - Метрокластер - Метрокластеризация 12 1
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 961 1
Microsoft Windows 2000 8661 1
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 41 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4638 1
Остапова Галина 2 1
Руденко Георгий 4 1
Кухарских Александр 1 1
Пузаков Евгений 2 1
Шконда Игорь 1 1
Асаев Роман 2 1
Свиридов Евгений 4 1
Россия - РФ - Российская федерация 147773 6
Казахстан - Республика 5616 1
Украина 7656 1
Дания - Королевство 1306 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43922 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17723 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7964 5
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2453 2
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 907 2
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2367 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5555 1
Аудит - аудиторский услуги 2776 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52220 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48909 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13961 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8929 1
Налогообложение - ИНН - Идентификационный номер налогоплательщика 772 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 965 1
Астрономия - Гравитация - притяжение, всемирное тяготение - gravity - gravitas 1112 1
Рунет - .SU - национальный домен верхнего уровня для Советского Союза и постсоветского пространства. 106 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6139 1
Мастер-класс - workshop - воркшоп 96 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8189 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3281 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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