ИТ-компания «Инфосистемы джет» провела всероссийские киберучения для студентов НГТУ НЭТИ Специалисты «Инфосистемы джет» провели киберучения на базе Новосибирского государственного технического университета. Киберучения проходили в рамках межрегионального мероприятия по вопросам кибербезопасности, цифровизации и ц

Innostage провела киберучения для работников «Объединенной судостроительной корпорации» жить которые можно было только при помощи средств мониторинга. В рамках расследования инцидента работники обществ группы ОСК приобрели базовые навыки работы с решениями этого класса. «Мы адаптировали киберучения для работников с начальным уровнем знаний по ИБ. Поэтому любой специалист, не знакомый со средствами мониторинга, буквально за несколько часов работы на киберполигоне может получить

В России впервые прошли международные киберучения Впервые в России прошли международные киберучения по предупреждению чрезвычайной ситуации в результате хакерских атак. В масштабных учениях приняли участие представители шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Паки

ИБ-специалисты Росбанка прошли киберучения на платформе Jet CyberCamp Эксперты «Инфосистемы джет» провели двухдневные киберучения для специалистов Security Operation Center (SOC) Росбанка. В сэмулированной инфраструктуре ИБ-специалисты банка расследовали крупную атаку, в ходе которой по легенде была похищена и

Киберучения: как отработать реагирование на атаки хакеров на полигоне ого года число обученных нами специалистов превысит 600 человек — это и представители министерств, и сотрудники коммерческих корпораций, и начинающие ИБ-специалисты и студенты. Мы проводили и штабные киберучения для топ-менеджмента — учения в формате «деловых игр» по принятию верных решений в кризисных ситуациях, и чисто практические тренировки для ИБ-экспертов, и смешанные учения. Последни

BI.ZONE организовала киберучения для сотрудников «Северстали» времени — часть решений они принимали, обладая неполной информацией об атаке», — отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. «Мы со своей стороны планируем проводить подобные киберучения на регулярной основе. Они позволяют нам отслеживать постоянно меняющийся ландшафт киберугроз, получать знания и опыт по использованию в нашей работе современных методик и инструмент

«Ростелеком-Солар» провел киберучения с ЦФТ «Ростелеком-Солар» провел совместные киберучения с Центром финансовых технологий (ЦФТ), российским финтех-провайдером. Проект был направлен на проверку систем мониторинга и отработку процессов отражения атак, тактик, техник и проц

АКБ «Энергобанк» и ICL Системные технологии провели совместные киберучения информационной безопасности. АКБ «Энергобанк» в Татарстане проверил системы банка в рамках совместных учений с SOC-центром ICL Системные технологии (входит в ГК ICL). АКБ «Энергобанк» решил провести киберучения по оценке уровня защищенности инфраструктуры, пригласив для этого экспертов Центра мониторинга информационной безопасности и реагирования на компьютерные инциденты ICL Системные тех