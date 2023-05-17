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Киберучения



17.05.2023 ИТ-компания «Инфосистемы джет» провела всероссийские киберучения для студентов НГТУ НЭТИ

Специалисты «Инфосистемы джет» провели киберучения на базе Новосибирского государственного технического университета. Киберучения проходили в рамках межрегионального мероприятия по вопросам кибербезопасности, цифровизации и ц
30.03.2023 Innostage провела киберучения для работников «Объединенной судостроительной корпорации»

жить которые можно было только при помощи средств мониторинга. В рамках расследования инцидента работники обществ группы ОСК приобрели базовые навыки работы с решениями этого класса. «Мы адаптировали киберучения для работников с начальным уровнем знаний по ИБ. Поэтому любой специалист, не знакомый со средствами мониторинга, буквально за несколько часов работы на киберполигоне может получить
20.06.2022 В России впервые прошли международные киберучения

Впервые в России прошли международные киберучения по предупреждению чрезвычайной ситуации в результате хакерских атак. В масштабных учениях приняли участие представители шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Паки
06.12.2021 ИБ-специалисты Росбанка прошли киберучения на платформе Jet CyberCamp

Эксперты «Инфосистемы джет» провели двухдневные киберучения для специалистов Security Operation Center (SOC) Росбанка. В сэмулированной инфраструктуре ИБ-специалисты банка расследовали крупную атаку, в ходе которой по легенде была похищена и
16.11.2021 Киберучения: как отработать реагирование на атаки хакеров на полигоне

ого года число обученных нами специалистов превысит 600 человек — это и представители министерств, и сотрудники коммерческих корпораций, и начинающие ИБ-специалисты и студенты. Мы проводили и штабные киберучения для топ-менеджмента — учения в формате «деловых игр» по принятию верных решений в кризисных ситуациях, и чисто практические тренировки для ИБ-экспертов, и смешанные учения. Последни
01.09.2021 BI.ZONE организовала киберучения для сотрудников «Северстали»

времени — часть решений они принимали, обладая неполной информацией об атаке», — отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. «Мы со своей стороны планируем проводить подобные киберучения на регулярной основе. Они позволяют нам отслеживать постоянно меняющийся ландшафт киберугроз, получать знания и опыт по использованию в нашей работе современных методик и инструмент
22.01.2020 «Ростелеком-Солар» провел киберучения с ЦФТ

«Ростелеком-Солар» провел совместные киберучения с Центром финансовых технологий (ЦФТ), российским финтех-провайдером. Проект был направлен на проверку систем мониторинга и отработку процессов отражения атак, тактик, техник и проц
13.03.2018 АКБ «Энергобанк» и ICL Системные технологии провели совместные киберучения

информационной безопасности. АКБ «Энергобанк» в Татарстане проверил системы банка в рамках совместных учений с SOC-центром ICL Системные технологии (входит в ГК ICL). АКБ «Энергобанк» решил провести киберучения по оценке уровня защищенности инфраструктуры, пригласив для этого экспертов Центра мониторинга информационной безопасности и реагирования на компьютерные инциденты ICL Системные тех
14.03.2008 Прошли крупнейшие киберучения CyberStorm II

В Соединенных Штатах прошли крупнейшие киберучения CyberStorm II. В них принимали участие специалисты из США и пяти других стран. На учениях отрабатывали технику защиты важных данных от крупных кибератак и от хакерских взломов сетей

Публикаций - 92, упоминаний - 92

Киберучения и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Rostelecom-Solar - РТК-Солар - Solar Security - Солар Секьюрити - Солар ПТ 918 25
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 20
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 15
Ростелеком 9700 13
InnoSTage - Инностейдж 140 9
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 8
InfoTeCS - ИнфоТеКС - Информационные Технологии и Коммуникационные Системы 448 8
InfoTeCS - Перспективный мониторинг 34 7
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12551 5
Softline - Софтлайн 2810 5
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 138 4
Microsoft Corporation 24624 3
Информзащита 756 3
ICL Системные Технологии - АйСиЭл СТ - АйСиЭл Системные Технологии 26 3
ICL ГК 381 3
УЦСБ - Уральский центр систем безопасности 74 3
AMT Group - АМТ-Груп 351 3
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 510 2
Код Безопасности 616 2
Газинформсервис - ГИС 272 2
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 304 2
Diasoft - Диасофт 870 2
Fortinet 387 2
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 2
Актив - Актив-софт - Актив Технологии - Рутокен - Rutoken - Aktiv.Consulting 840 2
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 2
Cisco Systems 5114 2
ST - Системные технологии 65 2
Softline - Develonica - Девелоника 132 2
Softline - Polymatica - Полиматика 172 2
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 169 2
Softline - Sl Soft - Robin - Робин 185 2
Softline - Sl Soft - Сл Софт 231 2
Softline - Sl Soft - Softline - RoboVoice - Робовойс 98 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 321 2
T.Hunter 36 2
Yandex - Яндекс 7339 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ 652 2
ТМК - Трубная металлургическая компания 115 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 2
ОСК - Объединённая судостроительная корпорация 82 2
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 47 2
Unsplash 762 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Северсталь ПАО - Severstal 478 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
РусГидро ПАО - ГидроОГК 308 1
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 447 1
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 338 1
Hermes - PickPoint - Сеть автоматизированных пунктов выдачи - сеть постаматов 48 1
Энергобанк АКБ 11 1
Delimobil - Делимобиль - Каршеринг Руссия - оператор каршеринга 67 1
Синара ГК - Sinara Group 100 1
О2О Холдинг 56 1
Мособлгаз ГУП МО 20 1
Верный - торговая сеть 291 1
Альфа-Банк 1769 1
Кибердом 7 1
Почта России ПАО 2112 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 800 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
АФК Система - Segezha Group - Сегежа Групп - Сегежский ЦБК - Сегежабумпром - Сегежский целлюлозно-бумажный комбинат - Segezha Packaging - Сегежская упаковка 139 1
Boxberry - Боксберри - российская служба доставки 48 1
Русагро Группа Компаний 277 1
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 461 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 141 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1329 1
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 233 1
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 124 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 18
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 7
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 7
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 6
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 4
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 184 4
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 232 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5435 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3331 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1965 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 176 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 325 1
Правительство Оренбургской области - органы государственной власти 38 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
U.S. Department of Commerce - NIST - National Institute of Standards and Technology - Национальный институт стандартизации и технологий США 374 1
Правительство Самарской области - Губернатор Самарской области - Самарская губернская дума - органы государственной власти 99 1
РВК ТК 26 - Технический комитет по стандартизации 26 - Криптографическая защита информации 46 1
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 49 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2802 1
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 730 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1361 1
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 250 1
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 156 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3276 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 80 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 51 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 95 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 404 1
Евросоюз - ENISA - European Network and Information Security Agency - European Union Agency for Cybersecurity 16 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 245 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 255 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27359 91
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65952 75
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Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 20
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OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 11
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Кибербезопасность - MSSP - Managed Security Service Provider - Managed Security Services, MSS - Cybersecurity-as-a-Service, CSaaS - Security as a service, SECaaS - услуги управления информационной безопасностью - управляемые сервисы кибербезопасности  654 10
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Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 558 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6552 7
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 7
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MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4434 22
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Национальный Киберполигон - Кибермир 103 17
InnoSTage CyberART SOC - Центр предотвращения и противодействия киберугрозам 64 8
Positive Technologies - The Standoff 365 Bug Bounty 82 7
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 6
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 6
InfoTeCS - Перспективный мониторинг - Ampire Киберполигон 18 6
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar JSOC - Jet Security Operations Center 261 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar webProxy - шлюз веб-безопасности 128 5
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar appScreener - Fuzzy Logic Engine 190 5
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 39 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar Dozor - СМАП Дозор-Джет - СКВТ Дозор-Джет - DLP-система 224 4
Depositphotos - фотобанк 422 3
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 3
Positive Technologies - PT AF - PT Application Firewall - PT Application Firewall Cloud DDoS Protection 134 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - НТБ SafeInspect 77 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar inRights - ранее Jet inView Identity Manager - Jet inView Security 154 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar MSS ERA - Event Registration and Analysis - Экосистема управляемых сервисов кибербезопасности 127 3
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar NGFW 78 3
Positive Technologies - PT Sandbox 71 3
Информзащита IZ:SOC - центр мониторинга и противодействия компьютерным атакам 32 2
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 37 2
Microsoft Windows 15656 2
InfoTeCS - ViPNet Coordinator 62 2
InfoTeCS - ViPNet TIAS - ViPNet Threat Intelligence Analytics System 15 2
InfoTeCS - ViPNet SIES Core СКЗИ - ViPNet SIES Core Nano - ViPNet SIES Unit - ViPNet Security for Industrial and Embedded Solutions 17 2
Microsoft Windows 2000 8661 2
OpenAI ChatGPT 338 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - Серенити сайбер секьюрити - Serenity Cyber Security 43 2
Positive Technologies - PT NAD - PT Network Attack Discovery 96 2
Security Vision IRP SOAR - Security Vision Incident Response Platform 54 2
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 634 2
МТС RED Security - МТС Кибербезопасность - МТС RED Security SOC 139 2
Softline - Sl Soft - Сойка - SOiCA OCR 103 2
MITRE ATT&CK - MITRE Adversarial Tactics, Techniques, and Common Knowledge - Структурированный список поведений киберпреступников 94 2
Positive Technologies - PT ICS - Industrial Cybersecurity Suite - PT Cybersecurity Intelligence 25 2
Linux OS 9936 1
Microsoft Windows Defender ATP - Microsoft WDATP Microsoft Windows Defender Advanced Threat Protection 55 1
Яндекс.Лавка 231 1
Microsoft Office 3734 1
Чернышенко Дмитрий 565 6
Ляпунов Игорь 121 6
Гузаиров Айдар 55 5
Шойтов Александр 78 4
Акимов Евгений 38 4
Елисеева Ольга 4 3
Чапчаев Андрей 55 3
Янкин Андрей 35 3
Олейникова Анна 9 3
Колесов Александр 54 2
Бабин Ярослав 11 2
Шадаев Максут 1008 2
Гольцов Александр 77 2
Климов Михаил 7 2
Путин Владимир 3171 2
Пащенко Денис 3 2
Орехов Вилионор 4 2
Васильев Дмитрий 66 2
Леонов Алексей 79 1
Иванов Михаил 100 1
Хинштейн Александр 142 1
Проскура Дмитрий 31 1
Лукацкий Алексей 119 1
Бенгин Владимир 34 1
Гусев Сергей 42 1
Волошин Евгений 63 1
Куликов Григорий 7 1
Коростелев Павел 30 1
Мылицын Роман 110 1
Степин Андрей 5 1
Волков Сергей 80 1
Чугунов Евгений 14 1
Борисов Алексей 27 1
Зуева Анастасия 3 1
Иванов Владимир 61 1
Осеевский Михаил 315 1
Мирошников Борис 63 1
Кириенко Владимир 139 1
Косарим Руслан 7 1
Шерстобитов Сергей 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 144195 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43156 14
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17365 10
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 8
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 2667 6
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2720 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика 2896 5
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1152 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 4
Россия - ПФО - Поволжье - Поволжский район 716 4
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3091 4
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Русский (остров) - Мост на остров Русский 64 4
Россия - СФО - Новосибирск 4290 3
Беларусь - Белоруссия 5638 3
Казахстан - Республика 5525 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 3
Россия - ПФО - Приволжский федеральный округ - Приволжье 1368 3
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 1550 3
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 3
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3097 3
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 697 3
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2243 3
Россия - СФО - Томская область - Томск 934 3
Азия - Азиатский регион 5528 2
Германия - Федеративная Республика 12682 2
Индия - Bharat 5432 2
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 675 2
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбург 447 2
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 2
Азербайджан - Азербайджанская Республика 1030 2
Израиль 2730 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сириус - Федеральная территория опережающего развития 10 2
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1466 2
Россия - ЮФО - Астраханская область - Астрахань 402 2
Россия - СЗФО - Мурманская область - Мурманск 590 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1282 2
Россия - ДФО - Сахалинская область 876 2
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1193 2
Европа 21767 2
Европа Восточная 3075 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51002 49
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 30
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14315 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13487 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3930 12
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2331 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18452 11
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 11
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6936 10
Энергетика - Energy - Energetically 5082 8
Образование в России 2190 8
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2400 8
Аудит - аудиторский услуги 2657 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 7
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3655 7
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 679 7
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Confidential information 6048 7
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5764 6
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2727 6
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8647 6
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8368 5
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1873 5
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 4
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16300 4
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 4
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Скрытый интернет 413 4
Информатика - computer science - informatique 1053 4
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2304 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8635 3
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 2755 3
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 779 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 6958 3
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8036 3
Социальная инженерия - Социальный инжиниринг - Social Engineering - Психологическое манипулирование людьми - Psychological manipulation of people - Социотехнические атаки - Sociotechnical attacks 866 3
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 829 3
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1205 2
ГОСТ - Межгосударственный стандарт СНГ 941 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 2
Ведомости 996 2
China Daily 66 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8131 4
Ростелеком - Сόлар ГК - Ростелеком-Солар - Solar 4RAYS - центр исследования киберугроз 97 3
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 54 2
IDC - International Data Corporation 4910 1
НРА - Национальное Рейтинговое Агентство 8 1
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
Gartner - Гартнер 3556 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 683 1
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 170 7
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 6
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 222 5
СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики - УрТИСИ - Уральский технический институт связи и информатики 78 5
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 840 5
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 438 4
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 4
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 335 4
ПГУТИ - Поволжский государственный университет телекоммуникаций и информатики 42 3
КНИТУ-КАИ - Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева - КГТУ имени А.Н. Туполева 80 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 170 3
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 593 2
ЦБ РФ - Финтех Хаб Банка России 16 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС Академия - учебный центр НОЧУ ДПО 12 2
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 311 2
ОГУ - Оренбургский государственный университет 27 2
МЭИ - Московский энергетический институт 143 2
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 118 2
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 537 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
Информзащита Учебный центр 38 1
РАН ИСП - Институт системного программирования имени В.П. Иванникова Российской академии наук 162 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 45 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 14 1
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 185 1
ГУАП СПб - Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения 38 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 924 1
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 208 1
ТУСУР НИУ - Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники 76 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 376 1
МГУ ЦКТ - Центр квантовых технологий МГУ им. М. В. Ломоносова - Лаборатория фотоники и волоконной квантовой оптики 15 1
ВЭФ - Восточный экономический форум - Дальневосточный экономический форум 90 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 562 2
InfoTeCS - ИнфоТеКС ТехноФест 2 2
Cyber Polygon 6 1
Worldskills - Ворлдскиллс - Агентство развития профессионального мастерства 113 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 176 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 134 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада 19 1
Positive Hack Days - PHDays - Positive Security Day - международный форум по практической безопасности 46 1
Capture the Flag - CTF 41 1
День молодёжи - 27 июня 896 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2006 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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