Киберучения
|17.05.2023
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ИТ-компания «Инфосистемы джет» провела всероссийские киберучения для студентов НГТУ НЭТИ
Специалисты «Инфосистемы джет» провели киберучения на базе Новосибирского государственного технического университета. Киберучения проходили в рамках межрегионального мероприятия по вопросам кибербезопасности, цифровизации и ц
|30.03.2023
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Innostage провела киберучения для работников «Объединенной судостроительной корпорации»
жить которые можно было только при помощи средств мониторинга. В рамках расследования инцидента работники обществ группы ОСК приобрели базовые навыки работы с решениями этого класса. «Мы адаптировали киберучения для работников с начальным уровнем знаний по ИБ. Поэтому любой специалист, не знакомый со средствами мониторинга, буквально за несколько часов работы на киберполигоне может получить
|20.06.2022
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В России впервые прошли международные киберучения
Впервые в России прошли международные киберучения по предупреждению чрезвычайной ситуации в результате хакерских атак. В масштабных учениях приняли участие представители шести стран: России, Беларуси, Казахстана, Азербайджана, Паки
|06.12.2021
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ИБ-специалисты Росбанка прошли киберучения на платформе Jet CyberCamp
Эксперты «Инфосистемы джет» провели двухдневные киберучения для специалистов Security Operation Center (SOC) Росбанка. В сэмулированной инфраструктуре ИБ-специалисты банка расследовали крупную атаку, в ходе которой по легенде была похищена и
|16.11.2021
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Киберучения: как отработать реагирование на атаки хакеров на полигоне
ого года число обученных нами специалистов превысит 600 человек — это и представители министерств, и сотрудники коммерческих корпораций, и начинающие ИБ-специалисты и студенты. Мы проводили и штабные киберучения для топ-менеджмента — учения в формате «деловых игр» по принятию верных решений в кризисных ситуациях, и чисто практические тренировки для ИБ-экспертов, и смешанные учения. Последни
|01.09.2021
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BI.ZONE организовала киберучения для сотрудников «Северстали»
времени — часть решений они принимали, обладая неполной информацией об атаке», — отметил директор блока экспертных сервисов BI.ZONE Евгений Волошин. «Мы со своей стороны планируем проводить подобные киберучения на регулярной основе. Они позволяют нам отслеживать постоянно меняющийся ландшафт киберугроз, получать знания и опыт по использованию в нашей работе современных методик и инструмент
|22.01.2020
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«Ростелеком-Солар» провел киберучения с ЦФТ
«Ростелеком-Солар» провел совместные киберучения с Центром финансовых технологий (ЦФТ), российским финтех-провайдером. Проект был направлен на проверку систем мониторинга и отработку процессов отражения атак, тактик, техник и проц
|13.03.2018
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АКБ «Энергобанк» и ICL Системные технологии провели совместные киберучения
информационной безопасности. АКБ «Энергобанк» в Татарстане проверил системы банка в рамках совместных учений с SOC-центром ICL Системные технологии (входит в ГК ICL). АКБ «Энергобанк» решил провести киберучения по оценке уровня защищенности инфраструктуры, пригласив для этого экспертов Центра мониторинга информационной безопасности и реагирования на компьютерные инциденты ICL Системные тех
|14.03.2008
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Прошли крупнейшие киберучения CyberStorm II
В Соединенных Штатах прошли крупнейшие киберучения CyberStorm II. В них принимали участие специалисты из США и пяти других стран. На учениях отрабатывали технику защиты важных данных от крупных кибератак и от хакерских взломов сетей
Киберучения и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 253 1
|Чернышенко Дмитрий 565 6
|Ляпунов Игорь 121 6
|Гузаиров Айдар 55 5
|Шойтов Александр 78 4
|Акимов Евгений 38 4
|Елисеева Ольга 4 3
|Чапчаев Андрей 55 3
|Янкин Андрей 35 3
|Олейникова Анна 9 3
|Колесов Александр 54 2
|Бабин Ярослав 11 2
|Шадаев Максут 1008 2
|Гольцов Александр 77 2
|Климов Михаил 7 2
|Путин Владимир 3171 2
|Пащенко Денис 3 2
|Орехов Вилионор 4 2
|Васильев Дмитрий 66 2
|Леонов Алексей 79 1
|Иванов Михаил 100 1
|Хинштейн Александр 142 1
|Проскура Дмитрий 31 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Бенгин Владимир 34 1
|Гусев Сергей 42 1
|Волошин Евгений 63 1
|Куликов Григорий 7 1
|Коростелев Павел 30 1
|Мылицын Роман 110 1
|Степин Андрей 5 1
|Волков Сергей 80 1
|Чугунов Евгений 14 1
|Борисов Алексей 27 1
|Зуева Анастасия 3 1
|Иванов Владимир 61 1
|Осеевский Михаил 315 1
|Мирошников Борис 63 1
|Кириенко Владимир 139 1
|Косарим Руслан 7 1
|Шерстобитов Сергей 55 1
|Ведомости 996 2
|China Daily 66 1
|Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 76 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
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