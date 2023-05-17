ИТ-компания «Инфосистемы джет» провела всероссийские киберучения для студентов НГТУ НЭТИ

Специалисты «Инфосистемы джет» провели киберучения на базе Новосибирского государственного технического университета. Киберучения проходили в рамках межрегионального мероприятия по вопросам кибербезопасности, цифровизации и цифровой трансформации «Весна доверия/Spring of Trust (SoT)» на платформе Jet CyberCamp. Об этом Cnews сообщили представители компании «Инфосистемы джет».

Платформа предназначена для отработки практических навыков защиты от кибератак. Она позволяет участникам изучать техники и тактики проведения компьютерных атак, способы их обнаружения и расследования, а также логику совместной работы средств защиты.

В соревновании приняли участие 14 команд студентов из разных городов России. 70 участников должны были справиться с шестью заданиями из разных областей информационной безопасности: команды выступали в роли Red Team (нападающих) и Blue Team (защищающихся), отрабатывали навыки поиска информации об атакующих в открытых источниках. Для успешного прохождения заданий нужно было проэксплуатировать уязвимости серверов и веб-приложений, освоить работу со средствами защиты: SIEM, EDR, IRP, TIP.

Киберучения длились почти семь часов, а разница в количестве баллов между первыми тремя местами оказалась совсем небольшой — не более 3%.

По результатам соревнований победителем стала команда «Tulula» из Тульского государственного университета.

«Соревнования помогают ребятам углубить свои знания в сфере защиты информации и получить практический опыт в сфере защиты информационных систем и сетей. В игровой форме участники могут узнать об актуальных тактиках и техниках атак и на реальных примерах изучить сценарии реагирования на актуальные риски. Совсем скоро ребята станут ИБ-специалистами, им придется противостоять настоящим злоумышленникам. Поэтому отработка навыков на практике в условиях, приближенных к реальным, очень важна для эффективного обучения», — сказала Ольга Елисеева, руководитель сервиса Jet CyberCamp.

«От лица организаторов выражаю благодарность компании “Инфосистемы джет” за проведенные киберучения на площадке НГТУ НЭТИ. Подобный формат мероприятий, в первую очередь, способствует формированию площадки взаимодействия и обмена опытом между студентами-безопасниками из разных регионов страны, что играет важную роль в процессе формирования их как специалистов. Хочется также отметить высокий уровень подготовки участников — каждая команда достойно боролась за первое место в турнирной таблице. Мы надеемся, что такого рода мероприятия на площадке нашего вуза для студентов и школьников со всей России будут проводится и в будущем», — отметил Андрей Иванов, заведующий кафедрой защиты информации НГТУ НЭТИ.

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«Инфосистемы джет» — российская ИТ-компания. С 1991 г. работает на рынке системной интеграции, реализуя ежегодно более 1000 проектов, многие из которых уникальны по масштабу и сложности. Штат — более 2000 сотрудников. Компания располагает несколькими офисами и представительствами в России. № 2 среди крупнейших интеграторов в сфере защиты информации (CNews Analytics, 2022 г.). Ключевые направления деятельности: ИТ-инфраструктура, сети и инженерные системы, ИТ-аутсорсинг, информационная безопасность, машинное обучение, заказная разработка ПО, внедрение и сопровождение бизнес-приложений enterprise-уровня, промышленная безопасность и IoT.