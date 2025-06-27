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Инфосистемы Джет Jet CyberCamp


УПОМИНАНИЯ


27.06.2025 UserGate NGFW прошел проверку в ядре инфраструктуры CyberCamp 3
10.03.2025 CyberCamp запускает комьюнити для специалистов по кибербезопасности 1
18.12.2024 «Инфосистемы Джет»: 59% компаний упоминаются на DarkNet-форумах и в Telegram-каналах хакерской или мошеннической тематики 1
17.07.2024 Виктор Деменко -

Виктор Деменко, Jet RuLab: Прежде чем покупать — протестируйте!

 2
08.11.2023 Андрей Янкин -

Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: Чтобы выяснить, насколько компания уязвима, я бы рекомендовал провести киберучения с сюжетом «взлом подрядчика»

 2
17.05.2023 ИТ-компания «Инфосистемы джет» провела всероссийские киберучения для студентов НГТУ НЭТИ 2
26.09.2022 Андрей Янкин -

Андрей Янкин, «Инфосистемы Джет»: Киберучения необходимы не только ИБ-службам, но и всем сотрудникам компаний

 3
07.06.2022 На платформе для киберучений «Инфосистемы джет» теперь можно отработать сценарии использования продуктов R-Vision 1
01.06.2022 «Инфосистемы джет» подвела итоги 2021 года 2
18.04.2022 «Инфосистемы джет» разработала новые сценарии киберучений на отечественных решениях 1
22.12.2021 Андрей Янкин -

Что ждет DevSecOps, защиту облаков и киберразведку в ближайшие годы

 2
06.12.2021 ИБ-специалисты Росбанка прошли киберучения на платформе Jet CyberCamp 1
22.09.2021 «Инфосистемы Джет» предложит своим заказчикам сервисы киберполигона и киберучений 1

Публикаций - 13, упоминаний - 22

Инфосистемы Джет и организации, системы, технологии, персоны:

Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1156 12
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5065 2
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1696 1
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 466 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8953 1
Telegram Group 2265 1
UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 353 1
ФОРС - Центр разработки 653 1
ФСБ РФ - НКЦКИ - Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам Федеральной службы безопасности 153 1
R-Vision - Р-Вижн 174 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7733 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 158 1
ЦБ РФ - ФинЦЕРТ - FinCERT - Financial Computer Emergency Response Team - Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере 208 3
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4469 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12161 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4649 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29409 11
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68914 10
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2432 10
Кибербезопасность - Red Teaming - Red Team - анализ защищенности, тестирование на проникновение - имитация, симуляция кибератак - pentesting - пентестинг - белый хакинг - белые хакеры - этичный хакинг - белая шляпа - white hat - Penetration Testing - 737 5
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7787 4
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4135 4
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21116 4
Кибербезопасность - DevSecOps - Development Security Operations - AppSec - ASPM - Application Security Posture Management 300 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16338 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5415 3
DevOps - Development и Operations 960 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30760 3
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13093 3
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6481 3
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13942 3
Кибербезопасность - Управление ИТ-рисками - Информационная безопасность и киберриски (цифровые риски) - Страхование киберрисков - Киберстрахование 347 2
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3040 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9728 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3833 2
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3278 2
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1325 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10786 2
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14682 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53632 2
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 655 2
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32216 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12983 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8441 2
Кибербезопасность - ZTNA - Zero Trust Network Access - Стратегия информационной безопасности "Никому не доверяй" - Нулевое доверие 214 2
Кибербезопасность - Cyber Threat Intelligence - Платформы и сервисы киберразведки - Threat Detection Technology (TDT) - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 663 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22010 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3866 2
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3365 2
Кибербезопасность - PAM - Privileged Access Manager - Контроль и управление привилегированным доступом пользователей - DAG - Data Access Governance - DACL - Discretionary Access Control List - список избирательного управления доступом 378 2
UC - Unified communications - Унифицированные коммуникации - Интегрированные коммуникации - Коммуникационные сервисы - Unified Communications and Collaboration - Унифицированные коммуникации и совместная работа 2584 2
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1309 2
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 6605 2
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1633 2
Кибербезопасность - Фишинг - Phishing - Фишинговые электронные письма - Мошенничество с электронной почтой - Business email compromise, BEC - invoice fraud - Компрометация деловой электронной переписки 1564 2
Кибербезопасность - BCM - Business Continuity Management System - Управление непрерывностью бизнеса - ISO 22301 2105 2
Инфосистемы Джет - Jet CSIRT - Computer Security Incident Response Team - Центр мониторинга и реагирования на инциденты ИБ 43 6
R-Vision IRP - R-Vision Incident Response Platform - R-Vision SOAR - R-Vision Security Orchestration, Automation and Response 43 2
Linux OS 10307 1
Microsoft Windows 15982 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4757 1
Microsoft Office 365 958 1
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 802 1
Palo Alto Networks Prisma Cloud - ранее Twistlock 5 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1828 1
R-Vision TIP - R-Vision Threat Intelligence Platform - R-Vision TI Feed - R-Vision Threat Intelligence Feed 27 1
Microsoft Windows 2000 8664 1
Инфосистемы Джет - Jet Detective 7 1
Инфосистемы Джет - JCSF - Jet Container Security Framework 4 1
R-Vision SGRC - R-Vision Security Governance, Risk Management and Compliance - Р-Вижн ЦКИБ - Р-Вижн Центр контроля информационной безопасности  23 1
Инфосистемы Джет - Jet RuLab 11 1
Янкин Андрей 36 5
Елисеева Ольга 4 4
Иванов Андрей 58 1
Иванов Михаил 107 1
Скогорев Алексей 8 1
Елисеев Владимир 19 1
Деменко Виктор 6 1
Ревенко Григорий 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 150229 8
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44431 1
Россия - СФО - Новосибирск 4466 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14285 1
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 732 1
Киберучения 102 6
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49548 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52993 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11327 3
DarkNet - Deep Web - Даркнет - Дарквеб - Теневой интернет - Теневая Сеть - Темный интернет - Темная паутина - Скрытый интернет 503 3
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30467 3
Аудит - аудиторский услуги 2841 3
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8020 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9275 2
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6049 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5619 2
Страхование - Страховое дело - Insurance 6028 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7075 1
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3712 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2613 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2213 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9165 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24953 1
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 855 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3251 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11175 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5065 1
Энергетика - Energy - Energetically 5276 1
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5120 1
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2828 1
Паника - паническая атака - Фобия - боязнь - phobia - fear - иррациональный неконтролируемый страх или устойчивое переживание излишней тревоги 820 1
Металлы - Серебро - Silver 774 1
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала 1981 1
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1757 1
Философия - Philosophy 465 1
Конкурентная разведка - Competitive Intelligence 21 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8228 2
IDC - International Data Corporation 4922 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3328 1
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 634 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1575 1
НГТУ - Нижегородский государственный технический университет имени Р. Е. Алексеева 128 1
НГТУ НЭТИ - Новосибирский государственный технический университет - Новосибирский электротехнический институт 51 1
ТулГУ - Тульский государственный университет - Тульский государственный политехнический университет 15 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1368441, в очереди разбора - 750663.
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