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UserGate NGFW прошел проверку в ядре инфраструктуры CyberCamp

Онлайн-кэмп по практической кибербезопасности CyberCamp 2024 сообщил об успешном использовании межсетевого экрана нового поколения (NGFW) UserGate в качестве ключевого элемента инфраструктуры для обеспечения безопасности и автоматизации внутренних процессов. UserGate NGFW был интегрирован в инфраструктуру CyberCamp в апреле 2022 г. в рамках программы перехода на российские решения в области информационной безопасности. После успешного пилотного проекта решение UserGate внедрили в ядро сети. Об этом CNews сообщили представители компании «Инфосистемы Джет».

Ключевые функции, возложенные на UserGate NGFW в CyberCamp

Внутренний межсетевой экран (Internal Firewall): обеспечивает защиту сильно сегментированной сети CyberCamp, включающей около 300 интерфейсов и зон, и контроль доступа между ними. Это особенно важно во время публичных мероприятий, когда к инфраструктуре подключается большое количество участников;

DHCP-сервер: централизованное управление выдачей IP-адресов тысячам виртуальных машин во время киберучений и автоматизация интеграции с IPAM-системой NetBox. UserGate выступает в качестве источника актуальной информации о сегментах, диапазонах и зарезервированных адресах, что значительно снижает риск ошибок, ускоряет масштабирование и устраняет ручной труд при подготовке инфраструктуры;

VPN-шлюз: организация защищенного туннеля между внутренней инфраструктурой CyberCamp, подрядчиками и облачными ресурсами Yandex Cloud во время мероприятий, таких как CyberCamp 2023, 2024 и предстоящий CyberCamp 2025. Обеспечение бесперебойной связи между внутренними серверами и облачными компонентами сценариев киберучений в периоды пиковых нагрузок.

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Защита периметра: регулирование доступа внутренних компонентов CyberCamp к общедоступным сетям, а также использование в качестве системы обнаружения вторжений (СОВ) и межсетевого экрана (МЭ) в сценариях киберучений.

«UserGate NGFW стал неотъемлемой частью нашей инфраструктуры, обеспечивая защиту и автоматизацию ключевых процессов. Время безотказной работы нашего экземпляра UserGate NGFW превышает 380 дней, что говорит о высокой надежности решения. Мы планируем и дальше использовать UserGate NGFW для обеспечения безопасности и автоматизации инфраструктуры киберучений, а также расширять сценарии его применения», — сказал Дмитрий Казмирчук, руководитель группы сервиса киберучений, «Инфосистемы Джет».

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