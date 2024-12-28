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UserGate NGFW UserGate Next Generation Firewall


UserGate NGFW - межсетевой экран следующего поколения – обеспечивает высокий уровень защиты от угроз благодаря максимальной видимости событий безопасности. Является первым устройством, совмещающим в себе систему обнаружения вторжения и межсетевой экран и внесенным в реестр сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России (Сертификат № 3905), выполняющим требования к 4 уровню доверия и включенным в реестр Российского ПО (№ 1194).


28.12.2024 ГК Softline выполнила проект по внедрению UserGate NGFW в одной из областных государственных организаций 1
17.12.2024 UserGate NGFW обновлен до версии 7.2 1
13.12.2024 Аппаратные платформы UserGate F8000, UserGate F8010 и UserGate Log Analyzer F25 внесены в реестр Минпромторга 1
11.12.2024 «Гарда» автоматизирует анализ киберугроз 1
18.11.2024 UserGate представила высокопроизводительный NGFW для крупных корпоративных сетей 1
06.11.2024 Маргарита Зайцева, UserGate: Вендор, который имеет образовательную лицензию, — уникальный для России случай 1
10.10.2024 Эксперты UserGate обнаружили критическую уязвимость в «безопасном» мессенджере Zangi 1
05.09.2024 DataSpace и UserGate: российским организациям стал доступен NGFW по подписке 1
17.07.2024 UserGate и СПбГУТ стали партнёрами 1
12.07.2024 UserGate на защите ИТ-инфраструктуры государственного учреждения 1
27.06.2024 Академия UserGate и Губкинский университет будут готовить ИБ-специалистов 1
30.05.2024 UserGate открывает офис в Белоруссии 1
15.05.2024 Межсетевые экраны UserGate совместимы с виртуализацией «Брест» и службой каталогов ALD Pro 1
15.04.2024 UserGate на защите отечественных платежных систем и электронной коммерции 1
20.02.2024 UserGate обеспечила защиту ИТ-инфраструктуры Минцифры Магаданской области 1
14.02.2024 Основатель «Марвела» и Fplus открыл компанию для создания межсетевых экранов 1
05.02.2024 UserGate обеспечила защиту сетевой инфраструктуры коммерческого банка «Пойдём!» 1
25.01.2024 Решение UserGate обеспечило безопасную работу сети органов государственной власти и местного самоуправления Якутии 1
10.01.2024 UserGate обеспечил защиту цифровой инфраструктуры крупной международной строительной компании 1
26.12.2023 Дмитрий Курашев, UserGate: Рынок безопасности корпоративных сетей переходит на российское ПО 1
12.12.2023 Nubes представила сервис VDI с усиленной защитой 1
22.11.2023 Все строят экосистемы: почему это важно для ИБ? 1
31.10.2023 UserGate и «Траектория технологий» обеспечили кибербезопасность «Главстроя» 1
31.10.2023 UserGate выводит на рынок решения класса SIEM и EDR/NAC 1
24.10.2023 UserGate и «Траектория технологий» модернизировали ИТ инфраструктуру НТЦ ЕЭС 1
20.10.2023 UserGate и «Глобал айти» построили защиту от киберугроз для российской атомной электростанции 1
15.09.2023 UserGate и «Инлайн телеком солюшнс» обеспечили защиту инфраструктуры крупного государственного телеком-оператора в Москве 1
31.08.2023 Security Vision TIP и Anomaly: какая система контроля подойдет лучше 1
25.08.2023 Федор Цыганов, UserGate: Партнерство вуза, отрасли и вендора позволяет создавать идеальные курсы 2
22.08.2023 UserGate и «Глобал айти» обеспечили защиту информационных систем «Кавказцемента» 1
17.08.2023 UserGate и «Инлайн телеком» обеспечили защиту ЦОДа «Иннополис» 1
02.08.2023 UserGate C150 и LogAnalyzer сертифицированы в Белоруссии 1
18.07.2023 UserGate и Angara Security обеспечили контур кибербезопасности российского разработчика технологий искусственного интеллекта для медицины 1
29.05.2023 Егор Бигун: «Диплома в сфере ИБ недостаточно, чтобы сразу начать работать на живой ИТ-инфраструктуре» 1
22.05.2023 UserGate ускорил NGFW более чем в 4 раза 1
18.05.2023 Новый подход к разработке и седьмая версия ОС: о чем еще рассказали на конференции UserGate? 2
17.05.2023 Linxdatacenter запустил облачный межсетевой экран следующего поколения на решении UserGate 1
27.04.2023 Российский ИБ-вендор представил новую версию своей операционной системы 1
12.04.2023 Иван Чернов, UserGate: После бегства зарубежных ИБ-вендоров спрос на наши NGFW-решения вырос в 4 раза 5
30.03.2023 Система обнаружения вторжений UserGate детектирует уязвимость в реализации ICMP для ОС Windows 1

Публикаций - 46, упоминаний - 58

UserGate NGFW и организации, системы, технологии, персоны:

UserGate - Юзергейт - Entensys - eSafeLine 310 40
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4875 5
Cisco Systems 5114 3
АйТи 1365 3
Fortinet 387 3
Код Безопасности 616 3
Positive Technologies - Позитив Текнолоджиз - Группа Позитив 1178 2
Check Point Software Technologies 760 2
Palo Alto Networks 146 2
ИТС Холдинг - Inline Telecom Solutions - Инлайн Телеком Солюшнс 41 2
Telegram Group 1983 2
Global IT - Глобал АйТи 7 2
Траектория технологий 2 2
TS Solution - ТС Солюшен 4 2
Microsoft Corporation 24625 1
Linx - Связь ВСД 158 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8744 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1689 1
ФОРС - Центр разработки 636 1
Softline - Infosecurity - Инфосекьюрити 165 1
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 298 1
АйТи Бастион - IT Bastion 100 1
Dr.Web - Доктор Веб 1254 1
Gen Digital - Avast Software 174 1
Цифра ГК 2426 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата - Atomdata - Атомдата-Центр - интегратор инфраструктуры коммерческих ЦОДов Концерна Росэнергоатом 34 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 193 1
IBM - International Business Machines Corp 9441 1
Cisco Systems - Splunk 67 1
Сбер - BI.Zone - БИЗон - Безопасная информационная зона 305 1
Anomali 6 1
GitHub 814 1
F.A.С.С.T. - Fight Against Cybercrime Technologies - Технологии для борьбы с киберпреступлениями - Группа АйБи ТДС - Группа АйБи Сервис - Адаптивные технологии безопасности - ранее Group-IB - Группа информационной безопасности 620 1
CrowdStrike Holdings 39 1
RST Cloud - Технологии киберугроз 9 1
Nubes - Нубес 51 1
Nvidia Corp 3487 1
Upstream 50 1
MFASoft - СИС Разработка 9 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 263 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Петровский парк 4 1
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 266 1
МСК - Международная строительная компания 2 1
Главстрой 17 1
ФосАгро 126 1
Москва-Сити - ММДЦ - Московский международный деловой центр 152 1
Остров Мечты ХК - парк развлечений 12 1
Пойдём! - Первый Добрый Банк 7 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2803 1
Платежный Центр РНКО 53 1
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 23 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4078 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4510 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2803 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3134 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 826 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 313 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Правительство Магаданской области - органы государственной власти Магаданской области 26 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27362 42
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65964 39
Кибербезопасность - NGFW - Next-Generation Firewall - Межсетевые экраны нового поколения - МФМЭ - многофункциональный межсетевой экран 559 35
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 20
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19283 19
Кибербезопасность - Firewall - Фаервол - Сетевой экран - Брандмауэр - Межсетевой экран - межсетевое экранирование 2058 16
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11945 15
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 12
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50406 11
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4159 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 10
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29677 10
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 12598 9
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений 820 9
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 3771 8
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7416 8
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 733 8
Кибербезопасность - SIEM - Security Information and Event Management - SOC - Security Operation Center - Управление информацией и событиями в системе безопасности - Автоматизированной системы обработки инцидентами, АСОИ - Центр управления инцидентами ИБ 2185 7
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 6643 7
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 7
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7876 6
Кибербезопасность - WAF - Web Application Firewal - Файрвол веб-приложений - Защита веб-приложений - Межсетевой экран веб-приложений 426 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15856 6
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 3685 6
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12520 6
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13101 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24116 6
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 5
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - IP address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 4072 5
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3087 5
Кибербезопасность - SSL - Secure Sockets Layer - Слой защищённых сокетов 965 5
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты, использующие уязвимости в ПО 6111 5
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1224 4
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11347 4
Кибербезопасность - ENF - Enterprise Network Firewall - Межсетевой экран - Корпоративный фаервол 337 4
Кибербезопасность - SOAR - Security Orchestration, Automation and Response - Incident Response Platform, IRP - Cybersecurity incident response plan, CSIRP - Digital Forensics and Incident Response, DFIR - Реагирование и расследования инцидентов ИБ 712 4
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 4
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 2786 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21135 3
UserGate SUMMA 25 15
UserGate Log Analyzer - UserGate LogAn 12 6
UserGate OS - UGOS - UG OS 16 6
UserGate MC - UserGate Management Center 10 5
UserGate FG - UserGate Forrest Gump 7 4
UserGate X 4 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1553 3
Microsoft Windows 15657 2
UserGate Policy Language 2 2
Linux DPDK - Data Plane Development Kit 18 2
UserGate C - серия межсетевых экранов 5 2
SearchInform КИБ - Контур информационной безопасности SIEM - WorktimeMonitor - ActivityMonitor - Database Monitor - DataCenter - TimeInformer - FileAuditor - AlertCenter - ProfileCenter - SkypeSniffer - EndpointSniffer - ViberSniffer - MonitorSniffer 264 2
UserGate DCFW - UserGate Data Center Firewall 2 2
Microsoft Windows 10 1758 1
Microsoft Windows Server 2019 34 1
Microsoft Windows 11 537 1
АйТи Бастион - СКДПУ НТ - Система контроля действий привилегированных пользователей 69 1
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 249 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4435 1
Linx Cloud 56 1
UserGate Balancer 1 1
UserGate Client Cabinet 2 1
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 786 1
Microsoft Windows Server 2008 478 1
Microsoft Windows Server 2012 196 1
Microsoft Windows Server 2016 52 1
Microsoft Windows Server 2022 17 1
Поляна-Д - автоматизированная система управления боевыми действиями зенитной ракетной бригады 36 1
InfoTeCS - ViPNet VPN-решение 302 1
Сбер - BI.Zone WAF - BI.Zone Web Application Firewall 26 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - BeeCLOUD - Виртуальный ЦОД 117 1
Росатом - Росэнергоатом - Атомдата ЦОД Иннополис 9 1
Anomali ThreatStream 2 1
IBM Resilient Incident Response Platform 5 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2030 1
Positive Technologies - MaxPatrol SIEM - MaxPatrol Security Information and Event Management - MaxPatrol EDR 340 1
InfoTeCS - ViPNet TDR - ViPNet IDS/NIDS СЗИ 20 1
Microsoft Office Word 776 1
Microsoft Azure 1408 1
Чернов Иван 28 10
Курашев Дмитрий 54 7
Шутенко Полина 3 3
Арсеньев Игорь 4 3
Мотовилов Сергей 2 2
Ивашкин Дмитрий 2 2
Пеньковский Михаил 13 2
Кистанов Александр 2 2
Ольков Евгений 2 2
Зайцева Маргарита 3 2
Братчиков Станислав 10 1
Карапетьянц Карен 1 1
Новожилов Александр 21 1
Дегтярев Павел 2 1
Левченко Александр 12 1
Салахутдинов Артур 7 1
Павлов Павел 7 1
Бигун Егор 11 1
Митюшкин Евгений 1 1
Цыганов Федор 4 1
Григорьева Янина 1 1
Ежов Максим 3 1
Сокольцов Владимир 1 1
Симбирцев Борис 1 1
Адливанкин Борис 1 1
Филиппов Александр 15 1
Богданов Александр 20 1
Синельников Алексей 2 1
Даровских Виталий 7 1
Захаров Александр 27 1
Кузьменко Василий 1 1
Коршикова Юлия 2 1
Иванов Алексей 131 1
Шмаков Роман 17 1
Лукацкий Алексей 119 1
Власов Александр 11 1
Мельников Алексей 61 1
Дбар Федор 35 1
Бедеров Игорь 54 1
Сафонов Лука 15 1
Россия - РФ - Российская федерация 144213 41
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43163 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17368 5
Россия - СФО - Новосибирск 4291 3
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Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17027 2
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Беларусь - Белоруссия 5664 2
Беларусь - Минск 631 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13317 1
Великобритания - Лондон 2386 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Европа 21767 1
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 2721 1
Земля - планета Солнечной системы 10375 1
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 559 1
Россия - УФО - Екатеринбург 3941 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2490 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 926 1
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Россия - СФО - Томская область - Томск 934 1
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СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14111 1
Россия - ДФО - Магаданская область 421 1
Москва - Новомосковск - Новомосковский административный округ - Коммунарка 119 1
Москва - Новая Москва - ТиНАО - объединение названий двух новых округов г. Москвы (Троицкого и Новомосковского административных округов) 31 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51007 20
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14318 18
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 15
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8370 8
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29017 8
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2334 7
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47990 7
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13489 7
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 2305 6
Федеральный закон 187-ФЗ - О безопасности критической информационной инфраструктуры (КИИ) Российской Федерации 1189 6
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6913 5
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24083 5
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4812 4
Аудит - аудиторский услуги 2660 4
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 3
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Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2438 2
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Здравоохранение - Психология - психологическая поддержка - психоанализ - психическое здоровье 1252 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 359 1
ММБ - малый бизнес и микробизнес 932 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 77 1
Чёрный ящик - Метод чёрного ящика 260 1
Номер телефона - Телефонный номер - Абонентский номер - Phone number 1618 1
Список системообразующих предприятий РФ 281 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1944 1
Ведомости 996 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 338 1
UserGate Educational Partnership - UserGate Академия 5 3
Pearson VUE 53 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 248 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 98 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 538 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1214 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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