UserGate NGFW UserGate Next Generation Firewall
UserGate NGFW - межсетевой экран следующего поколения – обеспечивает высокий уровень защиты от угроз благодаря максимальной видимости событий безопасности. Является первым устройством, совмещающим в себе систему обнаружения вторжения и межсетевой экран и внесенным в реестр сертифицированных средств защиты информации ФСТЭК России (Сертификат № 3905), выполняющим требования к 4 уровню доверия и включенным в реестр Российского ПО (№ 1194).
UserGate NGFW и организации, системы, технологии, персоны:
|ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1433 1
|Чернов Иван 28 10
|Курашев Дмитрий 54 7
|Шутенко Полина 3 3
|Арсеньев Игорь 4 3
|Мотовилов Сергей 2 2
|Ивашкин Дмитрий 2 2
|Пеньковский Михаил 13 2
|Кистанов Александр 2 2
|Ольков Евгений 2 2
|Зайцева Маргарита 3 2
|Братчиков Станислав 10 1
|Карапетьянц Карен 1 1
|Новожилов Александр 21 1
|Дегтярев Павел 2 1
|Левченко Александр 12 1
|Салахутдинов Артур 7 1
|Павлов Павел 7 1
|Бигун Егор 11 1
|Митюшкин Евгений 1 1
|Цыганов Федор 4 1
|Григорьева Янина 1 1
|Ежов Максим 3 1
|Сокольцов Владимир 1 1
|Симбирцев Борис 1 1
|Адливанкин Борис 1 1
|Филиппов Александр 15 1
|Богданов Александр 20 1
|Синельников Алексей 2 1
|Даровских Виталий 7 1
|Захаров Александр 27 1
|Кузьменко Василий 1 1
|Коршикова Юлия 2 1
|Иванов Алексей 131 1
|Шмаков Роман 17 1
|Лукацкий Алексей 119 1
|Власов Александр 11 1
|Мельников Алексей 61 1
|Дбар Федор 35 1
|Бедеров Игорь 54 1
|Сафонов Лука 15 1
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