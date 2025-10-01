UserGate начинает поставки аппаратных межсетевых экранов для защиты веб-приложений

Компания UserGate объявила о начале поставок своего межсетевого экрана для защиты веб-приложений UserGate WAF в форме аппаратных платформ. Они предназначены для организаций среднего и крупного сегментов, которым для обеспечения защиты их веб-приложений необходимо простое во внедрении и администрировании решение с единой технической поддержкой вендора как на программном, так и на аппаратном уровне. Поставка в форме аппаратных комплексов позволяет избежать проблем совместимости серверной и программной частей решения и добиться максимальной производительности для уверенного противостояния угрозам информационной безопасности веб-приложений. UserGate WAF имеет сертификат ФСТЭК России, что позволяет применять его для реализации нормативных требований регулятора.

В июне 2025 г. UserGate WAF был представлен в качестве программного решения. Оно активно тестируется заказчиками, в нескольких компаниях осуществлены проекты по внедрению — UserGate WAF уже используется в составе систем безопасности предприятий для защиты веб-приложений. Дальнейшее развитие продукта нацелено на достижение его максимальной производительности и расширение функционала.

UserGate WAF — межсетевой экран для защиты веб-приложений, полностью разработанный специалистами компании, в котором реализовано порядка 11 тыс. правил и вариаций анализа веб-трафика. Он ведет гранулярный анализ входящего и исходящего HTTP(S)-трафика и защищает веб-приложения от широкого спектра угроз, в том числе от тех, которые входят в список Top-10 OWASP: DoS-атак на веб-приложения, инъекций кода, нарушений контроля доступа, всех известных уязвимостей устаревших видов ПО. При этом в UserGate WAF реализован механизм обновления экспертизы в режиме реального времени, что позволяет доставлять новые правила и сигнатуры вне зависимости от сроков выхода следующих версий продукта.

Поддержка аппаратных платформ реализована в UserGate WAF версии 7.4.1. Продукт может быть развернут как на собственных вычислительных мощностях клиентов, так и на аппаратных платформах UserGate D200 и E1000. В будущем список поддерживаемых платформ UserGate будет расширен за счет других моделей. При этом UserGate D200 обеспечивает более высокую производительность UserGate WAF, нежели программная версия файрвола на том же количестве процессорных ядер, а UserGate E1000, кроме того, позволяет обеспечить повышенную отказоустойчивость благодаря поддержке «горячей» замены блока питания. Дополнительным преимуществом применения этих платформ станет их наличие на складах компаний-партнеров, что гарантирует высокую скорость их поставки заказчикам.

Поставки аппаратных платформ UserGate WAF начнутся 1 октября 2025 г. Их приобретение подразумевает покупку двух позиций: аппаратной платформы UserGate и Лицензии на программный комплекс UserGate WAF. При этом заказчики, которые уже используют аппаратные платформы UserGate D200 или E1000, должны принимать во внимание, что одновременная работа UserGate NGFW и UserGate WAF невозможна.

«Выпуск решения в форме аппаратных платформ — реакция на обратную связь от большого числа заказчиков, которые проявили заинтересованность во внедрении продукта еще на этапе публичного бета-тестирования. Это организации, которые испытывают недостаток собственных вычислительных мощностей, а также предприятия, где ввод в эксплуатацию нового ПО затруднен в силу особенностей различных процедур. Поэтому сразу после выпуска первой коммерческой версии значительные силы были направлены на обеспечение совместимости и повышение производительности на аппаратных платформах UserGate. Кроме того, мы стремились обеспечить доступность аппаратного решения — для этого в качестве платформ были использованы отлично зарекомендовавшие себя в использовании и имеющиеся на складах наших партнеров в достаточном количестве UserGate D200 и UserGate E1000», — сказал менеджер по развитию UserGate WAF Виталий Абрамович.