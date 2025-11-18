В России закрывается один из двух заводов по производству кремния — ключевого элемента электроники

Из-за китайского демпинга в России сворачивается производство кремния, все еще являющегося основным элементом для создания электроники.



Производство кремния останавливается

«Русал» приостанавливает с 1 января 2026 г. работу производящего кремний завода «Кремний» в Иркутской области мощностью в 34 тыс. т в год, сообщил «Коммерсант».

«Русал» — единственный производитель кремния в России. Второй его кремниевый завод находится в Свердловской области. Мощность этого предприятия ниже — 27 тыс. т. Оно пока продолжит работать, но в сокращенном режиме.

Кремний — это полупроводник, является на данный момент основным материалом в производстве электроники. Он используется для создания транзисторов, процессоров, диодов, датчиков, а также солнечных панелей.

Анти-импортозамещение

Запрет на поставку в Россию чистого кремния по причине возможного использования для «совершенствования военного и технологического потенциала России» вошел в пятый пакет антироссийских санкций Евросоюза, принятый в апреле 2022 г.

Независимый эксперт Леонид Хазанов оценивает российский внутренний рынок кремния примерно в 50 тыс. т. Завод «Русала» в Иркутской области, по его данным, был полностью ориентирован на внутренний рынок. Лишь незначительный объем направлялся на рынки стран СНГ и некоторых других дружественных экономик.

В 2024 г. «Русал» произвел 53 тыс. т кремния (на 4,1% больше, чем годом ранее). Компания заявляла, как пишет «Коммерсант», что в 2025 г. сократит производство кремния на 35% (до 35 тыс. т) в связи с мировым перепроизводством и ростом импорта по демпинговым ценам.

По сверхнизким ценам кремний продает Китай, накопивший огромные складские запасы. Это оказывает давление на производителей во всем мире, отметили аналитики «Т-Инвестиций».

Средняя цена в США на металлический кремний на спот-рынке упала на 36% год к году и составила $1,3 за фунт (около 450 г). В Европе — та же проблема, решать которую Еврокомиссия предложила путем ввода квот и повышения пошлин на импорт.

Замена кремниевым материалам в электронике

Кремний — традиционный материал для производства электроники. Однако производимые из него компоненты уже подошли к пределу своих возможностей по легкости, компактности, быстродействию и возможности работать в экстремальных условиях, например, в космосе.

В июне 2025 г. CNews писал, что индийские и американские исследователи создали первый «бескремниевый» процессор, чьи транзисторы построены на базе двух двумерных материалов — диселенида вольфрама и сульфида молибдена.

В России также ведутся работы по созданию новых материалов. В июле 2025 г. сообщалось, что «Элемент» инвестирует 4,4 млрд руб. в производство силовых транзисторов на нитриде галлия, свойства которого позволяют создавать транзисторы, работающие при более высоких температурах, на более высоких частотах, с большей плотностью мощности и энергоэффективностью.

В апреле 2025 г. стало известно, что фонд «Восход» инвестировал 1 млрд руб. в New Diamond Technology (НДТ), производителя алмазных пластин, которые используются также в качестве подложек в электронике. Алмаз решает одну из наиболее распространенных проблем кремния — перегрев устройств.