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New Diamond Technology НДТ Нью Даймонд Технолоджи
New Diamond Technology (НДТ) - производитель алмазных пластин для применения в качестве подложек в электронике. НДТ занимается выращиванием алмазов крупных и особо крупных размеров (свыше 100 каратов) и производством из них алмазных пластин (от 3 мм до 15 мм) , которые по своим физико-химическим, электронным и оптическим свойствам превосходят природные, а также обладают повторяемостью их свойств, что необходимо для производства электроники и квантовых функциональных элементов.
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