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Интеррос Восход венчурный фонд инвестиционный фонд


Портфель фонда «Восход» («якорный» инвестор — группа «Интеррос») включает более 30 компаний с фокусом на deeptech, в том числе разработчика промышленных роботов, разработчика головных нейроимлантов для реабилитации и связи «мозг-компьютер», разработчика ракет-носителей сверхлегкого класса и др. Общий объем средств под управлением — 18 млрд рублей.

УПОМИНАНИЯ


16.06.2025 Создан первый в мире «двумерный бескремниевый» компьютер 1
10.04.2025 Потанин вложил миллиард в российского создателя производства алмазных пластин для чипов, которые заменят кремниевые 1
14.03.2025 Российский венчурный форум состоится в Казани с 9 по 11 апреля 1
03.03.2025 Фонд Потанина инвестирует 305 миллионов в российского «убийцу» Neuralink 2
21.02.2023 РЭШ и «Рексофт консалтинг» запускают совместный курс по цифровой трансформации 1
18.10.2022 Инвесторы оценили проекты участников In’Hub 1

Публикаций - 6, упоминаний - 7

Интеррос и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 659 2
Рексофт - Reksoft 424 1
Atomyze - Атомайз 23 1
Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 22 1
Getmobit - Гетмобит 35 1
Stereotech - Стереотек 47 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1258 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 69 1
Startech VC - Startech Partners - Стартех База 11 1
Phystech Ventures 14 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 523 1
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 351 1
Правительство Казахстана - Министерство национальной экономики, КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 69 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29252 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 53285 1
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1574 1
MarTech - Sales management - SalesTech - Управление продажами - Управление циклом продаж 444 1
Торговля - RetailTech - BNPL - Buy now, pay later - Сервисы рассрочки - Покупай сейчас, плати позже - система оплаты стоимости покупок равными платежами в течение небольшого периода времени - Отсрочка платежа - Installment plan 472 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32079 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11925 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 5977 1
Торговля - RetailTech - ESL - Electronic shelf labels - Электронные ценники - Edge Shelf - Система цифровых ценников 413 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6922 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 15179 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16284 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 68574 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20965 1
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1529 1
Иволга-С - Энтерсайт 1 1
МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 78 1
Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 18 1
Суворов Антон 22 1
Скорочкин Андрей 10 1
Зломнов Михаил 1 1
Вейкснэ Марина 1 1
Идоленко Роман 1 1
Травников Андрей 13 1
Зубков Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 149745 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52651 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1746 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14271 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 986 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49390 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30337 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2992 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 9118 1
Патент - охранный документ исключительного права, авторства и приоритета изобретения, полезной модели, промышленного образца либо селекционного достижения - Изобретательство - Новаторство 1576 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2214 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16761 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 1998 1
Синдикат - одна из форм объединения предприятий 79 1
РЭШ - Российская электронная школа 26 1
РЭШ - Российская экономическая школа 13 1
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