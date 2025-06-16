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Интеррос Восход венчурный фонд инвестиционный фонд
Портфель фонда «Восход» («якорный» инвестор — группа «Интеррос») включает более 30 компаний с фокусом на deeptech, в том числе разработчика промышленных роботов, разработчика головных нейроимлантов для реабилитации и связи «мозг-компьютер», разработчика ракет-носителей сверхлегкого класса и др. Общий объем средств под управлением — 18 млрд рублей.
УПОМИНАНИЯ
Интеррос и организации, системы, технологии, персоны:
|Восход ФГБУ НИИ 659 2
|Рексофт - Reksoft 424 1
|Atomyze - Атомайз 23 1
|Рексофт Консалтинг - Reksoft Consulting 22 1
|Getmobit - Гетмобит 35 1
|Stereotech - Стереотек 47 1
|Иволга-С - Энтерсайт 1 1
|МТС Венчурный фонд - МТС Инвестиции - МТС Центр инноваций - MTS StartUp Hub 78 1
|Inline IKSAR - Инлайн ИКСАР - платформа для устройств вспомогательной реальности 18 1
|Суворов Антон 22 1
|Скорочкин Андрей 10 1
|Зломнов Михаил 1 1
|Вейкснэ Марина 1 1
|Идоленко Роман 1 1
|Травников Андрей 13 1
|Зубков Андрей 3 1
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