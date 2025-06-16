Портфель фонда «Восход» («якорный» инвестор — группа «Интеррос») включает более 30 компаний с фокусом на deeptech, в том числе разработчика промышленных роботов, разработчика головных нейроимлантов для реабилитации и связи «мозг-компьютер», разработчика ракет-носителей сверхлегкого класса и др. Общий объем средств под управлением — 18 млрд рублей.