Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 185307
ИКТ 14390
Организации 11164
Ведомства 1492
Ассоциации 1067
Технологии 3526
Системы 26375
Персоны 79724
География 2980
Статьи 1568
Пресса 1257
ИАА 738
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2733
Мероприятия 875

Puzzle PropTech Пазл ПропТех Пазл дом


СОБЫТИЯ

Опубликовать описание организации — book@cnews.ru


05.11.2025 Фонд Потанина купил долю разработчика нейросети для «стройки домов без нервов и не вставая с дивана» 5

Публикаций - 1, упоминаний - 5

Puzzle PropTech и организации, системы, технологии, персоны:

Восход ФГБУ НИИ 677 1
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 555 1
Интеррос - Interros - Вайтлив Холдингс Лимитед 83 1
Интеррос - Восход - венчурный фонд - инвестиционный фонд 11 1
Malina VC - Малина Венчурс - венчурный фонд 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8029 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 2976 1
ВТБ - Почта Банк 502 1
ГПБ - Газпромбанк 1157 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 684 1
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 343 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1270 1
Кибербезопасность - Fraud Detection - Anti-fraud - Антифрод - Системы противодействия мошенничеству 806 1
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3145 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3935 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 5386 1
Web Interface - Веб-интерфейс 1810 1
PropTech - Property Technologies - Инновационные технологии в строительстве и недвижимости - Цифровизация строительства - Информационный менеджмент в строительстве - Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности 70 1
Численное моделирование - Mathematical model - Компьютерное моделирование - Computer simulation 140 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4582 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 3036 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 17414 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 72237 1
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14935 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27006 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 56502 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ 1515 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33630 1
BIM - Building Information Model или Modeling - ТИМ - Информационная модель (моделирование) зданий и сооружений 426 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13248 1
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9667 1
Mozilla Firefox - браузер 1916 1
FreePik 1375 1
Google Chrome - браузер 1635 1
Linux OS 10805 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1351 1
Apple macOS 2220 1
Microsoft Windows 16251 1
Yandex B2B Tech - Yandex.Cloud - Яндекс.Облако 594 1
СКБ Контур - Контур.Фокус 1197 1
Apple Safari - браузер 875 1
Ведяхин Александр 158 1
Потанин Владимир 76 1
Чернов Владимир 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 155412 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5467 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6204 1
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2245 1
Финансовый сектор - Кредитование - PTI - Payment to Income - Показатель долговой нагрузки - Кредитный портфель - Задолженность - Закредитованность 1249 1
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7226 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50912 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17272 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6006 1
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5259 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 627 1
Строительство - ИЖС - Индивидуальное жилищное строительство - вид разрешённого использования земельного участка, для возведения частного жилого дома 47 1
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7751 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1398049, в очереди разбора - 732471.
Создано именных указателей - 185307.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Техника

Лучшие умные очистители воздуха в 2025 году: выбор ZOOM

Обзор HUAWEI FreeBuds 7i: качественный звук и отличное шумоподавление

Обзор Dreame L50 Ultra: моющий робот-пылесос нового уровня

Показать еще

Наука

Исследование древнего кладбища перевернуло устоявшиеся представления о жизни в каменном веке

Если квантовые вычисления отвечают на неразрешимые вопросы, то как понять, что ответы верные?

Космические «замочные скважины» — отсроченная катастрофа, через них астероиды могут вернуться на Землю
Показать еще
Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу Будущее IT и цифровых коммуникаций обсудят на Толк Шоу

erid: 2W5zFH93NQ8

Рекламодатель: Акционерное общество «Производственная фирма "СКБ Контур"

ИНН/ОГРН: 6663003127/1026605606620

Сайт: https://kontur.ru/