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Malina VC Малина Венчурс венчурный фонд



21.02.2025 В три раза с 2022 года выросло количество слияний и поглощений на российском рынке ПО для бизнеса 1
16.07.2024 «Даркстор у дома» привлек 50 млн руб. на масштабирование 2

Публикаций - 2, упоминаний - 3

Malina VC и организации, системы, технологии, персоны:

Postgres Professional - ППГ - Постгрес профессиональный разработка 393 1
Yandex - Яндекс 7420 1
Группа Самолет - Самолет плюс 14 1
Даркстор у дома 3 1
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Фулфилмент - Fulfillment - комплекс операций с момента оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки 141 1
География - Geography - комплекс естественных и общественных наук, изучающих структуру, функционирование и эволюцию географической оболочки, взаимодействие и распределение в пространстве природных и природно-общественных геосистем и их компонентов 1450 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5110 1
Инвестиции венчурные - Venture investments 2134 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1342108, в очереди разбора - 766898.
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