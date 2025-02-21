Malina VC Малина Венчурс венчурный фонд
|21.02.2025
|В три раза с 2022 года выросло количество слияний и поглощений на российском рынке ПО для бизнеса 1
|16.07.2024
|«Даркстор у дома» привлек 50 млн руб. на масштабирование 2
Malina VC и организации, системы, технологии, персоны:
|Чеканов Кирилл 3 1
|Мяльдзин Тимур 2 1
|Тареев Григорий 2 1
|Сидорейко Михаил 1 1
|Утенов Артем 1 1
|Дорохов Владимир 1 1
|Хайдапов Сергей 1 1
|Шершень Сергей 1 1
|Чепкасов Алексей 1 1
|Тютюнов Константин 1 1
|Кушниренко Алена 1 1
|Латкин Роман 1 1
|Брехач Родион 1 1
|Чепкасова Екатерина 1 1
|Равилов Рустем 1 1
|Дмитриев Алексей 46 1
|Урбанский Владимир 27 1
|Пронин Антон 11 1
|Шиянов Игорь 3 1
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