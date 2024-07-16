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Dark store Даркстор магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей



16.07.2024 «Даркстор у дома» привлек 50 млн руб. на масштабирование

в и продавцов маркетплейсов с возможностью доставки заказа до конечного потребителя за 30-60 минут «Даркстор у дома» по итогам второго раунда инвестиций привлекла 50 млн руб. на расширение бизн
28.06.2024 «Лента» откроет 45 мини-дарксторов для обслуживания онлайн-заказов

зволяют кратно увеличить скорость сборки. Об этом CNews сообщили представители «Ленты». Первый мини-даркстор в целевой конфигурации компания открыла в начале июня в гипермаркете города Балашиха
13.06.2024 Велопомощники «Яндекс Лавки» помогут соблюдать ПДД велокурьерам в Санкт-Петербурге

елокурьеров, которые сотрудничают с «Яндекс Лавкой» в Санкт-Петербурге, появились велопомощники — северная столица стала вторым городом, в котором есть такие помощники. Они будут находиться в районах дарксторов «Лавки» и помогать курьерам-партнерам сервисов «Яндекса» и доставщикам других компаний. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки». Велопомощники будут следить за соблюдение
08.04.2024 «Азбука вкуса» запустит первые дарксторы

вкуса». «Азбука вкуса» стала первым партнером нового сервиса «Яндекс Лавки» по продаже собственных технологий сетевым ритейлерам. С помощью решений «Лавки» «Азбука вкуса» планирует запустить пилотные дарксторы в Москве. Это позволит компании повысить качество и скорость сборки покупок, а также уменьшить нагрузку на свои офлайн-магазины, в которых сейчас собирают онлайн-заказы. Благодаря дар
15.02.2023 Metro и «Сбермаркет» открыли даркстор в центре Москвы

Компания оптовой торговли Metro и сервис доставки продуктов «Сбермаркет» открыли отдельно стоящий даркстор площадью более 1 тыс. кв метров в районе Дубровка в Москве. Открытие даркстора позво
31.08.2022 «Самолет» и группа частных инвесторов вложились в сервис экспресс-доставки «Даркстор у дома»

B2B-cервис «Даркстор у дома» закрыл первый раунд инвестиций. Компания привлекла средства от группы частных инвесторов и девелоперской компании «ГК Самолет». Сумма сделки не раскрывается, оценка компании пр
17.06.2022 «Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok

ла интегрирована интерактивная карта: рекрутер видел горящие позиции на карте магазинов и предлагал даркстор для собеседования прямо во время звонка. Также рекрутер мог ввести адрес кандидата и
18.11.2021 «Яндекс.маркет» открыл первые дарксторы в Сибирском федеральном округе

е» любых товаров, например, одежды или техники, после чего заказ приедет в ближайший к пользователю даркстор. Затем в любое время можно вызвать курьера, который принесет покупку, — на это у нег
25.10.2021 Сеть «Галамарт» запустила первый даркстор на платформе Manhattan

ГК «Корус консалтинг» помогла компании «Галамарт» запустить первый даркстор сети. Магазин нового формата в Зеленограде открыт за 4 месяца, все процессы в нем ав
11.02.2021 Delivery Club запустил доставку из дарксторов с продуктами

тавка из дарксторов доступна пользователям в районе станции метро Киевская в Москве, там расположен даркстор ритейлера. Минимальной суммы заказа нет, стоимость доставки варьируется в зависимост
12.05.2020 «Пятерочка» запустила первые дарксторы

тила первые семь дарксторов сервиса экспресс-доставки. Они расположены на юге и юго-востоке Москвы. Даркстор – это торговое помещение, которое открыто только для курьеров и в котором собираются

Публикаций - 78, упоминаний - 103

Dark store и организации, системы, технологии, персоны:

Yandex - Яндекс 7339 26
Корус Консалтинг ГК 1217 5
8213 4
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