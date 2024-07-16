«Даркстор у дома» привлек 50 млн руб. на масштабирование в и продавцов маркетплейсов с возможностью доставки заказа до конечного потребителя за 30-60 минут «Даркстор у дома» по итогам второго раунда инвестиций привлекла 50 млн руб. на расширение бизн

«Лента» откроет 45 мини-дарксторов для обслуживания онлайн-заказов зволяют кратно увеличить скорость сборки. Об этом CNews сообщили представители «Ленты». Первый мини-даркстор в целевой конфигурации компания открыла в начале июня в гипермаркете города Балашиха

Велопомощники «Яндекс Лавки» помогут соблюдать ПДД велокурьерам в Санкт-Петербурге елокурьеров, которые сотрудничают с «Яндекс Лавкой» в Санкт-Петербурге, появились велопомощники — северная столица стала вторым городом, в котором есть такие помощники. Они будут находиться в районах дарксторов «Лавки» и помогать курьерам-партнерам сервисов «Яндекса» и доставщикам других компаний. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки». Велопомощники будут следить за соблюдение

«Азбука вкуса» запустит первые дарксторы вкуса». «Азбука вкуса» стала первым партнером нового сервиса «Яндекс Лавки» по продаже собственных технологий сетевым ритейлерам. С помощью решений «Лавки» «Азбука вкуса» планирует запустить пилотные дарксторы в Москве. Это позволит компании повысить качество и скорость сборки покупок, а также уменьшить нагрузку на свои офлайн-магазины, в которых сейчас собирают онлайн-заказы. Благодаря дар

Metro и «Сбермаркет» открыли даркстор в центре Москвы Компания оптовой торговли Metro и сервис доставки продуктов «Сбермаркет» открыли отдельно стоящий даркстор площадью более 1 тыс. кв метров в районе Дубровка в Москве. Открытие даркстора позво

«Самолет» и группа частных инвесторов вложились в сервис экспресс-доставки «Даркстор у дома» B2B-cервис «Даркстор у дома» закрыл первый раунд инвестиций. Компания привлекла средства от группы частных инвесторов и девелоперской компании «ГК Самолет». Сумма сделки не раскрывается, оценка компании пр

«Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok ла интегрирована интерактивная карта: рекрутер видел горящие позиции на карте магазинов и предлагал даркстор для собеседования прямо во время звонка. Также рекрутер мог ввести адрес кандидата и

«Яндекс.маркет» открыл первые дарксторы в Сибирском федеральном округе е» любых товаров, например, одежды или техники, после чего заказ приедет в ближайший к пользователю даркстор. Затем в любое время можно вызвать курьера, который принесет покупку, — на это у нег

Сеть «Галамарт» запустила первый даркстор на платформе Manhattan ГК «Корус консалтинг» помогла компании «Галамарт» запустить первый даркстор сети. Магазин нового формата в Зеленограде открыт за 4 месяца, все процессы в нем ав

Delivery Club запустил доставку из дарксторов с продуктами тавка из дарксторов доступна пользователям в районе станции метро Киевская в Москве, там расположен даркстор ритейлера. Минимальной суммы заказа нет, стоимость доставки варьируется в зависимост