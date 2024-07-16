Dark store Даркстор магазин для сборки заказов на доставку, без доступа для покупателей
|16.07.2024
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«Даркстор у дома» привлек 50 млн руб. на масштабирование
в и продавцов маркетплейсов с возможностью доставки заказа до конечного потребителя за 30-60 минут «Даркстор у дома» по итогам второго раунда инвестиций привлекла 50 млн руб. на расширение бизн
|28.06.2024
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«Лента» откроет 45 мини-дарксторов для обслуживания онлайн-заказов
зволяют кратно увеличить скорость сборки. Об этом CNews сообщили представители «Ленты». Первый мини-даркстор в целевой конфигурации компания открыла в начале июня в гипермаркете города Балашиха
|13.06.2024
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Велопомощники «Яндекс Лавки» помогут соблюдать ПДД велокурьерам в Санкт-Петербурге
елокурьеров, которые сотрудничают с «Яндекс Лавкой» в Санкт-Петербурге, появились велопомощники — северная столица стала вторым городом, в котором есть такие помощники. Они будут находиться в районах дарксторов «Лавки» и помогать курьерам-партнерам сервисов «Яндекса» и доставщикам других компаний. Об этом CNews сообщили представители «Яндекс Лавки». Велопомощники будут следить за соблюдение
|08.04.2024
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«Азбука вкуса» запустит первые дарксторы
вкуса». «Азбука вкуса» стала первым партнером нового сервиса «Яндекс Лавки» по продаже собственных технологий сетевым ритейлерам. С помощью решений «Лавки» «Азбука вкуса» планирует запустить пилотные дарксторы в Москве. Это позволит компании повысить качество и скорость сборки покупок, а также уменьшить нагрузку на свои офлайн-магазины, в которых сейчас собирают онлайн-заказы. Благодаря дар
|15.02.2023
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Metro и «Сбермаркет» открыли даркстор в центре Москвы
Компания оптовой торговли Metro и сервис доставки продуктов «Сбермаркет» открыли отдельно стоящий даркстор площадью более 1 тыс. кв метров в районе Дубровка в Москве. Открытие даркстора позво
|31.08.2022
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«Самолет» и группа частных инвесторов вложились в сервис экспресс-доставки «Даркстор у дома»
B2B-cервис «Даркстор у дома» закрыл первый раунд инвестиций. Компания привлекла средства от группы частных инвесторов и девелоперской компании «ГК Самолет». Сумма сделки не раскрывается, оценка компании пр
|17.06.2022
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«Вкусвилл» трансформировал процесс найма сотрудников с ATS Potok
ла интегрирована интерактивная карта: рекрутер видел горящие позиции на карте магазинов и предлагал даркстор для собеседования прямо во время звонка. Также рекрутер мог ввести адрес кандидата и
|18.11.2021
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«Яндекс.маркет» открыл первые дарксторы в Сибирском федеральном округе
е» любых товаров, например, одежды или техники, после чего заказ приедет в ближайший к пользователю даркстор. Затем в любое время можно вызвать курьера, который принесет покупку, — на это у нег
|25.10.2021
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Сеть «Галамарт» запустила первый даркстор на платформе Manhattan
ГК «Корус консалтинг» помогла компании «Галамарт» запустить первый даркстор сети. Магазин нового формата в Зеленограде открыт за 4 месяца, все процессы в нем ав
|11.02.2021
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Delivery Club запустил доставку из дарксторов с продуктами
тавка из дарксторов доступна пользователям в районе станции метро Киевская в Москве, там расположен даркстор ритейлера. Минимальной суммы заказа нет, стоимость доставки варьируется в зависимост
|12.05.2020
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«Пятерочка» запустила первые дарксторы
тила первые семь дарксторов сервиса экспресс-доставки. Они расположены на юге и юго-востоке Москвы. Даркстор – это торговое помещение, которое открыто только для курьеров и в котором собираются
Dark store и организации, системы, технологии, персоны:
|Катасонов Сергей 19 5
|Николаев Евгений 16 3
|Туран Марина 5 3
|Кривенко Андрей 2 2
|Романовская Лариса 3 2
|Мяльдзин Тимур 2 2
|Тареев Григорий 2 2
|Чеканов Кирилл 3 2
|Дмитриев Алексей 45 2
|Шиянов Игорь 3 2
|Рожков Игорь 4 2
|Землянский Сергей 5 2
|Фролова Марина 3 2
|Беляев Николай 2 2
|Каштанов Алексей 10 1
|Лазарев Александр 6 1
|Махлин Дмитрий 95 1
|Шульгина Елена 1 1
|Останин Иван 5 1
|Воскобойников Александр 8 1
|Абдулганиев Фарид 2 1
|Смирнова Юлия 9 1
|Макарова Анастасия 1 1
|Гуцериев Михаил 111 1
|Donmez Guvenc - Донмез Гювенч 19 1
|Тынкован Александр 51 1
|Jansen Florian - Янсен Флориан 26 1
|Иванова Дагмара 34 1
|Воронцов Александр 3 1
|Лукашевич Андрей 9 1
|Воробьев Сергей 15 1
|Щитов Валентин 5 1
|Шелехов Данил 8 1
|Чмырев Андрей 9 1
|Казановский Павел 3 1
|Лиманский Олег 8 1
|Тощев Андрей 1 1
|Марфутин Денис 4 1
|Кондрахин Денис 1 1
|Туаев Константин 1 1
|Forbes - Форбс 816 2
|Ведомости 996 1
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