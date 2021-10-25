Сеть «Галамарт» запустила первый даркстор на платформе Manhattan

ГК «Корус консалтинг» помогла компании «Галамарт» запустить первый даркстор сети. Магазин нового формата в Зеленограде открыт за 4 месяца, все процессы в нем автоматизированы на базе WMS Manhattan. Сеть планирует тиражировать решение на Москву и другие города-миллионники, подключая к системе новые дарксторы за 1-3 дня.

С 2020 г. сеть «Галамарт» развивает новый канал продаж — собственную e-commerce платформу BY – Вe Yourself, интернет-магазин с товарами первой необходимости. Чтобы ускорить их доставку до потребителей, компания приняла решение об открытии дарксторов. «Темные магазины» находятся близко к покупателям и позволяют собирать и доставлять заказы в разы быстрее, чем при комплектации в обычном супермаркете или распределительном центре.

Для реализации проекта компания обратилась к ГК «Корус консалтинг», которая обладает экспертизой в области создания объектов такого формата в рамках российских и международных проектов. Это не первое сотрудничество компаний: ранее специалисты ИТ-компании автоматизировали работу распределительных центров «Галамарт» на базе WMS Manhattan, создав эталонное решение для объекта в Томилине — сейчас оно тиражируется на все склады сети по России: от Владивостока до Санкт-Петербурга.

Совместной командой «Корус консалтинг» и «Галамарт» была разработана и описана целевая бизнес-модель e-commerce платформы и дарксторов, которая обеспечивает максимально быструю доставку товара от склада до потребителя. В результате была создана концепция проекта — создание сети микро-дарксторов (до 500 м2), вмещающих в себя до 3 тыс. хитовых позиций ассортимента. Выбранная модель позволяет сети отгружать с одного объекта до 15 тыс. заказов в сутки с доставкой конечному клиенту за 2 часа. С ростом это время планируется сократить в два раза.

Чтобы выстроить единую цепь поставок и эффективнее управлять запасами и их пополнением, в качестве решения выбрали WMS Manhattan, уже используемую компанией для РЦ. Это позволило снизить совокупную стоимость владения системой как за счет использования единого пула лицензий, так и за счет цены обслуживания: созданный в рамках проекта центр внутренней компетенции «Галамарт» самостоятельно поддерживает и развивает логистическую платформу Manhattan на всех объектах сети. Эталонное решение, реализованное в системе, позволяет централизованно вносить изменения и для РЦ, и для дарксторов.

Одно из критичных требований «Галамарт» к проекту — соблюдение амбициозного срока доставки. Для этого «Корус консалтинг» внедрил мультипикинг — одновременную сборку сотрудниками нескольких заказов. Задания автоматически ранжируются по времени и передаются сборщику таким образом, чтобы за один проход он мог собрать сразу несколько корзин. Таким образом в зоне экспедиции концентрируется максимальное количество заказов, которые сразу же упаковываются и отправляются в доставку.

Как оптимизировать затраты на команду и систему управления тестированием Бизнес

Специалисты полностью подготовили решение к подключению новых дарксторов: настройки WMS Manhattan легко тиражировать и переносить между инсталляциями. Не нужно заново задавать правила, роли и доступы — всё это можно выгрузить из уже установленной системы и применить к новым объектам. Это ускоряет дальнейший ролл-аут до 1-3 дней.

Сейчас первый даркстор сети работает в тестовом режиме: «Галамарт» оптимизирует существующую функциональность системы, готовясь к роллаутам. Проект позволит сети увеличить продажи через онлайн-канал и занять уверенные позиции в городах-миллионниках.

«В сегодняшней реальности одной из критичных характеристик любой отрасли является скорость: доставки товаров до потребителей, внедрения новых решений и изменений. Это повышает гибкость бизнеса и позволяет эффективно реагировать на вызовы рынка. Именно так возможно постоянно развиваться и внедрять все новые и новые сервисы, способные стать конкурентным преимуществом компании. Мы рады поддерживать наших клиентов в их фундаментальной трансформации, способной обеспечить лидерство на рынке», — сказал Андрей Чмырев, руководитель направления департамента логистики ГК «Корус консалтинг».

«Сейчас наша компания проходит через путь трансформации. Мы понимали, насколько объемна эта задача: пересмотреть логистические потоки, планомерно переводить все наши склады на новое ПО, лидирующее в сегменте, и сейчас — вновь меняться, чтобы стать ближе к нашим клиентам. Тем критичнее для нас было найти не просто интегратора, способного реализовать задачи, а настоящего партнера изменений, понимающего специфику подобных преобразований и мыслящего не в рамках одного проекта, а стратегически. Мы рады, что нашу трансформацию поддержал именно “Корус консалтинг”. Уверены, все изменения помогут нам стать лучше для наших клиентов и повысить эффективность бизнеса», — сказал Павел Казановский, директор по логистике «Галамарт».