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Россия ЦФО Московская область Люберецкий район Люберцы Томилино

Россия - ЦФО - Московская область - Люберецкий район - Люберцы - Томилино

31.03.2025 reWorker нарастил объем фулфилмента на 14% после перехода на склад ПЭК: 3PL 1
07.06.2024 «КОРУС Консалтинг» помог «Галамарту» ускорить комплектацию товаров для розничной сети и маркетплейсов до 400 заказов в час 1
27.07.2022 Минпромторг и пивоваренная отрасль договорились начать маркировку пива с апреля 2023 года 1
25.10.2021 Сеть «Галамарт» запустила первый даркстор на платформе Manhattan 1
29.09.2021 Сбербанк на 10 миллиардов покупает польско-российские сервера, а также «железо» из Китая, Венгрии и Чехии 1
16.07.2021 Сбербанк ищет для своих ЦОДов поставщика «железа» на 10 миллиардов 1
15.06.2021 «Корус консалтинг» ускорила открытие новых складов торговой сети «Галамарт» 1
26.07.2019 Квартальная выручка «Яндекс.Маркета» достигла 3,9 млрд рублей 1
29.11.2017 В единую базу электронных компонентов «Росэлектроники» включено 50 тыс. изделий 1
14.04.2014 «Астерос» построил ИТ-инфраструктуру для штаб-квартиры «Вертолетов России» 1
20.12.2013 ИТ в авиации: тренды для трех составляющих 1
19.12.2013 Шесть российских компаний названы лучшими в мире ИТ-аутсорсерами 1
11.12.2013 Ключевые ИТ-проекты в авиаотрасли: фокус на клиенте 1
06.12.2013 Интеграция коммуникационных возможностей является драйвером ИТ-расходов 1
10.10.2013 Xerox и «Астерос» построили печатную инфраструктуру для «Национального центра вертолетостроения» 1
17.06.2013 Андрей Черемных - Государство положительно влияет на динамику рынка ИТ 1
08.11.2012 «Астерос» построила ИТ-инфраструктуру нового научного комплекса «Вертолетов России» в Подмосковье 1
26.09.2012 Сбербанк сделал из склада гигантский роботизированный архив. ФОТО 1
21.09.2012 «ТрансКредитБанк» расширил сеть POS-терминалов для оплаты проезда банковскими картами на станциях Московского региона 1
28.12.2011 «Сбербанк» создал первый в России автоматизированный архивно-логистический центр за 1,5 млрд руб. 1
07.07.2008 АВСТ построит узел связи в Люберецком районе 1
31.03.2008 SELA выбрала Logistic Vision Suite для автоматизации склада 1
28.04.2007 ФСФР зарегистрировала выпуск облигаций "Голдер-Электроникс" объемом 1 млрд. руб 1
13.11.2006 Россвязьнадзор выявил нарушения в работе сети "МегаФон-Москва" 1
25.02.2004 Corbina открыла канал для "Вимм-Биль-Данн" 1
01.08.2002 "МегаФон" увеличил зону обслуживания в Московском регионе 1

Публикаций - 26, упоминаний - 26

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 638 7
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12969 3
МегаФон 9088 3
8353 3
Корус Консалтинг ГК 1236 3
Siemens Digital Industries Software - Siemens PLM Software - Siemens DIS - Siemens Industry Automation Division - Siemens Automation and Drives - Siemens A&D UGS PLM Software - UGS Corp - Tecnomatix - US Data - Tesis PLMware 122 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3233 2
Broadcom - VMware 2390 2
SAP SE 5308 2
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1641 2
SITA - Société Internationale de Télécommunications Aéronautiques 124 2
Цифра ГК 2452 2
Amadeus IT Group - Amadeus Global Travel Distribution - Amadeus Global Hotel Group - Amadeus Leisure Group - Амадеус Россия - Амадеус-ИТ - Амадеус – Информационные технологии 92 2
Manhattan Associates 60 2
Авантаж 66 2
DataPro - ДатаПро 93 2
Формат кода - Ф-Лайн Софтвер - ранее First Line Software - Фест Лайн Софтвер 34 2
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 564 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1466 2
Астерос Лабс 25 2
Siemens AG - Siemens Group 2597 2
Microsoft Corporation 24735 1
Yandex - Яндекс 7537 1
ЦРПТ - Центр развития перспективных технологий 221 1
HP Inc. 5702 1
Oracle Corporation 6737 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2178 1
Xerox 1143 1
Directum - Директум 1106 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1175 1
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1037 1
Honeywell 284 1
Рексофт - Reksoft 422 1
Docsvision - ДоксВижн 1012 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 677 1
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 288 1
Галактика - Корпорация 1473 1
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 414 1
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 510 1
Data Matrix - Дата Матрикс 78 1
Ростех - Вертолеты России 168 7
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7457 6
Ростех - Вертолеты России - НЦВ Миля и Камов - Национальный центр вертолётостроения имени М.Л. Миля и Н.И. Камова - Миля ОКБ - Московский вертолетный завод имени М.Л. Миля - Камов Конструкторское бюро - Ухтомский вертолётный завод 57 6
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 806 4
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 445 4
Ростех - ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 212 3
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 3
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2841 2
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 341 2
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 45 2
Visa International 1953 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 518 1
AB InBev Efes - АБ ИнБев Эфес - САН Инбев 62 1
Ростех - ОАК - Иркут Корпорация НПК - Конструкторское бюро - Российская авиастроительная корпорация - ИАПО - Иркутское авиационное производственное объединение - Иркутский авиационный завод 158 1
Русагро Группа Компаний 281 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 670 1
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 209 1
Ак Барс Банк 272 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Арнест ГК - ОПХ - Объединенные пивоварни–холдинг - Heineken - Объединенные Пивоварни Хейнекен 46 1
BP - British Petroleum 182 1
Ростех - ОАК - Сухой - Региональные самолёты - Гражданские самолеты Сухого, ГСС - Новые гражданские технологии Сухого 105 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1886 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 197 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 121 1
ЦМТ - Центр международной торговли в Москве 137 1
British Airways - British Midland International 126 1
ВТБ - ВТБ24 665 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 208 1
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 133 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 15 1
Деловые Линии ГК 70 1
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 174 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 37 1
ВБД - Вимм-Билль-Данн 68 1
РЖД Москва - Павелецкий вокзал - Москва-Павелецкая 60 1
Росимущество - КТРВ - Корпорация Тактическое Ракетное Вооружение 38 1
Молния УНПП - Уфимское научно-производственное предприятие 6 1
Immofinanz 3 1
Роснефть - ТНК-ВР Холдинг - Тюменская нефтяная компания - Тюменский нефтяной научный центр, ТННЦ 292 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3084 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2943 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4856 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2783 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6012 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5029 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 845 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 584 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6294 1
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СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2217 2
Астерос Контакт Авиа 18 3
Linux - Debian GNU - Ubuntu Foundation 876 2
Red Hat Enterprise Linux - Linux RHEL 525 2
Broadcom - VMware vSphere 570 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3263 2
Microsoft Windows Server 2016 54 2
Siemens Teamcenter 67 2
Manhattan SCALE - Manhattan Supply Chain Architected for Logistics Execution 42 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1652 2
Cisco UCM - Cisco Unified Communications Manager - CUCM - CallManager - Cisco UCM BE - Cisco Unified Communications Manager Business Edition - Cisco Business Communications Solution - Cisco UCDM - Cisco Unified Communications Domain Manager - CUCDM 136 2
Астерос Бизнес Контакт 28 2
Dassault Systemes - BoostAerospace 3 2
Авантаж ЦОД 8 2
Яндекс.Алиса - Yandex Alisa - голосовой помощник - voice assistant 650 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2778 1
Apple iPad 3874 1
Microsoft Windows 7 1982 1
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Kaspersky Internet Security 461 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 398 1
Oracle E-Business Suite - OEBS 584 1
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru - Yandex Marketplace 164 1
Яндекс.Маркет 982 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 891 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 79 1
Космодром Байконур 1068 1
СКБ Контур - Контур.Диадок - Контур.EDI 284 1
MasterCard Maestro 155 1
Mantis WMS LVS - Mantis WMS Logistics Vision Suite - Warehouse Vision 58 1
Суперчек 5 1
Oracle Hyperion Planning - Oracle Planning Cloud - ранее Oracle PBCS - Oracle Planning and Budgeting Cloud Service 129 1
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Яндекс.Маркет Аналитика 11 1
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Visa Electron 63 1
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Xerox ColorQube 9 1
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Зябкин Александр 2 1
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Смирнов Иван 22 1
Чиненова Наталья 1 1
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