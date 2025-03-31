Получите все материалы CNews по ключевому слову
Россия ЦФО Московская область Люберецкий район Люберцы Томилино
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Богданов Кирилл 112 3
|Трофимов Дмитрий 41 2
|Воробьев Сергей 15 2
|Черемных Андрей 29 2
|Казановский Павел 3 2
|Лемешева Татьяна 7 2
|Дубин Михаил 47 1
|Киричек Алексей 66 1
|Греф Герман 426 1
|Зыков Игорь 8 1
|Балахнин Александр 4 1
|Лобанов Владимир 7 1
|Чмырев Андрей 9 1
|Приезжева Екатерина 3 1
|Казачков Андрей 3 1
|Деревянченко Андрей 3 1
|Лисневский Руслан 1 1
|Мамонтов Вячеслав 2 1
|Violante Francesco - Виоланте Франческо 10 1
|Зябкин Александр 2 1
|Маценко Кирилл 1 1
|Смирнов Иван 22 1
|Чиненова Наталья 1 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8171 2
|Медиалогия 31 2
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3256 1
|МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 233 2
|Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 863 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1350114, в очереди разбора - 761279.
Создано именных указателей - 171999.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.