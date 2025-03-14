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Галамарт Галастор Пыжикофф сеть магазинов товаров для дома

«Галамарт» — федеральная розничная сеть (более 500 магазинов), которая присутствует на рынке с 2009 года и специализируется на продаже товаров для дома. Ассортимент ритейлера включает более 30 тысяч уникальных SKU. У компании есть подразделения в Москве, Екатеринбурге, Новосибирске и Владивостоке, собственная цепочка поставок и логистическая инфраструктура, а также мощности в Китае: пять офисов, контрактные производства, инженерные подразделения, распределительный центр и 3PL-провайдер.


14.03.2025 «Корус Консалтинг» создал дочернюю компанию Roxit для расширения направления ИТ-консалтинга 1
28.11.2024 Сеть «Галамарт» внедрила решение для работы с мастер-данными «Юниверс MDM» 1
Цифровизация ритейла 2024 2
10.10.2024 DIS Group и 2D Systems договорились о продвижении российских решений для управления данными 1
15.07.2024 «КОРУС Консалтинг» увеличил выручку на 30% по итогам финансового года 1
28.06.2024 Торговая сеть с собственным производством в Китае внедрила российскую ERP. Результаты 4
07.06.2024 «КОРУС Консалтинг» помог «Галамарту» ускорить комплектацию товаров для розничной сети и маркетплейсов до 400 заказов в час 3
09.01.2024 Компания «Юниверс Дата» расширила функционал решения по управлению данными «Юниверс DG» 1
24.11.2023 «КОРУС Консалтинг» внедрил единую цифровую среду для подразделений сети «Галамарт» в России и Китае 1
26.04.2023 Итоги 2022 г. ГК «Корус консалтинг»: выручка от ИТ-услуг и реализации собственных продуктов выросла на 18% 1
13.01.2023 ГК «Корус консалтинг» создаст собственную логистическую платформу 1
04.08.2022 Уход иностранных вендоров даст импульс развитию SaaS 1
25.10.2021 Сеть «Галамарт» запустила первый даркстор на платформе Manhattan 1
15.06.2021 «Корус консалтинг» ускорила открытие новых складов торговой сети «Галамарт» 1

Публикаций - 14, упоминаний - 20

Галамарт и организации, системы, технологии, персоны:

Корус Консалтинг ГК 1231 9
8317 6
Manhattan Associates 60 3
Эвотор - Evotor 185 2
Юниверс дата - ЮД Капитал УК 19 2
DIS Group - Data Integration Software - Дата Интегрэйшн Софтвер 145 2
Ростелеком 9791 1
SAP SE 5296 1
МегаФон 9025 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1319 1
Softline - Софтлайн 2876 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1082 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 349 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 274 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 262 1
1С-Битрикс - Bitrix 584 1
ФОРС - Центр разработки 639 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 99 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 223 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 80 1
Тензор 101 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
Retail Services - Ритейл Сервисез 12 1
Roistat 12 1
Mindbox - Майндбокс 22 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 176 1
iiko - айко 48 1
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 8 1
Эквио - e.Queo 8 1
LLamasoft 9 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 337 1
Корус Консалтинг - LAMACON - Logistics and Mathematics Consulting 9 1
KeepRise - Кипрайз 5 1
DIS Group - Data Инновации - Дата инновации 19 1
Датафлот 7 1
1С-Рарус 889 1
SAP CIS - САП СНГ 854 1
Globus IT - Compo Soft - Компо Софт 10 1
Корус Консалтинг - Roxit 1 1
GFG - Lamoda - Купишуз 167 3
РЖД - Российские железные дороги 1920 2
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 464 2
Петрович СТД - Петрович Строительный торговый дом 82 2
Окей - О'Кей - Гипермаркет 209 2
Ikon Tyres - Nokian Tyres 19 2
Газпром нефть 626 2
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 469 2
РусГидро ПАО - ГидроОГК 311 2
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 196 1
ЯКласс 68 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 868 1
Аскона Лайф Групп - Askona Life Group 101 1
ВТБ Лизинг 68 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 198 1
Familia - Фамилия - Торговая сеть 262 1
Востокцемент 13 1
Zentiva - Зентива Фарма 4 1
НСПК - Национальная система платежных карт 821 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 339 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1018 1
Рив Гош - Rive Gauche - Парфюм Стандарт 54 1
Гиппо - FMCG-ритейлер 4 1
ЭКО-Культура АПХ - Агропромышленный холдинг 9 1
Русагро Группа Компаний 280 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2826 1
Fix Price - Бэст Прайс - сеть магазинов 84 1
МКБ - Московский кредитный банк 562 1
Деловые Линии ГК 69 1
Белый Раст ТЛЦ - терминально-логистический центр 4 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 335 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1915 2
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 771 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 842 1
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1С:ERP Управление предприятием 566 4
Юниверс дата - Юниверс MDM 28 3
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1346798, в очереди разбора - 764042.
Создано именных указателей - 170872.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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