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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 179237
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Москвин Дмитрий


УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Как цифровизация помогает управлять промышленным предприятием 1
17.03.2023 Softline помогла компании «Щёлково агрохим» повысить производительность ИТ-инфраструктуры 1
07.10.2022 В России появятся первые мобильные грузоматы 1
04.08.2022 Уход иностранных вендоров даст импульс развитию SaaS 1
18.04.2022 В России появилась цифровая платформа закупок в строительной сфере 1

Публикаций - 5, упоминаний - 5

Москвин Дмитрий и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 3055 2
ФОРС - Центр разработки 657 1
Ростелеком 10053 1
Сбер - СберКорус - Корус Консалтинг СНГ 235 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1168 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1347 1
МегаФон 9446 1
1С-Битрикс - Bitrix 600 1
Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Телеком 265 1
Эвотор - Evotor 198 1
Roistat 12 1
Тензор 113 1
АТОЛ ГК - Автоматизация Торговли и Логистики 288 1
Эквио - e.Queo 8 1
iiko - айко 51 1
СКБ Контур - Docrobot - Э-Ком - Электронные коммуникации - E-Com - Экомдок 193 1
Астрал ГК - Калуга Астрал - Астрал-Софт 102 1
VK Cloud Solutions - Mail.Ru Cloud Solutions (MCS) 389 1
Retail Services - Ритейл Сервисез 12 1
Моё дело. Бухгалтерия онлайн 83 1
Retail Rocket Group - Ритейл Рокет 11 1
LanCloud - ЛанКлауд 55 1
Mindbox - Майндбокс 24 1
Microsoft Corporation 24969 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13500 1
ЯКласс 68 1
Модульбанк - Modulbank - Банк региональный кредит 201 1
Галамарт - Галастор - Пыжикофф - сеть магазинов товаров для дома 14 1
Щёлково Агрохим 3 1
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 7 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 880 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12273 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69605 3
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54234 3
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4716 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 22160 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16453 2
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 1041 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29799 2
Прогнозирование и планирование продаж - Прогнозирование спроса - Demand forecasting - S&OP - Sales&Operations Planning - анализ, планирование продаж и операций - Sales planning and forecasting - Оптимизация запасов 1800 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21461 1
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7233 1
QR-код - QR code - Quick Response Code - Код быстрого реагирования 1840 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5958 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8346 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12988 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3329 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1135 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10901 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 2590 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14178 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 13067 1
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1680 1
Почтомат - постамат - Автоматизированная почтовая станция - Postmats - Automated postal station 119 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4219 1
FinTech - Эквайринг - Acquire - Возможность для торгового предприятия принимать безналичную оплату за товары и услуги пластиковыми картами 1577 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9023 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11763 1
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта 3525 1
Управляемость - Manageability 1825 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5009 1
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2091 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32529 1
Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2296 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5133 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 12531 1
Логистика - Логистические информационные системы - LogisticsTech - Logistics Systems - Управление логистическими процессами - Системы управления заказами - Order Management System, OMS 394 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7027 1
Интеллектуальные технологии - Лахта.spb Платформа МТО 7 3
Mango Cloud Systems - Mango Office 235 1
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 259 1
Microsoft Office 365 962 1
Qsoft amoCRM 120 1
Ланит - Онланта OnCloud.ru 52 1
Softline Assessment 7 1
Softline - Премьер сервисы 20 1
Исаев Дмитрий 48 1
Мео Юрий 5 1
Иванченко Марина 12 1
Романенко Андрей 91 1
Ефанова Мария 2 1
Вагин Алексей 6 1
Урывская Лидия 7 1
Моисеев Андрей 11 1
Аврамов Роман 3 1
Зеленько Игорь 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 151336 5
Россия - УФО - Екатеринбург 4143 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18067 1
Россия - СФО - Иркутская область 1183 1
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 87 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30706 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 49831 2
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7551 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5811 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14431 2
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3721 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5084 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3051 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5653 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6454 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9458 1
Аренда 2517 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11394 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6213 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6168 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4802 1
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 5922 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6613 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 536 1
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2010 1
Оптимизация затрат - Cost optimization 885 1
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6024 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 8265 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374383, в очереди разбора - 748136.
Создано именных указателей - 179237.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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