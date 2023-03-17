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Softline помогла компании «Щёлково агрохим» повысить производительность ИТ-инфраструктуры

Softline помогла «Щёлково агрохим» повысить надежность, безопасность и производительность инфраструктуры за счет обследования «взгляд со стороны».

Деятельность компании «Щёлково агрохим» направлена на развитие и приумножение научно-производственного потенциала агрохимической и сельскохозяйственной отраслей России за счёт разработок в области растениеводства и животноводства, возрождения отечественной селекции и семеноводства, внедрения инновационных технологий. Вопрос стабильной работы ИТ-инфраструктуры для высокотехнологичной компании является одним из приоритетных. Для повышения производительности сервисов и усиления безопасности компания «Щёлково агрохим» провела ряд обследований в рамках «Премьер сервисов» Softline.

При проведении работ в рамках «Премьер сервисов» используется специализированное программное обеспечение собственной разработки – Softline Assessment, предназначенное для автоматического сбора и анализа данных о конфигурации программного обеспечения. Данный программный продукт не имеет аналогов на рынке РФ и позволяет проанализировать конфигурацию оборудования, настройки операционных систем, конфигурацию программного обеспечения Microsoft, сеть передачи данных, а также параметры безопасности. Каждое из направлений анализируется по сотням показателей, что обеспечивает глубину и детализацию анализа, недоступную для ручного обследования.

ПО Softline Assessment в автоматическом режиме произвело сбор информации и проверку информационных ресурсов, что позволило инженеру «Премьер сервисов» после анализа собранных данных предоставить рекомендации по повышению производительности ИТ-инфраструктуры и скорости работы корпоративных сервисов «Щёлково агрохим». Также с помощью уникального ПО автоматически был проведен сбор и анализ данных. Модуль машинного анализа позволил быстро получить полную картину состояния инфраструктуры, исключив влияние человеческого фактора.

По итогам обследования специалисты «Премьер сервисов» выявили точки роста и предоставили рекомендации по повышению защищенности сотрудников и данных компании.

«Инженеры Softline имеют большой опыт и специализированные инструменты для проведения аудита технологий Microsoft. Мы рады, что такое авторитетное предприятие как “Щёлково агрохим”, несмотря на высокий уровень технических навыков собственных ИТ-специалистов, обратилось именно к нам за предоставлением компетентного “взгляда со стороны”», – отметил Андрей Моисеев, руководитель направления развития бизнеса Softline.

«В нашей компании с большой внимательностью относятся к работоспособности и надежности ИТ-инфраструктуры. Мы придерживаемся “проактивного” подхода: мы не ждем, пока случатся критические неполадки, а стараемся усовершенствовать наши информационные системы и ресурсы ещё до появления каких-либо проблем. Хочу выразить отдельную благодарность специалистам Softline за обследование. Такого рода аудиты помогают ИТ-подразделениям повысить уровень производительности», – сказал Дмитрий Москвин, начальник отдела ИТ компании «Щёлково агрохим».

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