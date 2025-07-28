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Щёлково Агрохим

Щёлково Агрохим

 

Данные 2024 года

 

 

 

УПОМИНАНИЯ


28.07.2025 Как цифровизация помогает управлять промышленным предприятием 1
16.01.2024 Автоматизирован техпроцесс реакторов предприятия «Щелково Агрохим» 2
17.03.2023 Softline помогла компании «Щёлково агрохим» повысить производительность ИТ-инфраструктуры 1

Публикаций - 3, упоминаний - 4

Щёлково Агрохим и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13500 1
Softline - Софтлайн 3055 1
Microsoft Corporation 24969 1
ИЗТТ - Ижевский завод тепловой техники 7 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12273 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3190 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32529 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69605 2
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Data Mining - Data Analysis - Интеллектуальный анализ данных - Глубинный анализ данных - Глубинная аналитика 2296 1
SCADA - Supervisory Control And Data Acquisition - ПАК сбора данных и диспетчерского контроля - АСУ ТП 425 1
АСУ ТП - Автоматизированная система управления технологическим процессом - Автоматизация технологических процессов - АСТУ - автоматизированная система технологического (телемеханического) управления 1348 1
Softline - Премьер сервисы 20 1
Круг НПФ - Круг-2000 ПТК ПАК SCADA 20 1
Softline Assessment 7 1
Москвин Дмитрий 5 1
Моисеев Андрей 11 1
Россия - РФ - Российская федерация 151336 3
Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 87 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7844 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 30706 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14431 2
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 536 2
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2608 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6024 1
Ботаника - Растения - Plantae 1091 1
Аудит - аудиторский услуги 2886 1
Список системообразующих предприятий РФ 302 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9458 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1374329, в очереди разбора - 748419.
Создано именных указателей - 179182.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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