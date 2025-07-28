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Щёлково Агрохим
Данные 2024 года
УПОМИНАНИЯ
Щёлково Агрохим и организации, системы, технологии, персоны:
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13500 1
|Softline - Софтлайн 3055 1
|Microsoft Corporation 24969 1
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12273 2
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3190 1
|Москвин Дмитрий 5 1
|Моисеев Андрей 11 1
|Россия - РФ - Российская федерация 151336 3
|Россия - ЦФО - Московская область - Щелковский район - Щёлково 87 2
|Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7844 1
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