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Силовые машины
Глобальная энергомашиностроительная компания, входящая в пятерку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования.
"Цифровизация производства АО «Силовые машины" Евгений Гаврилов , Директор по ИТ, Силовые машины, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва
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Всего 16 дел, на cумму 64 472 491 735 ₽*
СОБЫТИЯ
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|30.03.2026
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«Силовые машины» завершило тестирование ЭТрН на базе сервиса «АТИ-Доки»
АО «Силовые машины» успешно завершило пилотный проект по оформлению электронных транспортных накл
|13.01.2026
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«Силовые машины» повышают эффективность бэк-офиса с помощью Task Mining от Proceset
го продолжения проекта в Центре единого сервиса», — резюмирует Роман Соболев. Отдельное внимание в «Силовых машинах» уделяется роли аналитики операций в программной роботизации. Связка Task Min
|30.12.2025
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3Logic Group осуществила поставку рабочих станций Raskat Station 730 для АО «Силовые машины»
Компании 3Logic Group и ООО «Алгма» успешно завершили поставку рабочих станций Raskat Station 730 для АО «Силовые машины». Оборудование предназначено для инженерных подразделений и отвечает высоким требованиям по производительности и надежности. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group
|01.09.2025
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Как повысить производительность труда с помощью программных роботов? — Рассказывает ИТ-директор «Силовых машин»
емы бизнес-процессов Крупный российский производитель энергетического и промышленного оборудования «Силовые машины» представил результаты масштабного проекта по цифровой трансформации внутренни
|23.04.2024
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«Силовые машины» представили ИТ-решения для импортозамещения и развития цифровых продуктов
овышения эффективности работы инженерно-технических служб. Об этом CNews сообщили представители АО «Силовые машины». «Разработанная нами интеллектуальная система поддержки принятия решений «Циф
|12.02.2024
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Российская компания отстояла свои права в международном суде впервые после ввода санкций против России
Вьетнамцы и четыре миллиарда долларов Российская энергомашиностроительная компания «Силовые машины» выиграла арбитраж в Сингапуре против вьетнамской государственной компании Pet
|08.02.2024
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Вендор НОТА автоматизировал процесс найма в компании «Силовые машины»
Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») внедрил в энергомашиностроительной компании «Силовые машины» новую систему полного цикла для автоматизации рекрутмента. Решение позволило
|03.04.2023
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«Силовые машины» перешли на безбумажный HR
системой ЭДО для разных категорий сотрудников с различным уровнем технических навыков. Например, в «Силовых машинах» около 7500 рабочих, и им должно быть комфортно использовать продукт, в т. ч.
|31.05.2019
|«Миландр силовые машины» начали производство устойчивых к ударным нагрузкам транспортных электродвигателей
|25.09.2017
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«Силовые машины» повысят эффективность продаж с помощью SAP Hybris Cloud for Customer
льтиканального контакт-центра для работы с входящими обращениями от новых клиентов. Кроме этого, в «Силовых машинах» теперь автоматизированы операционные процессы преддоговорной деятельности и
|05.04.2017
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«Силовые машины» оптимизировали договорную деятельность на базе SAP Extended ECM by OpenText
Консалтинговая компания «Сабрис» и энергомашиностроительная компания «Силовые машины» завершили проект по автоматизации управления корпоративным контентом на базе
|25.11.2014
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«Инфосистемы Джет» и ЕМС модернизировали комплекс хранения данных компании «Силовые машины»
я «Инфосистемы Джет» завершила модернизацию комплекса хранения данных четырех предприятий компании «Силовые машины». По итогам проекта создана виртуализованная сеть хранения на базе технологий
|29.10.2014
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«Техносерв Консалтинг» и «Силовые машины» расширили сотрудничество по сопровождению SAP ERP
Компании «Техносерв Консалтинг» и «Силовые машины» расширяют сотрудничество по сопровождению системы SAP ERP, включив в него два
|31.03.2014
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«Техносерв Консалтинг» начал сопровождение и развитие системы SAP ERP в «Силовых машинах»
а компании «Техносерв Консалтинг» приступила к сопровождению и развитию системы SAP ERP в компании «Силовые машины». Как ожидается, сотрудничество двух компаний позволит оптимизировать затраты
|24.02.2014
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«Инфосистемы Джет» построили систему управления медиаконтентом для «Силовых машин»
Компании «Силовые машины» и «Инфосистемы Джет» завершили масштабный проект по созданию централизованной
|22.10.2013
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«Инфосистемы Джет» и «Силовые машины» подвели итоги эксплуатации ИТ-инфраструктуры для работы SAP ERP
Компания «Инфосистемы Джет» и концерн «Силовые машины» подвели итоги промышленной эксплуатации унифицированной ИТ-платформы для работы SAP ERP: год активной работы на предприятиях концерна доказал, что разработанная архитектура полн
|12.11.2012
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«Калужский турбинный завод» оптимизировал свой бизнес с помощью SAP ERP
Роман Журавлев, директор по консалтингу и обучению SAP СНГ. — Во-первых, созданное при внедрении в “Силовых машинах” решение стало корпоративным стандартом для “Калужского турбинного завода”. Э
|17.10.2012
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«Силовые машины» внедрили единую систему управления предприятием на базе SAP ERP
Компания «Силовые машины» — российский производитель и поставщик комплексных решений в области энергома
|14.09.2010
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«Силовые машины» под защитой «Лаборатории Касперского»
«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке компании «Силовые машины» решения для централизованной защиты рабочих станций – Kaspersky Work Space Se
|29.10.2009
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"Силовые машины" отгрузили вторую партию оборудования для ГЭС "Ла Йеска"
ОАО "Силовые машины" осуществило отгрузку второй партии оборудования, изготовленного для строящейс
|05.10.2007
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"Сименс" поможет модернизировать "Силовые Машины"
«Силовыми Машинами». Алексей Мордашов приобрел через структуру Highstat Limited около 30% акций в «Силовых Машинах», принадлежавших ранее компании «Интеррос». Таким образом, наряду с РАО ЕЭС и
|11.09.2007
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ОАО «Силовые машины» завершило внедрение HRM-системы «Компас»
пас» внедрена в Московском и Санкт-Петербургском отделениях головного офиса и во всех филиалах ОАО «Силовые машины» («ЛМЗ», «Электросила» и «Завод турбинных лопаток»). Длительность внедрения в
|19.07.2007
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В филиале ОАО «Силовые машины» внедрят Unigraphics NX-5
«Завод турбинных лопаток», филиал ОАО «Силовые машины», в рамках стратегической программы увеличения объемов производства планирует
|14.06.2007
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«Силовые машины» продолжают внедрение HRM-систем
В филиале ОАО «Силовые машины» «Завод турбинных лопаток» произведен первый расчет заработной платы посредств
|13.04.2007
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«Силовые машины» внедряют «Компас»
В филиале ОАО «Силовые машины» «Ленинградский металлический завод» (ЛМЗ) внедрена HRM-система «Компас: Управ
|06.04.2007
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В ОАО «Силовые машины» создана дирекция автоматизированных систем управления
В организационной структуре ОАО «Силовые машины» образовано новое структурное подразделение — Дирекция автоматизированных
|01.02.2007
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В «Силовых машинах» — новый ИТ-директор
Директором по информационным технологиям концерна «Силовые машины» назначен Александр Банкевич. Ранее эту должность занимал Александр Никитин, п
|15.12.2006
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Digital Design модернизировала ИТ-инфраструктуру "Силовых машин"
Компания Digital Design завершила работы по модернизации ИТ-инфраструктуры концерна «Силовые машины». На выполнение проекта специалисты Digital Design потратили 5 месяцев. Модернизация затронула как петербургское, так и московское подразделения концерна. Причем работы в Москве
|30.01.2006
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Siemens приобретает 20,62% акций "Силовых машин" у "Интерроса"
и, сообщает РБК. После продажи долевого пакета концерну Siemens «Интеррос» сохраняет 30,4% акций в «Силовых машинах». РАО «ЕЭС России» принадлежит 25% плюс одна акция «Силовых машин», остальные
|16.06.2005
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IDS разрабатывает SAP-решение для машиностроителей
ения на базе SAP для предприятий энергетического машиностроения. Проект реализуется на предприятии «Силовые машины». Партнеры поставили перед собой цель создания интеграционной платформы на баз
Силовые машины и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 69
|Ульянов Николай 176 61
|Чудинов Дмитрий 103 48
|Булгаков Кирилл 133 42
|Стоянов Алексей 56 41
|Гаврилов Евгений 55 41
|Тятюшев Максим 215 41
|Сазонов Максим 41 41
|Лукавенко Олег 48 41
|Сельдемиров Александр 56 41
|Добровинский Александр 48 41
|Карпов Роман 80 40
|Маркова Светлана 43 40
|Ульянычев Матвей 47 40
|Долгов Александр 44 40
|Сергеева Наталья 50 40
|Гуренков Михаил 41 40
|фон Розен Александр 45 40
|Иванец Евгений 40 40
|Рустамов Рустам 548 40
|Натрусов Артем 313 40
|Сотин Денис 216 40
|Семенов Александр 166 40
|Леонов Алексей 96 40
|Гузовский Денис 79 40
|Чурсин Дмитрий 87 40
|Бурилов Андрей 117 40
|Климов Андрей 88 40
|Сивцев Илья 174 40
|Евдокимов Игорь 61 40
|Александров Александр 86 40
|Спирин Антон 88 40
|Соболев Роман 48 37
|Сергеев Сергей 179 37
|Суровец Дмитрий 115 36
|Трошина Елена 39 34
|Граденко Михаил 56 32
|Меркулов Сергей 48 29
|Цыганков Роман 62 28
|Варжавин Иван 30 25
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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