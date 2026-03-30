Силовые машины

Глобальная энергомашиностроительная компания, входящая в пятерку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования. "Цифровизация производства АО «Силовые машины" Евгений Гаврилов , Директор по ИТ, Силовые машины, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА Всего 16 дел, на cумму 64 472 491 735 ₽*

* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов. Подробнее

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