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Силовые машины

Силовые машины

Глобальная энергомашиностроительная компания, входящая в пятерку мировых лидеров отрасли по объему установленного оборудования.

 

"Цифровизация производства АО «Силовые машины"  Евгений Гаврилов , Директор по ИТ, Силовые машины, CNews Forum Кейсы Опыт ИТ-лидеров, 20 июня 2023, Москва

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в качестве ответчика (3) на сумму 34 443 071 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

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30.03.2026 «Силовые машины» завершило тестирование ЭТрН на базе сервиса «АТИ-Доки»

АО «Силовые машины» успешно завершило пилотный проект по оформлению электронных транспортных накл
13.01.2026 «Силовые машины» повышают эффективность бэк-офиса с помощью Task Mining от Proceset

го продолжения проекта в Центре единого сервиса», — резюмирует Роман Соболев. Отдельное внимание в «Силовых машинах» уделяется роли аналитики операций в программной роботизации. Связка Task Min
30.12.2025 3Logic Group осуществила поставку рабочих станций Raskat Station 730 для АО «Силовые машины»

Компании 3Logic Group и ООО «Алгма» успешно завершили поставку рабочих станций Raskat Station 730 для АО «Силовые машины». Оборудование предназначено для инженерных подразделений и отвечает высоким требованиям по производительности и надежности. Об этом CNews сообщили представители 3Logic Group
01.09.2025 Как повысить производительность труда с помощью программных роботов? — Рассказывает ИТ-директор «Силовых машин»

емы бизнес-процессов Крупный российский производитель энергетического и промышленного оборудования «Силовые машины» представил результаты масштабного проекта по цифровой трансформации внутренни
23.04.2024 «Силовые машины» представили ИТ-решения для импортозамещения и развития цифровых продуктов

овышения эффективности работы инженерно-технических служб. Об этом CNews сообщили представители АО «Силовые машины». «Разработанная нами интеллектуальная система поддержки принятия решений «Циф
12.02.2024 Российская компания отстояла свои права в международном суде впервые после ввода санкций против России

Вьетнамцы и четыре миллиарда долларов Российская энергомашиностроительная компания «Силовые машины» выиграла арбитраж в Сингапуре против вьетнамской государственной компании Pet
08.02.2024 Вендор НОТА автоматизировал процесс найма в компании «Силовые машины»

Российский вендор НОТА (холдинг «Т1») внедрил в энергомашиностроительной компании «Силовые машины» новую систему полного цикла для автоматизации рекрутмента. Решение позволило

03.04.2023 «Силовые машины» перешли на безбумажный HR

системой ЭДО для разных категорий сотрудников с различным уровнем технических навыков. Например, в «Силовых машинах» около 7500 рабочих, и им должно быть комфортно использовать продукт, в т. ч.
31.05.2019 «Миландр силовые машины» начали производство устойчивых к ударным нагрузкам транспортных электродвигателей
25.09.2017 «Силовые машины» повысят эффективность продаж с помощью SAP Hybris Cloud for Customer

льтиканального контакт-центра для работы с входящими обращениями от новых клиентов. Кроме этого, в «Силовых машинах» теперь автоматизированы операционные процессы преддоговорной деятельности и

05.04.2017 «Силовые машины» оптимизировали договорную деятельность на базе SAP Extended ECM by OpenText

Консалтинговая компания «Сабрис» и энергомашиностроительная компания «Силовые машины» завершили проект по автоматизации управления корпоративным контентом на базе

25.11.2014 «Инфосистемы Джет» и ЕМС модернизировали комплекс хранения данных компании «Силовые машины»

я «Инфосистемы Джет» завершила модернизацию комплекса хранения данных четырех предприятий компании «Силовые машины». По итогам проекта создана виртуализованная сеть хранения на базе технологий

29.10.2014 «Техносерв Консалтинг» и «Силовые машины» расширили сотрудничество по сопровождению SAP ERP

Компании «Техносерв Консалтинг» и «Силовые машины» расширяют сотрудничество по сопровождению системы SAP ERP, включив в него два
31.03.2014 «Техносерв Консалтинг» начал сопровождение и развитие системы SAP ERP в «Силовых машинах»

а компании «Техносерв Консалтинг» приступила к сопровождению и развитию системы SAP ERP в компании «Силовые машины». Как ожидается, сотрудничество двух компаний позволит оптимизировать затраты

24.02.2014 «Инфосистемы Джет» построили систему управления медиаконтентом для «Силовых машин»

Компании «Силовые машины» и «Инфосистемы Джет» завершили масштабный проект по созданию централизованной
22.10.2013 «Инфосистемы Джет» и «Силовые машины» подвели итоги эксплуатации ИТ-инфраструктуры для работы SAP ERP

Компания «Инфосистемы Джет» и концерн «Силовые машины» подвели итоги промышленной эксплуатации унифицированной ИТ-платформы для работы SAP ERP: год активной работы на предприятиях концерна доказал, что разработанная архитектура полн
12.11.2012 «Калужский турбинный завод» оптимизировал свой бизнес с помощью SAP ERP

Роман Журавлев, директор по консалтингу и обучению SAP СНГ. — Во-первых, созданное при внедрении в “Силовых машинах” решение стало корпоративным стандартом для “Калужского турбинного завода”. Э
17.10.2012 «Силовые машины» внедрили единую систему управления предприятием на базе SAP ERP

Компания «Силовые машины» — российский производитель и поставщик комплексных решений в области энергома
14.09.2010 «Силовые машины» под защитой «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке компании «Силовые машины» решения для централизованной защиты рабочих станций – Kaspersky Work Space Se
29.10.2009 "Силовые машины" отгрузили вторую партию оборудования для ГЭС "Ла Йеска"

ОАО "Силовые машины" осуществило отгрузку второй партии оборудования, изготовленного для строящейс
05.10.2007 "Сименс" поможет модернизировать "Силовые Машины"

«Силовыми Машинами». Алексей Мордашов приобрел через структуру Highstat Limited около 30% акций в «Силовых Машинах», принадлежавших ранее компании «Интеррос». Таким образом, наряду с РАО ЕЭС и
11.09.2007 ОАО «Силовые машины» завершило внедрение HRM-системы «Компас»

пас» внедрена в Московском и Санкт-Петербургском отделениях головного офиса и во всех филиалах ОАО «Силовые машины» («ЛМЗ», «Электросила» и «Завод турбинных лопаток»). Длительность внедрения в

19.07.2007 В филиале ОАО «Силовые машины» внедрят Unigraphics NX-5

«Завод турбинных лопаток», филиал ОАО «Силовые машины», в рамках стратегической программы увеличения объемов производства планирует

14.06.2007 «Силовые машины» продолжают внедрение HRM-систем

В филиале ОАО «Силовые машины» «Завод турбинных лопаток» произведен первый расчет заработной платы посредств
13.04.2007 «Силовые машины» внедряют «Компас»

В филиале ОАО «Силовые машины» «Ленинградский металлический завод» (ЛМЗ) внедрена HRM-система «Компас: Управ
06.04.2007 В ОАО «Силовые машины» создана дирекция автоматизированных систем управления

В организационной структуре ОАО «Силовые машины» образовано новое структурное подразделение — Дирекция автоматизированных
01.02.2007 В «Силовых машинах» — новый ИТ-директор

Директором по информационным технологиям концерна «Силовые машины» назначен Александр Банкевич. Ранее эту должность занимал Александр Никитин, п
15.12.2006 Digital Design модернизировала ИТ-инфраструктуру "Силовых машин"

Компания Digital Design завершила работы по модернизации ИТ-инфраструктуры концерна «Силовые машины». На выполнение проекта специалисты Digital Design потратили 5 месяцев. Модернизация затронула как петербургское, так и московское подразделения концерна. Причем работы в Москве

30.01.2006 Siemens приобретает 20,62% акций "Силовых машин" у "Интерроса"

и, сообщает РБК. После продажи долевого пакета концерну Siemens «Интеррос» сохраняет 30,4% акций в «Силовых машинах». РАО «ЕЭС России» принадлежит 25% плюс одна акция «Силовых машин», остальные
16.06.2005 IDS разрабатывает SAP-решение для машиностроителей

ения на базе SAP для предприятий энергетического машиностроения. Проект реализуется на предприятии «Силовые машины». Партнеры поставили перед собой цель создания интеграционной платформы на баз

Публикаций - 166, упоминаний - 244

Силовые машины и организации, системы, технологии, персоны:

Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 74
9594 54
Лента - Лента Тех - Lenta Tech 102 48
Т1 Холдинг - ИТ-холдинг Т1 511 44
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 3072 43
Корус Консалтинг ГК - Корус консалтинг ДМ 1476 42
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 179 40
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Telegram Group 2940 8
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 8
Ростелеком 10948 6
HP Inc. 5883 6
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Базальт СПО - BaseALT - Альт Рабочая станция 297 29
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 280 26
Linx Cloud 92 17
Linux OS 11533 13
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SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 5
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Ред Софт - Ред ОС - RedOS 1597 4
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Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 4
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Т1 НОТА ЮНИОН - Т1 НОТА HR-платформа - Т1 TalentForce 36 2
Шадаев Максут 1210 69
Ульянов Николай 176 61
Чудинов Дмитрий 103 48
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Гаврилов Евгений 55 41
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Добровинский Александр 48 41
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Иванец Евгений 40 40
Рустамов Рустам 548 40
Натрусов Артем 313 40
Сотин Денис 216 40
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