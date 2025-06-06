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Росгидромет ЦАО ФГБУ Центральная аэрологическая обсерватория


УПОМИНАНИЯ


06.06.2025 Комплекс экомониторинга «Автоматики» может вычислить источник загрязнения воздуха 1
11.06.2015 Власти выделят частоты для беспроводных кардиомониторов 1
02.02.2010 Подытожена программа QUANTIFY 1
28.10.2004 В Москве состоялась международная конференция «Электронный документооборот в управлении бизнес-процессами» 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Росгидромет ЦАО ФГБУ и организации, системы, технологии, персоны:

РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 379 1
SAP CIS - САП СНГ 855 1
Xerox 1143 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
OpenText - Hummingbird 50 1
InterTrust - ИнтерТраст 329 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
ONERA - Office national d'études et de recherches aérospatiales - Французский центр аэрокосмических исследований 8 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 193 1
РПК - Русская промышленная компания 21 1
НТЦ ИРМ - Научно-Технологический Центр ИРМ 46 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7629 1
Татнефть 229 1
Силовые машины 122 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2889 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
ГПБ - Газпромбанк 1110 1
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 680 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 471 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 817 1
НЛМК - Новолипецкий металлургический комбинат 274 1
Возрождение - Коммерческий банк 347 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 43 1
Мотовилихинские заводы - Мотовилиха 17 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 491 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 277 1
Росатом - ТВЭЛ - Центротех НПО - Русская газовая центрифуга ИЦ - УЗГЦ, Уральский завод газовых центрифуг - УЭХК, Уральский электрохимический комбинат 9 1
ОСГ Рекордз Менеджмент - OSG Records Management - ОСГРМ 18 1
Airbus Group - Airbus Industries 227 1
Мастер-Банк 35 1
Уралхим - Уралкалий ПАО 101 1
Лукойл Нефтохим Бургас 5 1
Лукойл Пермь - Лукойл ПНОС - Лукойл Пермнефтеоргсинтез - Лукойл Пермнефтепродукт - Пермский НПЗ - Лукойл Коми - Лукойл Коминефтепродукт 43 1
Ukraine International Airlines - Международные авиалинии Украины - авиакомпания 1 1
Уралхим ВМУ - Воскресенские минеральные удобрения 3 1
Библио-Глобус ТД - Торговый Дом 4 1
Библио-глобус 9 1
Альянс Русский Текстиль 2 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Medtronic - Медтроник 15 1
Мосэнерго ПАО 128 1
Глобалстрой-Инжиниринг (ГСИ) - ЛУКойл-Нефтегазстрой 7 1
Тяжмаш - Сызранский завод тяжелого машиностроения 13 1
Роснефть - РН-Удмуртнефть имени В.И. Кудинова - Удмуртнефтепродукт - УННК - Удмуртская Нефтяная Национальная Компания 11 1
Разгуляй 40 1
АвтоВАЗ - Лада Ижевск - Lada Ижевск - ИжАвто - Ижевский автомобильный завод 12 1
ФосАгро - Апатит - Балаковские минудобрения, БМУ - Череповецкий Азот 68 1
НИИ прикладной химии ФНПЦ 2 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2755 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1867 1
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3427 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1105 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4978 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2590 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5073 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 685 1
Мосгордума - Московская городская Дума 143 1
Минприроды РФ - Министерство природных ресурсов и экологии Российской Федерации 149 1
Правительство Саратовской области - органы государственной власти 56 1
ТПП Москвы - Московская торгово-промышленная палата - МТПП 59 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4638 1
Правительство Республики Марий Эл - Государственное Собрание Республики Марий Эл - органы государственной власти 17 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 245 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7056 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11767 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21878 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12864 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29153 1
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1613 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4685 1
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MES - Manufacturing Execution System - Управление производствами и ремонтами 793 1
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Роскосмос - Лавочкина НПО - Электро-Л ГГКК - Геостационарный Гидрометеорологический Космический Комплекс 15 1
Hexagon SmartNet - cеть референцных базовых станций 15 1
Medtronic Reveal Linq 1 1
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 1
Россия - РФ - Российская федерация 149451 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52614 2
Германия - Федеративная Республика 12789 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44279 1
Германия - Бавария - Мюнхен 469 1
Россия - СКФО - Карачаево-Черкесская Республика (КЧР) - Карачаево-Черкесия 313 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14261 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17494 1
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Индия - Bharat 5540 1
Европа 24396 1
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Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 52725 1
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Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1751 1
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Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1669 1
Минцифры РФ - ФЦП Электронная Россия - Федеральная целевая программа 891 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2188 1
Федеральный закон 2124-1 - О средствах массовой информации - Закон о СМИ 176 1
Здравоохранение - Сердечно-сосудистая система - Cardiovascular system - Кровеносная система - Circulatory system - Сердечно-сосудистые заболевания, ССЗ - Cardiovascular diseases - Ишемическая болезнь сердца - Morbus ischaemicus cordis 376 1
СК Пресс 17 1
Открытые системы ИД 175 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8220 1
University of Manchester - Манчестерский университет 76 1
Max Planck Institutes - Max-Planck-Gesellschaft zur Förderung der Wissenschaften e.V., MPG - Общество научных исследований имени Макса Планка 211 1
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского 124 1
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 226 1
МИЭТ НИУ - Московский институт электронной техники - Национальный исследовательский университет - МНТЦ - Международный научно-технологический центр 258 1
ВНИИДАД ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт документоведения и архивного дела 55 1
ТИУ - Тюменский индустриальный университет - Тюменский государственный нефтегазовый университет - Тюменский государственный архитектурно-строительный университет 21 1
КубГУ - Кубанский государственный университет 31 1
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 1
ЯрГУ - Ярославский государственный университет имени П.Г. Демидова 21 1
Max Planck Computing and Data Facility - MPCDF - Общество Макса Планка 206 1
РАМН МРНЦ - Медицинский радиологический научный центр Российской академии медицинских наук 13 1
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 80 1
МГУ - НИИЯФ - Научно-исследовательский институт ядерной физики имени Д.В. Скобельцына Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова 31 1
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