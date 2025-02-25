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Золотницкий Евгений



25.02.2025 Обновленное решение «Росэлектроники» позволит создавать «умную» инфраструктуру на объектах 1
24.01.2024 Предприятие «Росэлектроники» более чем на 60% увеличило производство синхронных двигателей для станкостроения, транспорта и БПЛА 1
24.11.2023 На калужском предприятии «Росэлектроники» запустят производство беспилотников 1
22.08.2023 Разработка «Росэлектроники» позволит сделать «умными» инфраструктурные объекты 1
10.08.2023 Новые источники питания «Росэлектроники» для центров обработки данных заменят импортные аналоги 1
20.06.2023 На калужских предприятиях концерна «Автоматика» произошли кадровые изменения 1

Публикаций - 6, упоминаний - 6

Золотницкий Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1166 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3224 5
Ростех - Автоматика Концерн 1648 4
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 324 3
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 48 3
Ростех - Росэлектроника - Концерн Созвездие - ВНИИС - Воронежский научно-исследовательский институт связи 389 3
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 423 3
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 38 5
Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 248 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5967 1
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1656 3
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11677 3
Радиоэлектроника - СВЧ - сверхвысокие частоты - Microwave - ultrahigh frequencies 304 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6705 3
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3036 3
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1555 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19641 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30975 3
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2740 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66768 3
Безопасный город АПК - БГ АПК - СОБГ - Система обеспечения безопасности города - аппаратно-программный комплекс 575 2
Сеть передачи данных - Data transmission network 3753 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24605 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6984 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3914 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 47 1
Hot Swap - горячая замена - HotPlug - горячее подключение 517 1
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1446 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5806 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 27818 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51031 1
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3192 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2954 1
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8087 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29887 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21295 1
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2193 1
Ростех - Автоматика - Пелена - программно-аппаратный комплекс 10 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1602 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Палантир Программно-аппаратный комплекс 3 1
Мовтян Борис 7 1
Мазуров Юрий 10 1
Моторко Андрей 71 1
Россия - РФ - Российская федерация 145478 3
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 530 2
Европа 21810 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43414 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7507 1
Африка - Африканский регион 3489 1
Ближний Восток 2953 1
Америка Латинская 1818 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1120 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5681 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8663 2
Машиностроение - Машиностроительные предприятия - Mechanical engineering - Machine-building enterprises 639 2
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4389 2
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2847 1
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1101 1
Техническое задание - Технологическое задание - Технические требования - Technical specification - Technical requirements 2200 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48332 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7043 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29323 1
Транспорт - Железнодорожная отрасль - Железная дорога - Железнодорожная инфраструктура - Железнодорожный транспорт - Железнодорожные перевозки - День железнодорожника первое воскресенье августа - Railway 2405 1
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4022 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3444 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3665 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18679 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2138 1
N+1 - Издание 161 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 850 1
НИИАА - НИИ автоматической аппаратуры имени В. С. Семенихина - Научно-исследовательский институт 46 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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