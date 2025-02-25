Золотницкий Евгений
Золотницкий Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Федеральная служба по оборонному заказу - Гособоронзаказ - Рособоронзаказ 248 2
|Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2885 1
|Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5967 1
|Мовтян Борис 7 1
|Мазуров Юрий 10 1
|Моторко Андрей 71 1
|N+1 - Издание 161 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2025 годы.
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