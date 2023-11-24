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На калужском предприятии «Росэлектроники» запустят производство беспилотников

Калужский электромеханический завод концерна «Автоматика» (входит в холдинг «Росэлектроника» госкорпорации «Ростех») запустит производство беспилотных летательных аппаратов. Соответствующее соглашение предприятие подписало с разработчиком БПЛА – ООО «Летающие машины Тюринга». Первые предсерийные образцы беспилотных авиационных систем Т-300 и TFM-15 уже выпущены на КЭМЗ.

Подписи под документом поставили генеральный директор Калужского электромеханического завода (АО «КЭМЗ») Евгений Золотницкий и генеральный директор ООО «ЛМТ» Юрий Мазуров.

Т-300 и TFM-15 – два типа беспилотников самолетного типа с вертикальным взлетом и посадкой в двух различных весовых классах. В основе конструкции машин лежит масштабируемая, конфигурируемая и легко модернизируемая платформа, которая позволяет перевозить грузы разной специфики, большого объема, а также размещать на ней широкий спектр навесного оборудования.

Первые образцы Т-300 и TFM-15, вышедшие из сборочного цеха калужского завода, были представлены заказчикам и регуляторам беспилотной отрасли в ходе подписания соглашения.

«Сегодня мы готовы к выпуску на нашей площадке новых изделий. Благодаря успешной реализации федеральных целевых программ техперевооружения, сегодня мы имеем качественную производственную базу для изготовления высокотехнологичной техники. В прошлом году мы построили два новых корпуса общей площадью почти 3 тыс. квадратных метров. Сегодня на нашем предприятии работает 1350 высококвалифицированных специалистов, это хороший кадровый потенциал. Кроме того, у нас есть еще одна производственная площадка в Калуге – завод «Калугаприбор». Успешная совместная реализация крупных проектов дает нам уверенность в выполнении больших заказов в самые короткие сроки», – сказал Евгений Золотницкий.

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