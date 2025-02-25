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ЛМТ Летающие Машины Тюринга Turing Flying Machines
Компания "Летающие Машины Тюринга" занимается созданием беспилотной авиационной системы (БАС) состоящей из беспилотных летательных аппаратов самолётного типа с вертикальным взлётом и посадкой (БВС) двух различных весовых классов (TFM-15-8Е и Т-300-8Е), и универсальной наземной станции управления.
СОБЫТИЯ
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|25.02.2025
|Система идентификации на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит принудительно прерывать полеты авиабеспилотников-нарушителей 1
|24.11.2023
|На калужском предприятии «Росэлектроники» запустят производство беспилотников 1
ЛМТ и организации, системы, технологии, персоны:
|Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 97 1
|НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
|Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 1
|ГосИнформСистемы 160 1
|Мазуров Юрий 10 1
|Райкевич Алексей 126 1
|Золотницкий Евгений 10 1
|Киричек Руслан 15 1
|Воронцов Дмитрий 2 1
|Путин Владимир 3441 1
|Разумовский Дмитрий 125 1
|Россия - ЦФО - Калужская область 1065 1
|Земля - планета Солнечной системы 10822 1
|Россия - ДФО - Сахалинская область 1059 1
|Россия - РФ - Российская федерация 163792 1
|Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 574 1
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