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ЛМТ Летающие Машины Тюринга Turing Flying Machines

ЛМТ - Летающие Машины Тюринга - Turing Flying Machines

Компания "Летающие Машины Тюринга" занимается созданием беспилотной авиационной системы (БАС) состоящей из беспилотных летательных аппаратов самолётного типа с вертикальным взлётом и посадкой (БВС) двух различных весовых классов (TFM-15-8Е и Т-300-8Е), и универсальной наземной станции управления. 
 

СОБЫТИЯ

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25.02.2025 Система идентификации на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит принудительно прерывать полеты авиабеспилотников-нарушителей 1
24.11.2023 На калужском предприятии «Росэлектроники» запустят производство беспилотников 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

ЛМТ и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 39 1
Флай дрон - Fly Drone 24 1
Беспилотные авиационные системы 90 1
Дрон Солюшнс 4 1
Роботех - РоботехникИнновейшн 1 1
Ростех - Автоматика Концерн 1813 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3416 1
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1260 1
ГЛОНАСС АО 273 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 51 1
Ростех - Автоматика - КЭМЗ - Калужский электромеханический завод 43 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 97 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 55 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 1
ГосИнформСистемы 160 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3590 2
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1329 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22652 1
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Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7352 1
Turing Test - Тест Тьюринга - эмпирический тест - может ли машина мыслить 53 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2690 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1281 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5045 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 968 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 21304 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7293 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63697 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1156 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 5015 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32978 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2622 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5323 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12972 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2961 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 550 1
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Райкевич Алексей 126 1
Золотницкий Евгений 10 1
Киричек Руслан 15 1
Воронцов Дмитрий 2 1
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Разумовский Дмитрий 125 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1065 1
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Россия - ДФО - Сахалинская область 1059 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 1
Россия - ЦФО - Калужская область - Калуга 574 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6123 2
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33196 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 973 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3406 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 133 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21269 1
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2311 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 640 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 281 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
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