ЛМТ - Летающие Машины Тюринга - Turing Flying Machines

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Компания "Летающие Машины Тюринга" занимается созданием беспилотной авиационной системы (БАС) состоящей из беспилотных летательных аппаратов самолётного типа с вертикальным взлётом и посадкой (БВС) двух различных весовых классов (TFM-15-8Е и Т-300-8Е), и универсальной наземной станции управления.

