Система идентификации на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит принудительно прерывать полеты авиабеспилотников-нарушителей

В России началось тестирование комплексной системы сквозной идентификации гражданских беспилотных воздушных судов, центральным ядром которой стала госинформсистема «ЭРА-ГЛОНАСС». Ключевая особенность проекта – возможность быстрого внедрения за счет объединения готовых к применению прямо сейчас и протестированных ранее технологий, а также постепенного подключения перспективных разработок в области связи, навигации и искусственного интеллекта. Об этом CNews сообщили представители АО «ГЛОНАСС».

Использование упомянутых выше технологий будет способствовать решению задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по опережающему развитию беспилотной авиации и оперативному открытию неба в регионах для авиабеспилотников с соблюдением безопасности их применения. Внедрение такой системы является этапом реализации концепции «Цифрового бесшовного неба России», разработанного АО «ГЛОНАСС» и «Платформой НТИ» совместно с ведущими экспертами и отраслевыми компаниями.

Определение местоположения и идентификация беспилотных воздушных судов будет выполняться с помощью внешних и встроенных трекеров с интегрированной SIM-картой – X-SIM, профиль которой загружается в зашифрованном виде сразу в память устройства. Такое программное решение использует сеть связи АО «ГЛОНАСС» с максимальным радиопокрытием на территории России, не требует внешней подзарядки и лучше выдерживает холода по сравнению со стандартными SIM-картами. Кроме того, в X-SIM внедрена криптозащита с отечественными алгоритмами шифрования, что обеспечивает защиту каналов передачи данных и некорректируемость информации.

«Это будет фактически первое использование криптографии для формирования защищенных линий связи с авиабеспилотниками. Для проекта используется удостоверяющий центр АО «ГЛОНАСС». Платформа мониторинга транспорта на основе госинформсистемы «ЭРА-ГЛОНАСС» в режиме реального времени сможет передавать юридически значимые данные, треки воздушных судов в региональные ситуационные центры и оперативные штабы, федеральные системы надзорных органов. Процесс уже отработан на различных видах транспорта, включая малую авиацию, успешно протестирован для авиабеспилотников в прошлом году на «Архипелаге» в Сахалинской области. Наша платформа уже интегрирована также с коммерческими платформами – «Небосвод», «Юпитер» и «Флай дрон». Новым решением станет обмен данными с системами контроля неба. В случае необходимости они смогут передать команду на принудительную посадку, если беспилотник вошел, например, в зону охраняемого объекта или в случае, когда к нескольким легальным дронам приближается неопознанный беспилотник», — сказал генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

По его словам, следующим шагом станет использование в рамках системы идентификации беспилотных воздушных судов гибридных сетей связи, включающих спутниковый сегмент, которые разрабатываются на инфраструктуре «ЭРА-ГЛОНАСС» в рамках поручения главы государства для включения в Национальный проект «Беспилотные авиационные системы».

Отработка различных сценариев применения системы начнется в марте-апреле 2025 г. на аэродромах «Михеево» и «Орешково» в Калужской области, показы первых итогов работы проекта состоятся на проектно-образовательным интенсиве «Архипелаг-2025».

«Калужская область активно участвует в различных проектах, связанных с применением беспилотных авиационных систем, и готова оказывать полное содействие в проведении испытаний новейших разработок, обеспечивающих снятие ограничений на полеты гражданских беспилотных воздушных аппаратов. Использование вышеуказанной системы позволит обеспечить осведомленность заинтересованных органов власти о всех полетах, проходящих на территории области, — отметил заместитель губернатора, руководитель министерства цифрового развития Калужской области Дмитрий Разумовский.

Концепция идентификации и прослеживаемости беспилотных воздушных судов на базе архитектуры цифровых объектов была разработана Санкт-Петербургским университетом телекоммуникаций им. проф. М. А. Бонч-Бруевича.

«Идея базируется на использования уникальных идентификаторов, которые программно записываются в трекер, что позволяет внедрить риск-ориентированный подход для анализа полетов авиабеспилотников. Через фиксированные интервалы времени идентификатор отправляется на сервер верификации через инфраструктуру мобильных операторов связи. Кроме самого идентификатора на землю передаются данные с датчиков, расположенных на трекере, что позволяет создать уникальный образ отслеживаемого беспилотного воздушного судна, в частности, автоматически определить нетипичное поведение, проинформировать систему о необходимости дополнительной проверки, — сказал ректор СПбГУТ Руслан Киричек. — Данный подход был апробирован в ходе инженерного соревнования на «Архипелаге 2024», где участникам предлагалось подменить либо дискредитировать данные, получаемые от трекера, вплоть то физической переустановки на другой беспилотник. В результате соревнований все попытки были выявлены и пресечены. Концепция идентификации на базе архитектуры цифровых объектов является сетецентричной и позволит в дальнейшем однозначно идентифицировать все объекты роботизации в едином цифровом пространстве».

Комплекс идентификации включает интеграцию с технологиями контроля неба, при защите инфраструктурных объектов появится возможность сообщить оператору или прервать полет, направить на посадочную площадку без необходимости подавления легальных авиабеспилотников.

Генеральный директор компании «Ступор» Дмитрий Воронцов добавил, что предприятие с пятилетним опытом работы внедрения технологий контроля неба сейчас разработало программно-аппаратный комплекс современной системы защиты и обнаружения беспилотных воздушных судов.

«В рамках решения задачи, поставленной Президентом России Владимиром Путиным, по опережающему развитию беспилотной авиации и оперативному открытию неба в регионах для авиабеспилотников с соблюдением безопасности их применения, мы совместно АО «ГЛОНАСС» реализуем программу открытия неба в рамках Научно-производственного центра беспилотных авиационных систем Калужской Области. Разработаны решения, позволяющие получать данные от систем как объективного, так и необъективного контроля, анализировать, систематизировать и выводить их в единый ситуационный центр в рамках контроля и безопасности воздушного движения беспилотных воздушных судов на всей территории Российской Федерации, а случае выявленных нарушений, принуждать авиабеспилотники к посадке», — сказал Дмитрий Воронцов.

В тестировании системы идентификации на первом этапе примут участие ряд производителей беспилотных воздушных судов «Аэромакс», «Летающие машины Тюринга», «Дрон Солюшнс», «РоботехникИнновейшн», далее состав участников будет расширяться.