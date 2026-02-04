Получите все материалы CNews по ключевому слову
Дрон Солюшнс
СОБЫТИЯ
Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru
Дрон Солюшнс и организации, системы, технологии, персоны:
|ГосИнформСистемы 155 1
|Разумовский Дмитрий 124 1
|Васильев Артем 25 1
|Райкевич Алексей 119 1
|Киричек Руслан 13 1
|Воронцов Дмитрий 2 1
|Путин Владимир 3380 1
|Россия - РФ - Российская федерация 158157 2
|Земля - планета Солнечной системы 10690 1
|Россия - ДФО - Сахалинская область 1008 1
|Россия - ЦФО - Калужская область 1033 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 02.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1417100, в очереди разбора - 727442.
Создано именных указателей - 190016.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.