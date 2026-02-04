Разделы

Дрон Солюшнс


СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


04.02.2026 Минпромторгу отдали гигантский фонд, скупающий российских разработчиков БПЛА 1
25.02.2025 Система идентификации на основе «ЭРА-ГЛОНАСС» позволит принудительно прерывать полеты авиабеспилотников-нарушителей 1
18.08.2023 В России открыли первый факультет беспилотных технологий 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Дрон Солюшнс и организации, системы, технологии, персоны:

АФК Система ПАО - Aeromax - Аэромакс 33 1
Флай дрон - Fly Drone 21 1
Беспилотные авиационные системы 74 1
ЛМТ - Летающие Машины Тюринга - Turing Flying Machines 2 1
ГЛОНАСС АО 248 1
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 78 1
Роботех - РоботехникИнновейшн 1 1
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 96 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3502 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4820 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3277 1
НТИ - Платформа АНО - Платформа национальной технологической инициативы 52 1
ГосИнформСистемы 155 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3362 2
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6926 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22004 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14901 1
Робототехника - Мехатроника 37 1
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2512 1
Маркировка - Marking 1235 1
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7197 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4690 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 872 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 18638 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 73717 1
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1130 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57460 1
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4798 1
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 1215 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31983 1
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2450 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5185 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12339 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2900 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 527 1
Разумовский Дмитрий 124 1
Васильев Артем 25 1
Райкевич Алексей 119 1
Киричек Руслан 13 1
Воронцов Дмитрий 2 1
Путин Владимир 3380 1
Россия - РФ - Российская федерация 158157 2
Земля - планета Солнечной системы 10690 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1008 1
Россия - ЦФО - Калужская область 1033 1
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5973 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31951 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55061 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8144 1
CA - Certification authority - Удостоверяющие центры 945 1
Видеокамера - Видеосъёмка 706 1
Национальный проект - Беспилотные авиасистемы - Беспилотные авиационные системы - ФЦ БАС - Федеральный центр беспилотных авиасистем - Кадры для БАС Федеральный проект 112 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20407 1
Ведомости 1287 1
Синергия Университет - Московский финансово-промышленный университет НОЧУ ВО МФПУ - МФПА - Московская финансово-промышленная академия 72 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 609 1
СПбГУТ - Санкт-Петербургский государственный университет телекоммуникаций имени професоора М.А. Бонч-Бруевича 265 1
