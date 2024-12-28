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Флай дрон Fly Drone


Компания «Флай Дрон» является резидентом Инновационного Фонда Сколково и занимается разработкой системы единого окна цифровых сервисов жизненного цикла БВС


28.12.2024 В России пишут специальное ПО для предотвращения ДТП с грузовиками 1
02.11.2024 Производство комплектующих для дронов в России локализовано только на 40%, а цены в разы выше китайских 1
25.09.2024 На защиту российских аэропортов от БПЛА выделили 11 миллиардов 1
02.09.2024 Российский интернет вещей можно будет использовать для управления БПЛА 1
07.06.2024 В нацпроект по беспилотникам добавят «цифровое бесшовное небо» 1
13.09.2023 «Флай дрон» и оператор «ЭРА-ГЛОНАСС» договорились о сотрудничестве по развитию беспилотной авиации 2
17.08.2023 Россия ставит на БПЛА. Развитие отрасли требует сотни миллиардов рублей из бюджета 1
18.07.2023 В России появится новая технологичная отрасль экономики. На нее выделено 240 миллиардов 1
22.05.2023 Беспилотники в России обяжут оснастить габаритными огнями и «черными ящиками» 1
21.04.2023 Как в России ищут частоты для управления БПЛА, и почему это очень трудно 1
22.03.2023 Власти собираются дать господдержку видеоиграм про БПЛА 1
01.07.2022 В состав Ассоциации «Аэронекст» избрали трех новых членов совета 1
28.06.2022 Форум «Умный город» поддержит ИТ-специалистов России 1
31.03.2022 «Ростех» участвует в создании пилотной зоны для полетов дронов в Санкт-Петербурге 1
22.07.2021 «Ростех» купил у своего бывшего топ-сотрудника долю в разработчике сервисов для БПЛА 3

Публикаций - 15, упоминаний - 18

Флай дрон и организации, системы, технологии, персоны:

Geoscan Technologies - Технологии Геоскан 49 5
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 4
Беспилотные авиационные системы 48 3
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1160 2
Ростелеком 9700 2
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1298 2
ГЛОНАСС АО 187 2
Радар ММС НПП - Научно-производственное предприятие 16 2
Финко 6 2
Роскосмос - ИСС АО - Информационные спутниковые системы им. академика М.Ф. Решетнева - НПО ПМ - Научно-производственное объединение прикладной механики имени академика М.Ф. Решетнёва 236 2
Ростех - Швабе Холдинг - Shvabe 227 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 831 1
Aeromax - Аэромакс 30 1
Wargaming 151 1
РТ-РБ - РТ-Развитие бизнеса 28 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2893 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1416 1
Защитатрансинформ 1 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12552 1
Globalstar - Глобалстар 181 1
Eagle Dynamics - Студия Игл Дайнемикс 1 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Yandex - Яндекс 7339 1
Корус Консалтинг ГК 1217 1
Базальт СПО - BaseALT 655 1
РТИ 145 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 561 1
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Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 149 1
Сбер - Okko - Окко - онлайн-кинотеатр 210 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
УВЗ - УралВагонЗавод - Научно-производственная корпорация имени Ф.Э. Дзержинского 109 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Ростех - Калашников ГК - Калашников Концерн - Ижевский машиностроительный завод - Ижмаш НПО - Ижевский машзавод - Ижевский механический завод - Ижевский оружейный завод 56 1
Оптиплейн-Аэродинамика 1 1
НТИ Венчурный фонд - Фонд поддержки проектов национальной технологической инициативы 22 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Алмаз НПО имени академика А.А. Расплетина - ЛЭМЗ НПО - Лианозовский электромеханический завод НПО 10 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
ОЭЗ Технополис Москва - Руднево Индустриальный парк 91 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Аэродинамика - Международный аэропорт Сочи имени В.И. Севастьянова - ИАТА: AER, ИКАО: URSS 42 1
Аэродинамика - Базэл Аэро 41 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 962 1
Ростех - Калашников ГК - Zala Aero Group - Зала Аэро - Беспилотные системы 16 1
Ростех - Вертолеты России - ВР-Технологии КБ - конструкторское бюро 9 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335485, в очереди разбора - 773260.
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