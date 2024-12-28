Флай дрон Fly Drone
Компания «Флай Дрон» является резидентом Инновационного Фонда Сколково и занимается разработкой системы единого окна цифровых сервисов жизненного цикла БВС.
Флай дрон и организации, системы, технологии, персоны:
|Данилов Никита 16 9
|Юрецкий Алексей 12 3
|Каниовский Александр 2 2
|Белоусов Андрей 140 2
|Райкевич Алексей 84 2
|Ряшин Николай 8 2
|Путин Владимир 3171 2
|Дацыков Дмитрий 4 2
|Стильбанс Григорий 1 1
|Михайлик Константин 24 1
|Лапшина Екатерина 16 1
|Яковченко Кирилл 1 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Турчак Андрей 26 1
|Передерко Екатерина 1 1
|Плахотный Павел 5 1
|Макаров Вячеслав 9 1
|Муниров Виталий 2 1
|Ким Дмитрий 60 1
|Молодых Юрий 1 1
|Прокопьев Виталий 1 1
|Орешкин Максим 27 1
|Алексеев Антон 32 1
|Гинда Дмитрий 7 1
|Прохоров Сергей 23 1
|Родин Александр 6 1
|Семенов Максим 24 1
|Чмырев Андрей 9 1
|Нестеров Евгений 2 1
|Хубежова Зарина 2 1
|Камнев Павел 5 1
|Никишев Роман 1 1
|Ивашов Николай 1 1
|Пирожков Дмитрий 2 1
|Дудоров Евгений 7 1
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