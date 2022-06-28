Форум «Умный город» поддержит ИТ-специалистов России

Главное событие года в развитии и цифровой трансформации городов форум «Умный город: Новые вызовы» пройдет в городе Мурманск 14-16 июля 2022 г..

Организаторами форума выступают – Минстрой и Минцифры России, Правительство Мурманской области. Особое внимание в рамках форума сосредоточенно на сфере развития российских ИТ-технологий.

14-15 июля 2022 г. в рамках большого форума и I Всероссийского молодежного форума «Умный город: Наше будущее – Новые лица» состоится НТИ-Хакатон «Умный город». Призовой фонд конкурса составит 1 млн руб..Его между собой разделят создатели лучших ИТ-решений. К участию приглашаются студенты, разработчики, аналитики, дизайнеры и все, кто готов внести свой вклад в развитие проекта «Умный город».

«"Умный город", как сквозной проект, объединяющий разные направления городского развития, создает возможности для реализации потенциала нового поколения. Для нас важно, чтобы молодые специалисты понимали, что цифровая трансформация в регионах может быть разной, и что они востребованы в решении актуальных задач, стоящих перед отраслью», – отметил замминистра строительства и ЖКХ России Константин Михайлик.

Также особую важность государственной поддержки ИТ-специалистов и компаний отметил в своем приветствии форуму Первый заместитель Председателя Совета Федерации Федерального Собрания России Андрей Турчак.

Призовой фонд конкурса составит 1 млн руб.

«Важнейшей задачей стало снижение зависимости цифровой отрасли от зарубежных технологий, - отметил сенатор. - В связи с этим, важно разработать конкретные шаги и планы в сфере "информационного импортозамещения". У нашей страны есть для этого все возможности. У России накоплен выдающийся научный и технологический потенциал, готовятся блестящие молодые кадры. Важно не сбавлять темпы в развитии ИТ-инфраструктуры городов и создании цифровых сервисов, ориентированных на повседневные потребности их жителей. Обмен опытом в нынешних реалиях приобретает особую актуальность».

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Наряду с молодыми специалистами в форуме примут участие крупные компании сферы ИТ, в их числе Sitronics Group, «Флай дрон», «Ростелеком», «Меркатор холдинг», «Росатом» и другие.

Оператор форума - Urbanius Club.

Стать участником форума можно по ссылке.