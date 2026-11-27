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Меркатор Холдинг Меркатор Калуга
«Меркатор Холдинг» занимается производством спецтехники и разработкой умных систем для управления автопарком на уровне города.
СОБЫТИЯ
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Меркатор Холдинг и организации, системы, технологии, персоны:
|Теплов Павел 18 2
|Пасечник Ираида 2 1
|Шеварнадзе Софико 1 1
|Чернаков Ростислав 12 1
|Желяев Олег 1 1
|Наливайко Антон 2 1
|Карловский Александр 1 1
|Васькин Александр 2 1
|Радько Сергей 3 1
|Любушкин Игорь 1 1
|Дёмкин Владимир 10 1
|Чернышенко Дмитрий 582 1
|Иванов Сергей 407 1
|Валиуллин Адель 18 1
|Вахнин Павел 53 1
|Андрианов Павел 86 1
|Лукашкин Сергей 26 1
|Кириченко Игорь 58 1
|Дроздов Игорь 45 1
|Кравченко Андрей 12 1
|Южаков Алексей 36 1
|Яклаков Денис 11 1
|Турчак Андрей 27 1
|Каем Кирилл 41 1
|Сорокоумов Александр 19 1
|Власов Алексей 20 1
|Панферов Сергей 5 1
|Медведев Дмитрий 1667 1
|Попов Павел 24 1
|Чех Илья 9 1
|Чаплинская Светлана 8 1
|Фурсин Алексей 159 1
|Лебедев Артемий 111 1
|Ежов Василий 48 1
|Бимаев Олег 8 1
|Турчановский Дмитрий 13 1
|Михайлик Константин 47 1
|Якоб Дмитрий 18 1
|Чиков Сергей 18 1
|Жуков Андрей 17 1
|IDC - International Data Corporation 5005 1
|ТехУспех - рейтинг быстрорастущих компаний 11 1
|ITSM Tool Universe 1 1
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