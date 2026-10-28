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Радько Сергей

СОБЫТИЯ


28.10.2026 T2 внедрил предсказывающие модели для более точного SMS-таргетинга 1
05.02.2024 Власти России определились, кто будет виноват в авариях беспилотных автомобилей 1
10.11.2023 Китайский завод Haval отзывает в России 55 тыс. автомобилей, чтобы поставить на них «ЭРА-ГЛОНАСС» 1

Публикаций - 3, упоминаний - 3

Радько Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

СтарЛайн НПО - StarLine 30 1
Navio - Автотех - SberAutoTech - Sber Automotive Technologies - SberDigitalAuto - СберАвтоТех - Сбер Автомотив Технологии 37 1
ГЛОНАСС-БДД - ГЛОНАСС-Безопасность дорожного движения 56 1
Yandex - Яндекс 9446 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 66 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 508 1
Toyota - Lexus 107 1
Globaltruck Management - Глобалтрак менеджмент - Глобалтрак лоджистик - Глобал Трак Сейлз 9 1
Меркатор Холдинг - Меркатор Калуга 10 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1098 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 514 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 466 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 344 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1553 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3740 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5490 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6724 1
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Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 37042 2
Транспорт - Беспилотный автомобиль - Автопилот - Автономное вождение - Беспилотная транспортная система (БПТС) - Технологии автономного транспорта - Автономные транспортные системы - Автоматизированные транспортные средства - Automated Guided Vehicle, AGV 725 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14263 1
Транспорт - Бортовой компьютер - Бортовой самописец - Бортовой журнал - бортовое устройство регистрации событий 20 1
Робототехника - Беспилотные системы - Беспилотные технологии - Autonomous Robot - автономные роботы 2893 1
Бортовой компьютер - бортовая ЭВМ - Бортовые и встраиваемые системы - Бортовые вычислительные блоки - Board Computer - EMB-PC - Panel PC - Rack-PC - стоечный, панельный, встраиваемые промышленный компьютер 152 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5416 1
Мониторинг - система постоянного наблюдения за явлениями и процессами 676 1
Контактный центр - Callback - call back - коллбэк - обратный звонок - обратный вызов - автоматический перезвон - автоматический дозвон 321 1
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2703 1
Digital Twins - DTO - Digital Twin of Organization - Цифровой двойник - Цифровые копии - Цифровые информационные модели - ЦИМ - Цифровой прототип 1840 1
Умные платформы 2031 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 36306 1
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7659 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6760 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 24395 1
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 10106 1
IP-АТС - Пиринговые АТС - ВАТС - Виртуальная АТС - Облачная АТС - Облачная телефония - Hosted PBX 1332 1
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Дистанционный формат работы - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10409 1
FreePik 1908 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 3006 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 566 1
Кузьмин Александр 4 1
Карловский Александр 1 1
Казаченко Александр 2 1
Уфимцев Евгений 6 1
Жмурко Александр 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 169397 3
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 48302 2
Россия - ПФО - Татарстан - Иннополис 703 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3538 1
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Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8354 1
Метеорология - Климатология - Гидрометеорология - Океанология - Океанография - Погода 2088 1
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Коммерсантъ - Издательский дом 2521 2
Известия ИД 799 1
Московский Политех - Московский политехнический университет 107 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 11.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1482812, в очереди разбора - 723017.
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