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Индексная книга (каталог) CNews*
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Федеральный закон 184-ФЗ О техническом регулировании


УПОМИНАНИЯ


15.07.2025 Как теперь будут работать Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркет». Что им запретят продавать и чем заниматься 1
09.10.2024 Власти хотят запретить заказывать сварку и высотные работы через интернет 1
10.11.2023 Китайский завод Haval отзывает в России 55 тыс. автомобилей, чтобы поставить на них «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
14.08.2023 Mercedes-Benz отключил российских автодилеров от своего ПО. Это увеличит сроки ремонта машин 1
09.08.2023 «Марвел» декларировал ввоз полумиллиона китайских мониторов, чтобы строить полуроссийские ПК для корпоративного сектора 1
07.06.2022 Росстандарт утвердил новый стандарт в области центров обработки данных 1
21.11.2019 Депутаты утвердили обязательную предустановку российского ПО на смартфоны 1
05.11.2019 В России запретят продажу смартфонов без отечественного ПО: Закон принят в первом чтении 2
28.10.2019 Правительство поддержало предустановку российского ПО на смартфоны 2
12.09.2019 Госдума разгромила идею обязательной предустановки российского ПО на смартфоны 2
15.03.2019 «Ростелеком» закупает смартфоны с российской ОС на 3,5 миллиарда 1
24.12.2018 ФСО просит спасти ее от медиафасадов 1
22.11.2017 Госорганам простимулируют переход на российское ПО миллиардом рублей 1
15.11.2016 Все для безопасности: доверенная загрузка «Аккорд» теперь в клиентских устройствах HP 1
17.08.2016 Верховный Суд РФ отклонил иск о признании недействующим приказа о замене аналоговых тахографов на цифровые 1
05.06.2013 Информационные системы: правовое поле 2
13.12.2011 Club.CNews: Биометрические персональные данные: что это? 1
25.03.2011 ИТ в медицине: на что идут госинвестиции 1
13.11.2009 СРО: как выжить ИТ-бизнесу? 1
31.03.2008 Система анализа потерь доходов IBS FM-RAS получила сертификат «Связь-Качество» 1
02.11.2007 Торговлю ГОСТами остановить не удается 1
01.11.2007 ИТ в ЖКХ жаждут нового стандарта 1
23.04.2007 MedSoft 2007: власти провоцируют кризис 1
12.04.2007 Хлеб: оживает позабытая угроза 1
10.10.2005 Технические регламенты – главная проблема отрасли безопасности 1
10.11.2004 «Административный пресс» - дыра в бюджете ИТ-компаний 1
03.08.2004 Обеспечение ИБ: "запрещено все, что не разрешено" 2
26.03.2004 21-22 апреля пройдет конференция "Стандарты в проектах современных информационных систем" 1
26.03.2004 21-22 апреля пройдет конференция "Стандарты в проектах современных информационных систем" 1
14.01.2004 Минсвязи отменит дискриминацию импортного оборудования 1
07.10.2003 МВД: в месяц мы регистрируем 1000 киберпреступлений 1
03.07.2003 Зарубежных поставщиков систем защиты информации не пустят в Россию 3
20.06.2003 Беспроводные сети на гребне волны 1

Публикаций - 32, упоминаний - 39

Федеральный закон 184-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

HP Inc. 5724 3
Microsoft Corporation 24940 3
Цифра ГК 2494 3
Apple Inc 12329 2
Intel Corporation 12356 2
Ростелеком 10036 1
Qualcomm Technologies 1860 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5708 1
MediaTek - Ralink 543 1
Tsinghua Holdings - UNISOC - Spreadtrum Communications - Китайская фаблесс-компания 73 1
Jolla - Sailfish Holding 84 1
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 459 1
Samsung Electronics 10412 1
Foxconn Technology Group - Foxconn Industrial Internet - Hon Hai Precision Industry - Hon Hai Technology Group - Hongfujin Precision Electronics 416 1
Canon 1405 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2643 1
Cisco Systems 5169 1
LG Electronics 3644 1
Sony 6583 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1662 1
Восход ФГБУ НИИ 667 1
Xerox 1145 1
Cognitive Technologies - Когнитивные технологии - Когнитив Технолоджис 705 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 609 1
ОКБ САПР - Особое конструкторское бюро систем автоматизированного проектирования 40 1
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1587 1
Jabil - Джейбил 29 1
Aladdin Software Security R.D. 116 1
Бештау ГК - Бештау электроникс - Бештау технологии 60 1
Марвел-Дистрибуция - Fplus - Фплюс - Ф-Плюс Оборудование и разработки - Ф-Плюс Мобайл - Fplusmobile - F+ tech - F+ data 308 1
HP - Hewlett-Packard 3629 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8970 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13437 1
Oracle Corporation 6774 1
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1140 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2995 1
ЭОС - Электронные офисные системы 1183 1
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 344 1
Data Matrix - Дата Матрикс 81 1
China Mobile 410 1
Вотрон 20 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2561 1
Связной ГК 1375 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7767 1
ГПБ ЭТП - Электронная торговая площадка Газпромбанк 49 1
РЖД - Российские железные дороги 1953 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Whirlpool - Indesit - Hotpoint-Ariston 140 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 1
Рустахоконтроль - Ассоциация организаций в сфере развития системы тахографического контроля 2 1
BMW Group 460 1
KIA Motors - KIA Motors RUS - КИА Моторс Россия 131 1
Nissan Motor - Ниссан Мотор Рус - Ниссан Россия - Ниссан Мануфэкчуринг Рус - японский автопроизводитель 279 1
Volkswagen Group - VW 288 1
Renault Groupe 161 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 284 1
Skoda - Škoda Auto 50 1
Резонанс НПП 375 1
Автодом - АВТОDOM 27 1
Auchan Holding - Ашан Ритейл 301 1
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 477 1
Интер РАО ЕЭС ПАО 344 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 287 1
IKEA - ИКЕА 161 1
Great Wall Motors - Haval - Хавейл 32 1
Toyota Motor - Тойота Мотор Мануфэкчуринг Россия - Тойота Тсусё Техника - Toyota Tsusho - Тойота цусе 476 1
Toyota - Lexus 81 1
Reebok 14 1
Администрация Президента РФ - Управление делами президента Российской Федерации - Президент-Отель ФГУП 68 1
Некстер ИК 33 1
Beiten Burkhardt - Байтен Буркхардт 72 1
Автодом - МБ РУС - Мерседес-Бенц Рус 8 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - ИАЦ ГКУ - Информационно-аналитический центр Департамента здравоохранения города Москвы 2 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 215 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12229 11
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3454 10
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5102 9
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6129 7
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4531 7
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 350 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3263 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2767 5
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2218 4
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 327 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4665 4
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3180 3
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3383 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3046 3
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 332 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2847 2
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 751 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5033 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1411 2
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2619 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5619 2
ФФОМС РФ - ТФОМС - Территориальные фонды обязательного медицинского страхования 125 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 604 1
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 688 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 684 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 736 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1245 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1820 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1106 1
Федеральное казначейство России 1829 1
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 719 1
Минтранс РФ - Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 87 1
Федеральное собрание Российской Федерации 304 1
ЦБ РФ ГУБиЗИ - Главное управление безопасности и защиты информация Банк России 50 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 235 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 332 1
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - ФАПСИ РФ - Федеральное агентство правительственной связи и информации при президенте Российской Федерации 260 1
РВК ТК 120 - Технический комитет по стандартизации 120 - Центры обработки данных 10 1
МВД РФ ГУВД Москвы - Главное управление Министерство внутренних дел Российской Федерации по городу Москве - ГУ МВД России по городу Москве 247 1
ЛДПР 107 4
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 118 2
АЗИ - Ассоциация защиты информации 36 2
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1458 2
ФОСТАС - Фонд поддержки системного проектирования, стандартизации и управления проектами 13 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 462 1
IEC CISPR - Comité International Spécial des Perturbations Radioélectriques - СИСПР - Специальный международный комитет по радиопомехам 1 1
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 707 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 29 1
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 259 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6314 1
ИРСИ - Институт Развития Свободы Информации 33 1
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 32 1
Ассоциация-800 20 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 69328 14
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 54000 9
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21315 8
Кибербезопасность - СЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 4184 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16453 7
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 32396 7
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24903 6
Стандартизация - Standardization 2193 6
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 29639 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11527 5
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 12959 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26285 5
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11643 5
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11995 5
RecSys - Рекомендательные системы - Аналитические и рекомендательные сервисы - Analytical and recommendation services 521 5
Smart TV - Connected TV - Смарт ТВ - Технология интеграции интернета и цифровых интерактивных сервисов в телевизоры и ресиверы цифрового телевидения 1052 4
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8206 4
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7585 4
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7210 4
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2569 3
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14704 3
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12468 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 30885 3
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 295 3
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 3876 3
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 7142 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10859 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9493 3
ГОСТ Р ИСО - Системы менеджмента качества 285 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4017 3
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1344 2
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4431 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4980 2
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 7739 2
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25138 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7890 2
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2630 2
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 9482 2
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 5468 2
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12523 2
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3357 3
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1859 3
Linux OS 10354 2
Госдума РФ - ФГИС АСОЗД Электронный Парламент - ГАС СОЗД Законотворчества - Автоматизированная система обеспечения законотворческой (законодательной) деятельности - sozd.duma.gov.ru - Единая национальная система разработки регуляторных решений 57 2
Минпромторг РФ - ГИСП РФ - Государственная информационная система промышленности - Реестр российской промышленной продукции - ГИСИП - Геоинформационной системы индустриальных парков, технопарков и промышленных кластеров России 465 2
InterSystems Cache 134 2
ФГИС ФАП - НФАП - Национальный фонд алгоритмов и программ - Федеральная государственная информационная система по сбору, обработке и хранению алгоритмов и программ для электронных вычислительных машин 54 2
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 889 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
INOI R - Серия смартфонов 25 1
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 933 1
ОКБ САПР - Аккорд-АМДЗ - Аппаратный модуль доверенной загрузки 14 1
Microsoft MECM - Microsoft Endpoint Configuration Manager - Microsoft SCCM - Microsoft System Center Configuration Manager - Microsoft Endpoint Manager - Microsoft Intune Endpoint Protection - Microsoft Endpoint Protection - Microsoft Endpoint DLP 298 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4808 1
Microsoft Windows 2000 8665 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 304 1
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1031 1
Parallels RAS - Parallels Remote Application Server 84 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 631 1
Samsung SVR-диктофон 458 1
Apple iPhone 6 4863 1
FreePik 1193 1
Microsoft Office 3848 1
HCL Lotus Domino - IBM Notes/Domino 1010 1
Microsoft SQL Server - MS SQL 1686 1
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2818 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 491 1
Stafory - робот Вера 344 1
NVision Барьер 686 1
Microsoft Windows 98 449 1
GTCO CalComp - Interwrite Board 1 1
InterSystems Ensemble 58 1
Apple iPad 3891 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2351 1
Great Wall Motors - Haval Jolion - кроссовер 20 1
InterSystems HealthShare 26 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 451 1
Ростелеком - ПМТ - Медиалог МИС - MeDialog 27 1
Жигарев Сергей 16 4
Мирошников Борис 63 2
Лаврухин Юрий 7 2
Березкин Григорий 41 1
Касперская Наталья 299 1
Макаров Станислав 117 1
Путин Владимир 3266 1
Рейман Леонид 1053 1
Ускова Ольга 168 1
Краснов Михаил 84 1
Рудычева Наталья 95 1
Боровко Роман 22 1
Панкратов Александр 18 1
Юсупов Ренат 118 1
Разумов Илья 13 1
Лучинкин Михаил 10 1
Шерстюк Владислав 8 1
Сенаторов Михаил 42 1
Волков Алексей 53 1
Лукацкий Алексей 124 1
Черногоров Андрей 65 1
Прокопенко Виктор 3 1
Федорова Елена 2 1
Дорофеев Игорь 20 1
Бородакий Юрий 1 1
Саломатина Вера 4 1
Емельянов Геннадий 4 1
Мирошин Геннадий 2 1
Бурцев Игорь 1 1
Пожарский Владимир 1 1
Кузьмин Виктор 3 1
Басистый Дмитрий 11 1
Коваленко Андрей 7 1
Курило Андрей 38 1
Кузнецов Владимир 45 1
Ивашко Андрей 5 1
Алехин Заурбек 9 1
Шкуматов Петр 6 1
Богатов Антон 79 1
Антонюк Борис 69 1
Россия - РФ - Российская федерация 150874 32
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44552 11
Европа 24445 9
Казахстан - Астана - Нур-Султан - Акмола - Целиноград - Акмолинск 400 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17632 4
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14302 3
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7823 2
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2933 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Сочи - Сочинский регион 1633 2
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 1375 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1297 2
Финляндия - Финляндская Республика 3632 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 18034 2
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52759 2
Япония 13396 2
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3557 1
Россия - СЗФО - Калининградская область 1353 1
Европа Западная 1485 1
Чехия - Чешская Республика 1320 1
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1760 1
Евразия - Евразийский континент 620 1
Россия - ЦФО - Московская область - Солнечногорск 116 1
Казахстан - Республика 5691 1
Армения - Республика 2339 1
Беларусь - Белоруссия 5899 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 1316 1
Россия - УФО - Свердловская область 1629 1
Европа Восточная 3110 1
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3086 1
Россия - ПФО - Нижегородская область 1989 1
Россия - УФО - Челябинская область 1314 1
Москва - ЗелАО - Зеленоградский административный округ - Зеленоград - Префектура Зеленограда 872 1
Франция - Французская Республика 7921 1
Бразилия - Федеративная Республика 2411 1
Россия - СФО - Новосибирск 4485 1
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 1772 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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