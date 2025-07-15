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Федеральный закон 184-ФЗ О техническом регулировании
УПОМИНАНИЯ
Федеральный закон 184-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Жигарев Сергей 16 4
|Мирошников Борис 63 2
|Лаврухин Юрий 7 2
|Березкин Григорий 41 1
|Касперская Наталья 299 1
|Макаров Станислав 117 1
|Путин Владимир 3266 1
|Рейман Леонид 1053 1
|Ускова Ольга 168 1
|Краснов Михаил 84 1
|Рудычева Наталья 95 1
|Боровко Роман 22 1
|Панкратов Александр 18 1
|Юсупов Ренат 118 1
|Разумов Илья 13 1
|Лучинкин Михаил 10 1
|Шерстюк Владислав 8 1
|Сенаторов Михаил 42 1
|Волков Алексей 53 1
|Лукацкий Алексей 124 1
|Черногоров Андрей 65 1
|Прокопенко Виктор 3 1
|Федорова Елена 2 1
|Дорофеев Игорь 20 1
|Бородакий Юрий 1 1
|Саломатина Вера 4 1
|Емельянов Геннадий 4 1
|Мирошин Геннадий 2 1
|Бурцев Игорь 1 1
|Пожарский Владимир 1 1
|Кузьмин Виктор 3 1
|Басистый Дмитрий 11 1
|Коваленко Андрей 7 1
|Курило Андрей 38 1
|Кузнецов Владимир 45 1
|Ивашко Андрей 5 1
|Алехин Заурбек 9 1
|Шкуматов Петр 6 1
|Богатов Антон 79 1
|Антонюк Борис 69 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11329 3
|Известия ИД 669 2
|Открытые системы ИД 175 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1037 1
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|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5965 1
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