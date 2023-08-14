Mercedes-Benz отключил российских автодилеров от своего ПО. Это увеличит сроки ремонта машин

Mercedes-Benz отключил российских дилеров от своего ПО. Сроки ремонтных работ теперь увеличатся, а для диагностики придется использовать сторонние программы. С такой проблемой уже столкнулись владельцы автомобилей BMW. В скором времени это может коснуться и других марок.



Закрыли доступ

Концерн Mercedes-Benz полностью отключил российских дилеров от своего программного обеспечения, выяснили «Известия». Эту информацию изданию подтвердили в пресс-службе дистрибьютора Mercedes-Benz в России «МБ РУС».

Доступ, в частности, прекращен к онлайн-системам, с помощью которых проводится техническое обслуживание и выявление проблем. В компании также добавили, что ремонт и обслуживание автомобилей будет проводиться на основе «накопленного опыта и знаний».

До отключения системы Mercedes собирали информацию о техническом состоянии автомобиля, что позволяло в считанные секунды определить неисправность и быстро ее устранить, пояснил в разговоре с «Известиями» член общественного совета при ГУ МВД России по Москве Петр Шкуматов. Теперь обслуживание будет занимать гораздо больше времени.

С той же проблемой столкнулись владельцы автомобилей марки BMW, как пишет Региональное информационное агентство Московской области (РИАМО).

Гарантийный ремонт в новых условиях

Отремонтировать машину можно, но сроки ремонтных работ увеличатся; для диагностики придется использовать стороннее ПО. «Понятно, что сейчас дилеры всеми силами пытаются соблюдать гарантийные обязательства перед владельцами авто. Обходить ограничения помогают стороннее ПО и техника, которая продается на маркетплейсах. Но по факту термин «официальный дилер» свое значение теряет», — рассказал «Известиям» источник, знакомый с ситуацией.

Фото: Росстандарт Ремонт и техобслуживание автомобилей Mercedes в России теперь придется делать без фирменного ПО

«Надо готовиться к тому, что СТО и дилерам придется изучать стороннее ПО, — считает Шкуматов. — Я думаю, увеличится поток клиентов в неофициальные СТО, так как они в большинстве своем всегда пользовались сторонними программами диагностики».

«Некоторые дилеры подключаются к сервисам через европейские IP-адреса или же обращаются в другие компании, так как чаще всего онлайн-сервисы программируют сторонние организации. Кроме того, часть диагностики «перекочует» в офлайн-режим», — сообщил изданию вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр. Однако блокировка ПО Mercedes-Benz может грозить проблемами с сигнализацией и кодированием ключей от машины, сказал эксперт и назвал ситуацию с точки зрения удобства обслуживания автомобилей неприятной. Он считает, что в скором времени ограничить доступ российским дилерам к своему софту могут и другие автоконцерны.

Несмотря на ограничение доступа к системам, «МБ РУС» поддерживает проведение всех отзывных мероприятий, которые анонсирует Mercedes, сообщили «Известиям» в компании. Имеется в виду закон «О техническом регулировании», по которому производители должны своевременно сообщать о неисправностях продукции и сервисных мероприятиях надзорному органу — Росстандарту. В ведомстве «Известиям» сообщили, что поводом для начала отзывной кампании могут стать «любые источники информации о несоответствии продукции требованиям технического регламента».

Mercedes-Benz в России

Компания Mercedes-Benz завершила уход с российского рынка в апреле 2023 г. Она продала акции своих дочерних компаний российской сети автомобильных дилеров «Автодом», как следует из сообщения агентства Reuters, но с возможностью обратного выкупа, чтобы оставить двери открытыми для возможного возврата.

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В июне 2023 г. РИА «Новости» писали, что несколько китайских концернов конкурируют за право выпускать свои автомобили на бывшем заводе Mercedes-Benz в Подмосковье, в Солнечногорском районе. Первые автомобили сошли с его конвейера в марте 2019 г., в марте 2022 г. он остановил работу. Там производили седаны Mercedes E-класса, а также кроссоверы GLC, GLE и GLS.

Мобильного сервиса Mercedes me ID россияне лишены еще с апреля 2023 г. Сервис позволял с экрана смартфона запускать двигатель и кондиционер, блокировать и открывать двери, а также искать машину на стоянке и парковать ее, стоя рядом с ней и используя мобильник как пульт дистанционного управления, как писал CNews. Фирменный мобильный софт на момент публикации уже был недоступен владельцам автомобилей Skoda, Kia, Infiniti, Nissan и Renault, Volkswagen.